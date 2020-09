Mercato e liste da 25 - Sampdoria, rosa senza esuberi. Curiosità per gli acquisti "under"

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1998 in poi.

Sampdoria 2020-2021 - 23 giocatori + 7 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Wladimiro Falcone, Vasco Regini

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Alex Ferrari, Tommaso Augello, Leonardo Capezzi, Jakub Jankto, Fabio Quagliarella, Manolo Gabbiadini, Nicola Ravaglia, Antonino La Gumina, Antonio Palumbo, Fabio Depaoli, Valerio Verre, Vid Belec, Lorenzo Tonelli, Federico Bonazzoli, Emil Audero

Altri elementi della rosa: Omar Colley, Bartosz Bereszynski, Albin Ekdal, Morten Thorsby, Gaston Ramirez, Maya Yoshida

Under 22: Julian Chabot, Ronaldo Vieira, Mehdi Leris, Kaique Rocha, Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard, Nik Prelec

La situazione della Sampdoria - Con due giocatori provenienti dal settore giovanile blucerchiato, la Sampdoria ha 23 slot a disposizione per la stagione 2020/21 e al momento non avrebbe dunque nulla da limare. Squadra estremamente italiana, il ds Osti ha fornito a Ranieri anche una buona batteria di giovani tra cui pescare: c'è curiosità nel vedere talenti come Kaique Rocha, Kristoffer Askildsen, Mikkel Damsgaard e Nik Prelec.