Marca - Inter, Lautaro Martinez incarica Jorge Mendes per trovargli una sistemazione

vedi letture

Clamorosa indiscrezione trapela dalla Spagna. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Marca, Lautaro Martinez si vorrebbe affidare a Jorge Mendes per trovare una nuova sistemazione per la prossima stagione. Il procuratore fra gli altri di Cristiano Ronaldo avrebbe ricevuto il mandato dal numero 10 nerazzurro di sondare il mercato per trovare club disposti ad acquistarlo. Ad oggi, si legge sempre, non sarebbe pervenuta alcuna richiesta né movimenti ufficiali con molti club che attenderebbero l’evolversi del mercato prima di esporsi. Fuori dalla corsa resterebbe il Barcellona.