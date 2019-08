Manca un mese - Fiorentina, Boateng e Lirola sono solo l'inizio

Un nuovo corso, una nuova epoca. La Fiorentina ha voltato pagina dopo la lunga presidenza firmata Della Valle. Adesso alla guida del timone viola c'è Rocco Commisso, che dopo una iniziale fase di assestamento - fatta di conferme, entusiasmi e cambi nel quadro dirigenziale - tramite Joe Barone e Daniele Pradè ha iniziato a puntellare la rosa.

Affari conclusi - Per diverse settimane le uniche operazioni già definite sono state quelle relative ad Aleksa Terzic (che però aveva già chiuso la precedente società) e Pietro Terracciano, che nella prossima stagione vestirà i panni di vice Dragowski. Nell'ultima settimana sono però sbarcati al centro sportivo Davide Astori anche altri due calciatori, di ben altro spessore: l'attaccante Kevin Prince Boateng e il terzino destro Pol Lirola.

Ben più attivo il mercato in uscita, con Jordan Veretout che s'è accasato alla Roma dopo una lunga telenovela e Alban Lafont che è andato al Nantes in prestito biennale. Già ceduto anche Vitor Hugo, Vincent Laurini, Martin Graciar e Christian Nörgaard.

Cosa manca - Qualcosa è stato fatto, ma ancora tanto è da fare. In difesa, con Pezzella che potrebbe partire qualora arrivasse un'offerta da 20 milioni di euro, serve un centrale di difesa. Almeno due i centrocampisti da mettere a disposizione di Montella, almeno due anche gli attaccanti: un centravanti con caratteristiche opposte a quelle di Boateng (e che possa prendere il posto di Simeone) e un'ala sinistra.

Oggi giocherebbe così (4-3-3): Dragowski; LIROLA, Pezzella, Milenkovic, Biraghi; Benassi, Cristoforo, ZURKOWSKI; Chiesa, BOATENG, Eysseric. All: Montella (confermato).