Le ultime su Udinese-Bologna, Mihajlovic si affida a Palacio

Con Empoli-Parma, lo scontro salvezza più importante del weekend è senza dubbio Udinese-Bologna: per i bianconeri l'opportunità di allontanarsi in maniera importante dalla zona rossa con un successo, mentre qualsiasi risultato diverso dalla vittoria metterebbe in forte difficoltà i felsinei, reduci dall'immeritato ko contro la Juventus. Di seguito le ultime di formazione per la sfida del ventiseiesimo turno di campionato di Serie A 2018/19, che inizierà stasera con la sfida tra Cagliari e Inter alla Sardegna Arena:

Fuori Barak e D'Alessandro per infortunio, mentre sono tornati in gruppo Okaka e Sandro che potrebbero trovare posto tra i titolari. Squalificato Fofana, a centrocampo è massima emergenza visto che sono out anche Behrami, Barak, Badu e D'Alessandro. Davanti tridente composto da Pussetto, De Paul e il recuperato Okaka.

UDINESE (4-2-3-1): Musso; De Maio, Troost- Ekong, Nuytinck, Zeegelar; Larsen, Sandro, Mandragora; Pussetto, Okaka, De Paul.

Allenatore: Nicola.

Mihajlovic perde Pulgar per squalifica: dovrebbe giocare dal primo minuto Nagy, favorito su Donsah e Dzemaili. Recuperato Palacio, che giostrerà sulla trequarti assieme a Sansone e Soriano, alle spalle del centravanti Santander nel 4-2-3-1, che può diventare facilmente anche 4-3-3 con l'arretramento dell'italo-tedesco. In difesa Lyanco potrebbe prendere il posto di Helander accanto a Danilo. Mattiello è a disposizione del tecnico serbo, ai box resta il solo Destro.

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Mbaye, Danilo, Lyanco, Dijks; Nagy, Poli; Sansone, Soriano, Palacio; Santander.

Allenatore: Mihajlovic.