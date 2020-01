Mal di gol per la Samp: 5 gol per Quagliarella. Un anno fa erano 16

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Contro il Sassuolo, in 11 contro 10 per oltre 75 minuti, la Sampdoria non è riuscita a segnare. Un problema importante quello del gol in casa blucerchiata, con la squadra di Ranieri che ha segnato appena 20 gol in campionato. Peggio hanno fatto solo SPAL (15) e Brescia (19).

La Samp paga l'astinenza dal gol di Fabio Quagliarella. Il capitano blucerchiato in questo campionato ha segnato solo 5 in 16 presenze. L'anno scorso, dopo la 21esima giornata, Quagliarella era a quota 16 gol ed aveva appena siglato il record di gol per 10 gare consecutive in serie A.

Male anche il resto dell'attacco: solo 4 reti per Gabbiadini, 3 per Caprari che potrebbe addirittura partire in questa finestra di mercato. Sarebbe una perdita molto grave, qualcosa l'affare con il Sassuolo dovesse andare in porto. Anche perché trovare un sostituto in pochi giorni sarebbe una missione difficile. Anzi, la Sampdoria dovrebbe cercare di regalare a Ranieri un altro uomo in attacco per colmare questa lacuna e cercare di raggiungere la salvezza quanto prima.