Manca un mese - Roma, la rivoluzione parte da Paulo Fonseca

L'ennesima rivoluzione giallorossa parte da Paulo Fonseca, il prescelto per guidare la squadra dopo una stagione molto complicata, caratterizzata da risultati deludenti. Finita l'era di Monchi e Di Francesco, ma anche quella di Daniele De Rossi e Francesco Totti, i capitolini si affideranno a una squadra giovane, che cercherà di sorprendere e riportare entusiasmo a una piazza ancora scossa per i tanti avvenimenti degli ultimi mesi.

Affari conclusi - Olsen non ha convinto pienamente, così la società è corsa ai ripari ingaggiando Pau Lopez dal Betis Siviglia. In difesa, per colmare il vuoto lasciato da Kostas Manolas è arrivato Gianluca Mancini, reduce da un'ottima stagione con la maglia dell'Atalanta; insieme a lui anche Leonardo Spinazzola, nell'ambito di uno scambio con la Juventus, che ha portato in maglia bianconera Luca Pellegrini. Anche a centrocampo ci saranno diversi volti nuovi: Diawara porterà qualità, Veretout muscoli.

Cosa manca - Molto dipenderà dalla cessione di Edin Dzeko all'Inter: in quel caso, servirà sicuramente un attaccante di livello. Higuain è da tempo il prescelto (Mariano Diaz l'alternativa), ma c'è da convincere il Pipita a lasciare la Juventus. Fonseca ha chiesto anche un difensore esperto e veloce, adatto al suo calcio: Petrachi sta tentando di limare le richieste del Tottenham per Alderweireld. Il ds tiene viva sempre la pista Suso, poco funzionale al 4-3-1-2 di Giampaolo.

Oggi giocherebbe così (4-2-3-1): PAU LOPEZ; Florenzi, Fazio, MANCINI, SPINAZZOLA; Cristante (DIAWARA), Lo.Pellegrini (VERETOUT); Under, Zaniolo, Kluivert; Schick (Dzeko). Allenatore: PAULO FONSECA