Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Buone notizie per il Verona. L'edizione odierna de L'Arena parla di un accordo trovato fra il presidente gialloblu e Ivan Juric per la permanenza del tecnico in riva all'Adige. Prima stagione davvero positiva per il tecnico ex Genoa sulla panchina gialloblu con la formazione scaligera che, al momento, occupa la nona posizione in classifica

Antonio Conte vuole rendere la sua Inter vincente e, per questo, è a caccia di uomini di personalità ed esperienza. Secondo La Gazzetta dello Sport, l'allenatore nerazzurro intende innanzitutto trattenere Lautaro Martinez a Milano. Dunque, l'intenzione è quella di non stravolgere l'attacco, lasciando in prestito Esposito e mettendo il mirino su Edin Dzeko: è lui l'attaccante di carisma che il tecnico salentino vuole per completare il reparto.

Occhi in Serie B per il Torino. Il direttore sportivo granata Davide Vagnati è all’opera per cercare di rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Secondo quanto riporta l'edizione odierna di Tuttosport, il club piemontese starebbe guardando anche al campionato cadetto dove ci sono prospetti interessanti. Fra questi, si legge, ci sarebbe Giulio Maggiore dello Spezia e Luca Fiordilino del Venezia.

La Fiorentina non molla Alessandro Florenzi. Il jolly della Roma rientrerà dal prestito a Valencia al termine della stagione ma il suo futuro non dovrebbe essere nella Capitale. Secondo quanto riporta l’edizione odierna di Tuttosport, la Fiorentina starebbe continuando il corteggiamento per evitare che l’Atalanta possa avere la meglio nel duello per il giocatore.

Secondo La Nazione si profila una rivoluzione nell'attacco della Fiorentina. Il club viola è infatti pronto a fare un sacrificio per arrivare a Marcus Thuram, figlio di Lilian e autore di ben 14 reti alla prima stagione in Bundesliga. Barone e Pradè potrebbero sfruttare le risorse economiche dell'eventuale trasferimento di Federico Chiesa al Manchester United, pronto a offrire 70 milioni di euro, nonché del possibile inserimento del Milan per Dusan Vlahovic (i rossoneri hanno anche Rebic, della cui ipotetica plusvalenza i viola detengono il 50%). In entrata resta in piedi la pista Mario Gotze, ma è tutta da verificare anche perché il classe '92 nell’ultimo periodo ha fatto parlare di sé, specie fuori dal campo.

Per Superdeporte, principale quotidiano sportivo di Valencia, sarà in Italia il futuro del centrale di difesa Ezequiel Garay. Classe '86, il difensore argentino attualmente svincolato dopo la scadenza del contratto col club di Peter Lim è finito anche nel mirino del Benfica, ma per il quotidiano spagnolo quasi certamente il suo futuro sarà in Italia: sulle sue tracce due club di Serie A, ovvero Inter e Roma.

PSG, ATTENZIONE A NEYMAR: DUE SCENARI SUL FUTURO DEL BRASILIANO, IL BARCELLONA ATTENDE. MAN UNITED, SERVE UN ESTERNO: MA DEMBELE' VUOLE RIMANERE A BARCELLONA. B. DORTMUND, FISSATO IL PREZZO PER SANCHO: SERVONO 130 MILIONI. GALATASARAY, YUTO NAGATOMO SARA' SOSTITUITO DA UN ALTRO EX INTER: ACCORDO CON CANER ERKIN. UFFICIALE: LORIENT, COLPO A PRAMETRO ZERO: DALL'AMIENS E' ARRIVATO IL PORTIERE DREYER.

Quale sarà il futuro di Neymar? Il Barcellona continua a monitorare la situazione, ma il PSG vuole assolutamente trattenere il brasiliano a Parigi. Il contratto - come riportato da L'Equipe - è in scadenza nel 2022, dunque bisognerà rinnovare l'accordo nel minor tempo possibile. Nel caso in cui il giocatore dovesse decidere di non rinnovare, l'obiettivo del club transalpino sarà quello di piazzare 'O' Ney' nell'estate 2021 senza tirare troppo la corda. In caso di cessione nella prossima sessione estiva bisognerà abbassare le pretese per evitare di perdere il fantasista verdeoro a parametro zero al termine dell'attuale accordo.

Il Manchester United vuole un attaccante esterno. I red devils, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, avrebbero sondato il terreno per Ousmane Dembélé. Al momento però il giocatore del Barcellona non vuole lasciare il club azulgrana, il francese vuole riscattarsi dopo il periodo negativo segnato dai diversi infortuni.

Il Borussia Dortmund non accetterà offerte minori di 130 milioni di euro per Jadon Sancho. L'esterno inglese, seguito da tempo dal Manchester United, partirà soltanto per un'offerta pari o superiore: come riportato dal Manchester Evening News, serve una cifra elevata per poter convincere la società giallonera. Il calciatore ex Manchester City ha un accordo con il club tedesco fino al 2022.

Il Galatasaray ha deciso di sostituire il terzino sinistro Yuto Nagatomo con un altro ex Inter. Come riporta il quotidiano turco 'Fanatik', accordo praticamente raggiunto con Caner Erkin, laterale in scadenza di contratto col Besiktas.

Per Erkin, che ha vestito la casacca nerazzurra per pochi mesi nel 2016, contratto di due anni con opzione per una terza stagione.

Colpo in entrata per il Lorient che ha ufficializzato l'arrivo di Matthieu Dreyer, portiere in scadenza con l'Amiens. Il 31enne ha firmato un contratto triennale con il Lorient.