© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Oggi inizia la finestra invernale di calciomercato. Su TMW il punto sugli obiettivi dei 20 club di Serie A per questo mese di gennaio

E' per distacco la squadra più forte d'Italia, nonché una delle più attrezzate per la vittoria della Champions. La Juventus in questa finestra di calciomercato potrebbe inserire un solo calciatore: si tratta del gallese Aaron Ramsey, centrocampista in scadenza di contratto con l'Arsenal al quale è già stato presentato un contratto quinquennale da 6.5 milioni di euro l'anno più bonus. Sulle tracce di Ramsey c'è anche il PSG, che deve sostituire Rabiot, e il giocatore cnel breve dovrà prendere una decisione. La Juventus proverà a portarlo a Torino già a gennaio, anche se per il momento l'Arsenal fa sapere che Ramsey non andrà via prima della scadenza del contratto.

Capitolo uscite. Bloccato Spinazzola dopo l'infortunio rimediato da Cuadrado, c'è da capire cosa farà Moise Kean, classe 2000 che cerca spazio ma soprattutto un progetto che gli permetta di crescere. Si sono fatte avanti per il prestito semestrale Bologna e Chievo, ma al momento la Juventus vuole soprattutto fare chiarezza sul rinnovo del contratto scadenza 2020 (il giocatore ha rifiutato la prima proposta).