Le ultime su Udinese-SPAL: torna Gomis dal 1', sfida con Okaka

Centottanta minuti alla fine del campionato e tra Udinese e SPAL ci sono in palio tre punti molto importanti per la lotta salvezza. I friulani devono mettere tre punti tra sé e l'Empoli, che si è avvicinato pericolosamente nelle ultime due settimane e la sfida casalinga contro gli estensi, già salvi, è una occasione davvero ghiotta da cogliere. Di seguito le ultime dai rispettivi centri sportivi, dove i tecnici hanno già espresso il proprio pensiero per la sfida di domani, ore 15:

Opoku, Ingelsson, Barak, Behrami e Fofana sono gli assenti sicuri per l'Udinese, che dovrebbe affidarsi ancora al 3-5-2: cerniera di mediana molto abbottonata con Sandro e Mandragora a protezione del pacchetto difensivo composto da De Maio, Ekong e Samir. Nella coppia offensiva troveremo Okaka e Lasagna, mentre sulle corsie laterali ecco Stryger Larsen e D'Alessandro.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Mandragora, Sandro, De Paul, D’Alessandro; Okaka, Lasagna

Allenatore:

Ancora Floccari a far coppia con Petagna in una SPAL che venderà cara la pelle nonostante la salvezza già raggiunta: non c'è nessuna voglia di lasciare punti facili ai bianconeri, ancora pienamente in corsa per il proprio obiettivo. L'unico cambio dettato dal turn-over potrebbe essere Gomis titolare al posto di Viviano, un inizio che lo stesso Semplici ha lasciato trasparire in conferenza stampa.

SPAL (3-5-2): Gomis; Cionek, Vicari, Bonifazi; Lazzari, Murgia, Schiattarella, Kurtic, Fares; Petagna, Floccari.

Allenatore: