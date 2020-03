Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 12 marzo

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, RIVOLUZIONE FIRMATA GAZIDIS: ANCHE ROMAGNOLI RISCHIA L'ADDIO. JUVENTUS, POGBA RESTA IL PRIMO OBIETTIVO. IN ATTACCO OCCHIO A KANE E GABRIEL JESUS. INTER, LAUTARO MARTINEZ PROMESSO SPOSO DEL BARCELLONA: CASTING PER IL SOSTITUTO, CI SONO WERNER, MARTIAL E AUBAMEYANG. NAPOLI, GATTUSO HA CHIESTO BELOTTI A DE LAURENTIIS. LAZIO, GIROUD E BONAVENTURA PER ALZARE L'ASTICELLA. PRESTO L'OFFERTA ANCHE PER BASELLI. FIORENTINA, IDEA SPINAZZOLA PER LA FASCIA. OFFERTA PER BERARDI SE PARTE CHIESA. BOLOGNA, MIHAJLOVIC VUOLE KOLAROV. PALACIO VERSO IL RINNOVO. HELLAS VERONA, IL FUTURO DI JURIC RESTA INCERTO. kUMBULLA IN USCITA: IL PREZZO È DI 30 MILIONI.



In casa Milan è in arrivo una nuova rivoluzione con la pianificazione dell'amministratore delegato Gazidis. Ralf Rangnick sarà il nuovo allenatore, che guiderà un gruppo composto principalmente da giovani scelti dal tecnico col suo staff. Ibrahimovic difficilmente resterà senza Boban e Maldini e anche il futuro di Donnarumma è quanto mai in bilico. Tra i possibili partenti c'è anche capitan Romagnoli, insieme a Rebic, Theo e Kjaer. Alcune trattative sono congelate in attesa di sviluppi per quanto riguarda la guida tecnica, come quella per Zaracho del Racing de Avellaneda.

Anche se il coronavirus sta segnando il calcio e lo sport mondiale, il calciomercato non si ferma e ogni squadra porta avanti le proprie strategie. La Juventus, una volta messo a segno il colpo Kulusevski e quello Romero dal Genoa, ha riniziato la caccia a un esterno sinistro da alternare ad Alex Sandro. Il primo nome in lista resta quello di Emerson Palmieri, potenzialmente in uscita dal Chelsea e da tempo nel mirino bianconero. A centrocampo Paul Pogba resta il sogno da coltivare per rilanciare la qualità del reparto, ma con lui c'è anche Willian che potrebbe lasciare i Blues a fine stagione. In attacco si guarda con attenzione alla Premier League e dunque a Kane e Gabriel Jesus, ma piace anche Timo Werner del Lipsia, senza scordarsi il vecchio amore Icardi che rientrerà all'Inter dopo l'anno al PSG.

L'Inter si è già rassegnata a perdere Lautaro Martinez al termine della stagione, ma col Barcellona, club che ha già un accordo di massima con l'argentino, attratto da sempre dalla possibilità di giocare con Messi, il suo cartellino verrà trattato tralasciando la clausola da 111 milioni e valida fino al 15 luglio presente sul contratto. Sì perché i catalani non vogliono spendere cash quella cifra anche a causa del fair play finanziario e i nerazzurri valutano il giocatore non meno di 150. Questo significa che a fare la differenza saranno le contropartite. Vidal ovviamente, ma anche Todibo e un ventaglio di giocatori come Alena, Semedo e Arthur tra cui scegliere

Con la partenza di Lautaro Martinez che in casa Inter danno già tutti per scontata a fine stagione, Marotta e Ausilio hanno già iniziato il casting per la sua sostituzione. L'intenzione è quella di acquistare un big con Timo Werner, punta del Lipsia, primo nome in lista. Anche Anthony Martial è un nome caldo, con il ds interista che lo segue fin dai tempi del Monaco. Infine Pierre-Emerick Aubameyang, che però è anche il più difficile da acquistare visto che l'Arsenal non lo vuole cedere e che lui stesso si è detto felicissimo dell'esperienza con i Gunners.

Andrea Belotti oltre a essere il capitano del Torino, è uno dei pochi giocatori che il tecnico Longo ha chiesto di confermare la prossima stagione. Non sarà facile ovviamente, perché la corte italiana e internazionale è particolarmente agguerrita. Gattuso lo ha chiesto esplicitamente come unico vero rinforzo per completare la rosa del Napoli, ma piace anche alla Roma e all'Inter. All'estero l'Atletico Madrid lo segue da tempo, mentre in Premier, l'Everton di Ancelotti ci ha fatto più di un pensierino.

L'appetito vien mangiando, dice un vecchio detto, che in questo caso calza a pennello per quanto riguarda la voglia di Lotito di alzare l'asticella dopo l'incredibile stagione portata avanti dalla sua Lazio. Il nome sulla lista è quello di Olivier Giroud, già trattato a gennaio e che si libererà gratis a giugno. Su di lui è forte l'interesse anche di Inter e Lione. Il ds Tare cerca anche un vice Luis Alberto, e al momento il primo nome in lista è quello di Jack Bonaventura, anche lui verso il parametro zero e con Raiola pronto a trattarlo con il club laziale. Infine, il patron biancoceleste dovrà fare i conti anche con alcuni rinnovi importanti, come quelli del capitano Lulic, di Radu e di Strakosha.

Secondo quanto riferito da Tuttosport, sarebbe imminente l'offerta della Lazio per Daniele Baselli del Torino. Il centrocampista, nonostante una stagione non al top, ha ancora molto mercato e l'ipotesi di poter andare a giocare la Champions con i biancocelesti non gli dispiace affatto.

La Fiorentina lavora al futuro e con l'addio quasi certo di Badelj, si cerca un regista. Il sogno è Tonali, ma piacciono anche Mandragora e Cassata. Per la difesa c'è l'idea Spinazzola, anche se pirma andrà sciolto il nodo Dalbert-Biraghi con l'Inter. Con la partenza di Pezzella, data anche questa quasi per certa, è caccia a un centrale forte, con Rugani, Kannemann e Vuskovic nel mirino. In attacco, se dovesse partire Chiesa, c'è sempre Berardi. In dubbio anche la conferma di Iachini che però ha un contratto fino al 2021.

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna confermatissimo anche per la prossima stagione, ha chiesto al club di aggiornare la difesa per aggiungere qualità al reparto più "debole" della rosa. L'obiettivo più ambizioso porta a Kolarov della Roma, che stima l'allenatore serbo e che potrebbe decidere di cambiare aria al termine del campionato. Tra i centrali piace molto Cistana del Brescia, anche per la sua giovane età che potrebbe avvalorare l'investimento. Palacio e Danilo potrebbero rinnovare di un anno, con l'argentino che ha confermato alla società l'intenzione di proseguire nonostante i 38 anni compiuti a febbraio.

L'Hellas Verona, dopo le cessioni già decise di Amrabat alla Fiorentina e di Rrahmani al Napoli, è pronta a dare vita a un'asta per la cessione di Kumbulla. La base dell'asta sarà 30 milioni di euro, con diversi club italiani e stranieri pronti a mettersi in fila per provare a trovare un accordo. Intanto non è ancora certa la permanenza di Ivan Juric a cui non è stato proposto il rinnovo su base condivisa nonostante il contratto in scadenza a fine stagione. Se non rinnoverà, il club punterà su un altro profilo giovane e ambizioso. Buone notizie sul fronte Borini, il cui contratto verrà rinnovato dopo l'ottimo rendimento dal suo arrivo al Bentegodi.

ARSENAL, L'OBIETTIVO PER LA PROSSIMA STAGIONE È KURZAWA A PARAMETRO ZERO. DUELLO CON IL TOTTENHAM PER SABITZER DEL LIPSIA. EVERTON, PIACE MEGALHAES DEL LILLE. BAYERN MONACO, IL CLUB TEDESCO NON VUOLE RISCATTARE COUTINHO.



Ci riprova l'Arsenal, dopo il fallito tentativo estivo. Secondo quanto riferisce il Daily Mirror, i Gunners sarebbero infatti pronti a un nuovo assalto al difensore del Paris Saint Germain Layvin Kurzawa, che avevano già corteggiato dopo gli infortuni di a Sead Kolasinac e Kieran Tierney, senza buon esito.A luglio la situazione sarà però diversa: il classe '92 andrà in scadenza il 30 giugno,

Duello inglese per il trequartista dell'RB Lipsia Marcel Sabitzer. Secondo quanto infatti riferisce il Daily Express, il classe '94 ha attirato le attenzioni del Tottenham, soprattutto dopo la recente prestazione in Champions League, che ha opposto le due squadre: 3-0 in favore dei tedeschi il finale, con doppietta del calciatore. Che piace però anche all'Arsenal.

Movimenti di mercato in ottica futura per l'Everton, definito da Le10 Sport uno dei numerosi club che inseguono il difensore del Lille Gabriel Magalhaes. Sul classe '97, però, anche gli occhi di Arsenal e Leicester, che sul piatto avrebbero messo circa 25 milioni di sterline.

Il futuro di Philippe Coutinho è ancora in mistero. Secondo quanto riportato da Sport il Bayern Monaco non sembra intenzionato a riscattare il cartellino del brasiliano di proprietà del Barcellona. L'ex Liverpool quindi, al termine del contratto, tornerà al Barça, ma difficilmente resterà a lungo. Il club blaugrana vuole fare cassa ed è pronto a cederlo a prezzo di saldo: per Coutinho il Barcellona chiede "solo" 80 milioni.