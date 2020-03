Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 13 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

DS FLAMENGO: “NON È STATO FACILE TRATTARE CON L’INTER, MA GABIGOL VOLEVA SOLO NOI. ROMA, SOSPESA LA TRATTATIVA CON FRIEDKIN. INTER, IL RISCATTO DI SENSI NON È IN DUBBIO. JUVENTUS, PER PJANIC PUO’ TORNARE DI MODA IL PSG. LAZIO, BARCELLONA SU LUIZ FELIPE MA LOTITO VUOLE IL RINNOVO. MILAN, RISCATTO IN DISCESA PER KJAER. ROMA, IL MANCHESTER UNITED OFFRE ROJO. LAZIO, A FINE STAGIONE APPUNTAMENTO PER IL RINNOVO DI INZAGHI. FIORENTINA, CERTO L’ADDIO DI BADELJ. PRADÈ PUNTA MANDRAGORA. INTER, BARCELLONA E MANCHESTER CITY SULLE TRACCE DI BASTONI. TORINO-UDINESE, DUELLO PER GIROTTI.

Il direttore sportivo del Flamengo, Bruno Spindel, ha parlato ai microfoni di FcInterNews dell'affare Gabigol con l’Inter ma non solo: “Il giocatore voleva restare al Flamengo. Ma ovviamente ha ricevuto altre proposte e noi avremmo potuto perderlo. Ma la relazione con il rubronegro e con i nostri tifosi hanno fatto sì che il giocatore stesse lontano dalle altre offerte. Abbiamo sempre confidato nella sua permanenza. Difficile negoziare con Marotta e Ausilio? È stato molto duro. Ma sempre tutto giusto e trasparente. Il Flamengo ha la massima stima per loro due e per l’Inter”.

James Pallotta e Dan Friedkin, attraverso i loro collaboratori ma anche direttamente, hanno concordato sul principio di sospendere la trattativa per il passaggio di proprietà della Roma fino a data da destinarsi, adeguandosi a quanto sta accadendo nel mondo dello sport. Ma quando le parti dovranno riprendere le discussioni su una trattativa che un paio di settimane fa era molto avviata, bisognerà riniziare da capo o quasi secondo il Corriere dello Sport. Le cifre: considerando i debiti della Roma e la quota di aumento di capitale, si parlò di un affare da circa 780 milioni, la valutazione più alta mai data a una squadra italiana. Ma oggi, al termine di una elaborata analisi contabile, quel prezzo non esiste più.

Stefano Sensi verrà riscatto dall'Inter, non ci sono dubbi secondo il Corriere dello Sport: col Sassuolo balla una cifra di venti milioni che è facoltativa soltanto formalmente. Le defezioni hanno superato le presenze, ma nella prima parte di stagione il centrocampista si era dimostrato un valore aggiunto imprescindibile per Conte, che non vede l'ora di poterlo riavere al top della condizione. Nel frattempo Sensi continua, anche da casa, a rendersi operativo. Una palestra improvvisata, nel proprio salotto: esercizi condivisi con la fidanzata Giulia Amodio, e documentati da Instagram.

La scelta di Sarri per il big match contro l'Inter, quella di escludere Miralem Pjanic, continua a far discutere. Il centrocampo Ramsey-Bentancur-Matuidi ha dato l'equilibrio tanto cercato nelle ultime settimane e l'interruzione della stagione rende il futuro del bosniaco un enigma in casa Juventus. La Gazzetta dello Sport sottolinea che negli anni scorsi si è parlato di Pjanic per il Real Madrid, per il Barcellona, addirittura per il Chelsea di Sarri, soprattutto per il PSG, che sembra la possibilità più ragionevole in caso di addio nel 2020.

Secondo il Corriere dello Sport di oggi ci sarebbe niente meno che il Barcellona sul difensore della Lazio Luiz Felipe: il club blaugrana lo segue e nelle ultime cinque giornate del campionato di Serie A, prima della sospensione legata al coronavirus, lo ha studiato da vicino. Lotito e il ds Tare, che lo ha scoperto quando giocava nelle giovanili dell’Ituano (serie D brasiliana), non hanno alcuna intenzione di cederlo: sono in corso anzi trattative per blindarlo e legarlo ancora più a lungo al biancoazzurro.

Simon Kjaer ha dimostrato di essere un buon giocatore oltre che un professionista esemplare. Come riporta Tuttosport, il danese, arrivato in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia e per tenerlo a Milanello servono 2.5 milioni, una cifra irrisoria che potrebbe permettere al Milan di trattenere in rosa un calciatore serio e apprezzato dentro lo spogliatoio. Molto, tuttavia, passerà dalle valutazioni di Gazidis e dal prossimo allenatore.

Non solo Smalling e Mkhitaryan (passato nel frattempo all'Arsenal, ma ex Red Devil) Petrachi pensa ad un nuovo arrivo da Manchester, sponda United, per rinforzare la squadra. Alla Roma, stando a quanto rivela la Gazzetta dello Sport, sarebbe stato offerto il difensore Marcos Alberto Rojo, 29 anni, sempre di proprietà dello United, ma attualmente in prestito all’Estudiantes. Costo del cartellino circa 10 milioni in virtù di un contratto in scadenza nel 2021 e di un'avventura già dichiarata conclusa coi Red Devils, che lo hanno spedito in prestito proprio per puntare su altri profili.

Detto dell'interesse del Barcellona per Luiz Felipe, non è escluso che i catalani tornino alla carica anche per il tecnico della Lazio Simone Inzaghi. Il piacentino è legatissimo alla piazza, con la testa è già concentrato sulla prossima stagione da vivere con il ritorno esaltante in Champions e con il cuore pensa all’arrivo del terzo figlio (sua moglie Gaia è incinta) previsto per agosto. Dal punto di vista economico e contrattuale, sottolinea il Corriere dello Sport, diventerà però necessario a fine stagione un aggiornamento con Lotito. L’estate scorsa aveva prolungato sino al 2021, quindi sarà nuovamente in scadenza a fine annata.

La Fiorentina ha già deciso che non riscatterà Milan Badelj: il sogno nel cassetto per la sostituzione dell'ex Lazio è Rolando Mandragora, dell’Udinese (ma ancora legato alla Juve) che il ds viola ha avuto modo di conoscere e di apprezzare nella sua esperienza nel club di Pozzo. Tuttavia in questo momento la valutazione fatta dai friulani per il giocatore è ritenuta eccessiva. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Tuttosport di oggi fa il punto sul destino di Alessandro Bastoni, la scommessa vinta da Antonio Conte in termini di rendimento e presenze in campo: l'ex Parma ha attirato su di sé l’attenzione di molti club internazionali, dal Barcellona al Manchester City (su indicazione di Guardiola) ma l’Inter non intende perderlo. Anzi, a fine stagione gli farà rinnovare il contratto fino al 2024, alzandogli l’ingaggio che oggi è di molto inferiore al milione.

Torino e Udinese si stanno contendendo anche il giovane (20 anni) talento argentino del River Plate, Federico Girotti. Si tratta di una punta centrale molto forte fisicamente, che gli scout granata hanno puntato da tempo dopo averlo osservato in Argentina. Secondo Tuttosport, il club di Pozzo avrebbe già offerto i 4 milioni chiesti dal River.

MANCHESTER UNITED, IL TALENTO ANGEL GOMES NEL MIRINO DEL CHELSEA. ARSENAL, PIACE DIEGO JOTA DEL WOLVERHAMPTON: ASSALTO IN ESTATE. BARCELLONA, IL RINNOVO DI TER STEGEN E' LA PRIORITA' DEL CLUB BLAUGRANA. MANCHESTER UNITED, I RED DEVILS SONO IN POLE PER ZAKARIA DEL BORUSSIA M'GLADBACH. MAN UNITED VERSO LA RIVOLUZIONE: VIA SANCHEZ, POGBA E LINGARD PER SANCHO E GREALISH. PSG, MBAPPE' INCEDIBILE E NEYMAR NO: FISSATO IL PREZZO PER CEDERE IL BRASILIANO. LEVERKUSEN, HAVERTZ ANDRA' VIA. BOSZ: "IMPOSSIBILE TRATTENERLO. lO VENDEREMO A 100 MLN". UFFICIALE: MONACO, GOLOVIN RINNOVA FINO AL 2024.

Il Chelsea ha messo nel mirino il baby prodigio del Manchester United Angel Gomes. Secondo quanto riportato da Metro, i Red Devils hanno offerto al ragazzo un contratto da circa 1.5 milioni a stagione. Un'offerta che no convince l'entourage del giocatore, che spinge per accettare l'offerta dei Blues.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail, l'Arsenal prepara l'offerta per Diogo Jota, attaccante classe '96 in forza al Wolverhampton. Il portoghese piace molto ad Arteta, con i Gunners pronti a sferrare l'assalto in estate.

Marc-André Ter Stegen e il Barcellona, avanti insieme. Come si legge sulle pagine del Mundo Deportivo, il rinnogo del portiere tedesco è la priorità assoluta del club blaugrana. Il numero 1 aveva mostrato perplessità circa la sua permanenza in blaugrana, ecco perché il Barça si è già maosso ed è pronto ad offrire al portiere un quinquennale con aumento salariale ed aumento di clausola rescissoria.

Come si legge sulle pagine del Daily Mirror, il Manchester United è in pole per Denis Zakaria, centrocampista del Borussia Monchengladbach. Sulle tracce del giovane svizzero ci sono anche Liverpool, Atletico Madrid e Borussia Dortmund.

Alex Sanchez, Paul Pogba e Jesse Lingard sono i tre giocatori destinati a dire addio al Manchester United l'estate prossima, quando gli inglesi sferreranno l'assalto a Sancho del Borussia Dortmund e a Jack Grealish dell'Aston Villa. A riportarlo quest'oggi è l'Express, che spiega come l'attaccante cileno prestato per questa stagione all'Inter non rientri nei piani dei Red Devils e una sua cessione permetterebbe al club di liberarsi del peso del suo ingaggio e quindi avere nuova liquidità da investire sul mercato. Un piano studiato dallo stesso manager Ole Gunnar Solskjaer, che proverà a ricostruire il suo United con i possibili arrivi di Sancho e Grealish, mentre per Sanchez non c'è più posto.

Kylian Mbappé incedibile, Neymar invece potrebbe anche andar via. Si sarebbe espresso così Leonardo, direttore sportivo del PSG, quando si è interrogato sul futuro delle stelle della sua squadra. A riportarlo è ESPN, secondo cui al brasiliano è stata data libertà di scelta: se vuole andar via, per 150 milioni di euro si può fare. Sulle sue tracce, come al solito, c'è il Barcellona.

Kai Havertz lascerà il Bayer Leverkusen nella prossima finestra di mercato. A darne l'annuncio è Peter Bosz, il suo allenatore, in un'intervista rilasciata ad Algemeen Dagblad: "E' impossibile che lo terremo la prossima estate, si parla di un cartellino che vale 100 milioni di euro. Ma almeno con quei 100 milioni cercheremo di rafforzarci in tre-quattro ruoli".

Arrivato al Monaco nel 2018, Aleksandr Golovin (23) ci resterà ancora a lungo, almeno stando ai nuovi accordi stilati con il club monegasco. E' di poco fa la notizia ufficiale del rinnovo di contratto del centrocampista russo, che ha firmato un contratto fino al 2024.