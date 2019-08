Mercato e rose da 25 - Lazio, obbligo addii. Poi servono baby e italiani

© foto di Federico Gaetano

Mercato e rose da 25: entro l'inizio del campionato, ogni squadra di Serie A deve presentare una lista formata al massimo da 25 calciatori. E le regole sulla composizione incideranno inevitabilmente sulle scelte in sede di mercato: squadra per squadra, analizziamo la rosa attuale e quella ipotizzabile per la prossima stagione. Al netto, ça va sans dire, di futuri affari.

Come funziona -

Venticinque è il numero massimo: le squadre possono presentare anche liste più corte. Per arrivare a quel numero, però, 4 calciatori devono essere formati in Italia (tesserati per un club italiano per 3 anni fra i 15 e i 21) e 4 formati nel club (tesserati, nello stesso periodo, per la società di appartenenza per lo stesso periodo). Per questi ultimi, parte dei tre anni può anche essere stata trascorsa in prestito presso un altro club. Sono esclusi dalla lista gli under 22, vale a dire i calciatori nati dall'1 gennaio 1997 in poi.

Lazio 2019-2020 - 27 giocatori + 4 Under 22

Giocatori formati nel vivaio del club: Danilo Cataldi, Thomas Strakosha, Guido Guerrieri, Josep Minala,

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Francesco Acerbi, Tiago Casasola, Marco Parolo, Ciro Immobile, Manuel Lazzari

Altri elementi della rosa: Ivan Vargic, Denis Vavro, Stefan Radu, Bastos, Jordan Lukaku, Riza Durmisi, Patric, Lucas Leiva, Adam Marusic, Djavan Anderson, Sergej Milinkovic Savic, Valon Berisha, Senad Lulic, Jony, Luis Alberto, Felipe Caicedo, Ricardo Kishna, Joaquin Correa

Under 22: Luiz Felipe, Jorge Silva, André Anderson, Bobby Adekanye.

Giocatori formati nel vivaio del club: Teoricamente la Lazio ne ha quattro sui quattro richiesti però Minala è dato in partenza e Guerrieri è comunque il terzo portiere. Ok Cataldi e Strakosha.

Giocatori formati nel vivaio di altro club nazionale: Se Casasola dovesse partire, ipotesi possibile, la Lazio resterebbe coi quattro che adesso ha. Il segno di un mercato molto internazionale, quello condotto da Igli Tare, di gran qualità ma che probabilmente dovrà orientarsi necessariamente dalle prossime sessioni anche sul mercato italiano.

Altri elementi nella rosa: La Lazio è costretta a fare due cessioni per non dover mettere due giocatori fuori rosa. Per fare acquisti, per lo stesso motivo, deve fare almeno tre cessioni che non riguardino peraltro Minala. Dunque cedere è d'obbligo: gli indiziati al momento restano Djavan Anderson, Kishna, Durmisi, Wallace.

Under 22: Quattro nomi che, eccezion fatta per Luiz Felipe, non danno grande profondità alla rosa di Simone Inzaghi. Adekanye, arrivato da svincolato dal Liverpool, è tutto da verificare. Il cambio di rotta che dovrà fare il mercato biancoceleste dovrà dunque riguardare in futuro anche obiettivi più giovani per allungare la rosa.