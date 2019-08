Mercato e rose da 25 - Fiorentina, spazio per la rivoluzione. Tesoro under

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Fiorentina 2019-2020 - 15 giocatori + 12 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Lorenzo Venuti

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Pietro Terracciano, Federico Ceccherini, Cristiano Biraghi, Marco Benassi

Altri elementi della rosa: German Pezzella, Erick Pulgar, Milan Badelj, Andrés Schetino, Bryan Dabo, Sebastian Cristoforo, Valentin Eysseric, Cyril Thereau, Giovanni Simeone, Kevin-Prince Boateng

Under 22: Federico Chiesa, Riccardo Sottil, Gaetano Castrovilli, Gabriele Gori, Luca Ranieri, Bartlomiej Dragowski, Nikola Milenkovic, Jacob Rasmussen, Aleksa Terzic, Pol Lirola, Szymon Zurkowski, Dusan Vlahovic

Giocatori formati nel vivaio del club: la permanenza di Venuti si spiega anche con la sua formazione. Cresciuto in viola, il terzino rappresenta una soluzione per la prima squadra andando a sfruttare uno dei quattro slot per i giocatori formati nel vivaio. Uno su quattro: meglio di niente. Come vedremo, però, la fortuna della Fiorentina la fanno soprattutto i giovani under 22.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: la cessione di Biraghi, che i gigliati stanno trattando con l'Inter, aprirebbe un piccolo buco. Al momento, infatti, i giocatori in questa categoria sono quattro: dovessero scendere a tre, rimarrebbe un posto potenzialmente non sfruttato.

Altri elementi della rosa: sono dieci, allo stato attuale. Quindi, a prescindere dal discorso che facevamo sui giocatori formati in Italia, Commisso, Barone e Pradé possono mettere in cascina ben sette acquisti. Con le eventuali cessioni di Schetino, Dabo, Eysseric e Thereau i colpi possibili diventerebbero addirittura 11. C'è da divertirsi, in sostanza.

Under 22: Tanta roba. Ne abbiamo inseriti 12, tutti (o quasi) sfruttabili per la prima squadra. Molti titolari: Dragowski, Chiesa, Milenkovic, Lirola, e ci stiamo limitando alla formazione tipo della squadra di Montella. Ecco perché non è detto che quegli undici colpi arriveranno tutti: non sono necessari, la Fiorentina ha un piccolo tesoro da sfruttare (senza "appesantire" la lista da presentare in Lega) tra i propri giovani Under 22.