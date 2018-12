Le ultime su Sassuolo-Torino: i probabili undici della sfida

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sfida dal sapore europeo tra Sassuolo e Torino, che difficilmente possono essere considerate squadre in lotta per la salvezza dopo i rispettivi inizi di stagione: domani ci sono in palio tre punti importanti dunque, visto che entrambe vogliono continuare a sognare. E' confronto anche tra due scuole di pensiero molto diverse come quelle di De Zerbi e Mazzarri. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del diciassettesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, in programma tutto nella giornata di domani e che inizierà con la sfida tra Lazio e Cagliari delle 12.30:

Non al meglio Duncan che si è allenato in differenziato mercoledì e giovedì: al suo posto possibile chance per Sensi, con De Zerbi che si mette a specchio e ripropone la difesa a tre. Babacar il riferimento offensivo con Di Francesco e Berardi ai suoi lati.

Le parole di De Zerbi : "Duncan è uscito un po' malconcio da Frosinone e non mi piace rischiare giocatori soprattutto con impegni ravvicinati. Vedremo come andrà, se non starà bene, giocheranno altri, è probabile che Alfred si aggreghi agli altri infortunati. Ha ragione Berardi, i giovani è giusto che provino, sbaglino e riprovino la volta successiva, da parte mia non c'è mai assillo".

SASSUOLO (3-4-3): Consigli; Marlon, Magnani, Ferrari; Lirola, Bourabia, Sensi, Rogerio; Berardi, Babacar, Di Francesco.

Dubbio Iago Falque, che è tornato ad allenarsi in gruppo: Belotti titolare, al suo fianco dovrebbe esserci lo spagnolo, mentre Sirigu è fuori causa e toccherà ad Ichazo difendere i pali. Sulla destra di centrocampo Ola Aina in ballottaggio con De Silvestri, che però è in crescita e potrebbe spuntarla.

Le parole di Mazzarri : "Falque sta bene, Sirigu purtroppo non sarà disponibile per domani. Volete sapere se Iago parte dall'inizio? Vediamo, sta tornando da un infortunio e abbiamo tre partite in pochi giorni. Se torna De Silvestri titolare? Vedremo, qualche cambiamento lo farò. Zaza? Fisicamente l'ho visto bene, è uno dei candidati a poter giocare anche contro il Sassuolo".

TORINO (3-4-1-2): Ichazo; Izzo, N'Koulou, Djidji; Aina, Meité, Rincon, Ansaldi; Baselli, Iago Falque; Belotti.