Le ultime su SPAL-Fiorentina: i probabili undici della sfida

Tre punti per la salvezza o per l'Europa. La sfida che aprirà la domenica della nostra Serie A metterà di fronte la SPAL e la Fiorentina che per motivi molto diversi non potranno permettersi passi falsi. Gli estensi, dopo la sconfitta di Bergamo contro l'Atalanta devono tornare alla vittoria per allontanare Bologna ed Empoli, attualmente terzultime in classifica, mentre Pioli ha la necessità di vincere per provare a riagganciare il treno che porta alle prossime coppe europee, ora distante sei punti.

Per Leonardo Semplici quella di domenica non sarà una partita come le altre visto il suo passato in viola, così come per Emiliano Viviano, ma il tecnico non dovrà pensare a questo e dovrà trovare il modo di non far rimpiangere Simone Missiroli, squalificato dal giudice sportivo. In attacco probabile la riproposizione del tandem Antenucci-Petagna, con Paloschi e Floccari pronti a subentrare a gara in corso.

SPAL (3-5-2): Viviano; Cionek, Vicari, Felipe; Lazzari, Valoti, Valdifiori, Kurtic, Fares; Antenucci, Petagna.

Stefano Pioli deve rinunciare a German Pezzella e Kevin Mirallas ma recupera Nikola Milenkovic e Marco Benassi, che tornano dopo la squalifica, Vitor Hugo, entrato a gara in corso contro il Napoli, e Laurini. Dubbio in attacco per il tecnico gigliato che deve decidere l'uomo che andrà a completare il tridente con Muriel e Chiesa: in lizza Simeone, Pjaca e Gerson, con il brasiliano che potrebbe anche giocare a centrocampo.

FIORENTINA (4-3-3): Lafont; Milenkovic, Ceccherini, Vitor Hugo, Biraghi; Gerson, Veretout, Benassi; Chiesa, Simeone, Muriel.