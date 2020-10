Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 15 ottobre

vedi letture

JUVENTUS, PARATICI RESTA RESPONSABILE DELLA PRIMA SQUADRA. CHERUBINI NUOVO FOOTBALL DIRECTOR. IL MANCHESTER UNITED PENSA AD ALLEGRI. FONSECA, FUTURO IN 7 PARTITE. E FRIEDKIN INCONTRA BOLDT PER IL RUOLO DI DS. BIRAGHI-FIORENTINA, RINNOVO VICINO. UDINESE, WALACE DICE NO AL GREMIO.

Tramite il comunicato della Juventus a margine dell'Assemblea degli Azionisti, emerge una nuova struttura organizzativa che prevede la concentrazione delle attività del club in due macro-strutture: l'Area Football e l'Area Business. Il coordinamento di ognuna delle due aree sarà affidata ad un managing director a diretto riporto dell'Executive Chairman, Andrea Agnelli: Fabio Paratici coordinerà l'Area Football, Stefano Bertola l'Area Business. Giorgio Ricci continuerà a ricoprire la carica di Chief Revenue Officer; Stefano Bertola mantiene la carica pro-tempore di Chief Financial Officer nonché l’incarico di Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari, ai sensi dell’art. 154-bis del TUF. Federico Cherubini assume la carica di Football Director a diretto riporto di Fabio Paratici, che mantiene la responsabilità diretta della Prima Squadra.

Quale sarà il futuro di Massimiliano Allegri? L'ex tecnico della Juventus è ancora senza squadra, ma sono tanti i top club europei che hanno pensato a lui. Come riporta il Daily Express il Manchester United sarebbe interessato al tecnico toscano qualora venisse esonerato l'attuale manager Ole Gunnar Solskjaer.

Nei prossimi venti giorni, Paulo Fonseca si giocherà un bel pezzo della propria carriera romanista. Solo attraverso i risultati potrà conquistare una decisa conferma dopo i dubbi relativi soprattutto alla condizione atletica della sua squadra che spesso "molla" dopo il 60'. Dal Benevento in casa fino alla trasferta contro il Genoa, saranno 7 le sfide che i giallorossi dovranno affrontare tra Serie A ed Europa League. Alla prossima sosta, le idee di tutti, anche per la panchina, saranno decisamente più chiare. A riportarlo è Il Messaggero.

Intanto, secondo quanto riportato da Sport1, dopo l'incontro di giovedì scorso tra Friedkin e l'attuale ds dell'Amburgo Jonas Boldt, la prossima settimana potrebbe avere luogo un altro colloquio tra i due, con il nuovo presidente giallorosso che vorrebbe approfondire la conoscenza in vista della scelta del prossimo direttore sportivo.

Cristiano Biraghi ha firmato il rinnovo di contratto con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'esterno mancino tornato a Firenze dopo l'anno in prestito all'Inter si è legato ai viola fino al 2024 (il precedente accordo scadeva nel 2022) con adeguamento di stipendio. Nei prossimi giorni la Fiorentina procederà anche all'annuncio ufficiale della firma sul rinnovo.

Il Gremio torna a pensare a Walace, vincitore della Coppa del Brasile nel 2016 con il club di Porto Alegre. Non risultano contatti formali con il giocatore, che peraltro avrebbe già fatto sapere di voler rimanere all'Udinese, pur avendo affetto per la sua ex squadra, per la quale tiene aperta la porta aperta per un ritorno in futuro. Ma il 25enne al momento ritiene che il presente sia all'Udinese e in Serie A: secondo quanto raccolto, nemmeno l'Udinese sarebbe convinta di privarsi del giocatore al momento per farlo partire in direzione Brasile, dove il mercato è ancora aperto e lo rimarrà fino al 9 novembre.

BARCELLONA, STUZZICA L'IDEA POGBA A ZERO. MOSES VA ALLO SPARTAK MOSCA, VISITE MEDICHE PER BENRAHMA CON IL WEST HAM. OZIL HA RIFIUTATO 12 MILIONI A STAGIONE DA UN CLUB SAUDITA. IL BORUSSIA DORTMUND PRONTO A BLINDARE REYNA.

Anche il Barcellona ha messo nel mirino Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United, in scadenza con i Red Devils, non ha ancora rinnovato il suo contratto. Per questo motivo tutti i grandi club d'Europa sono pronti ad approfittare di una clamorosa occasione di mercato: come si legge sulle pagine del Daily Mirror, il Barça, alle prese con problemi economici causati dal COVID-19, non vorrebbe lasciarsi sfuggire un giocatore come il francese a parametro zero. Un'occasione quasi irripetibile.

Proseguirà in Russia la carriera di Victor Moses. L'esterno nigeriano ha firmato con lo Spartak Mosca e lascia dunque ancora il Chelsea dopo il prestito dell'anno passato all'Inter: lo ha annunciato il sito ufficiale del Chelsea. Per Moses, che ha già giocato in Inghilterra, Italia e Turchia, si tratta della prima esperienza in Russia.

Non appena sono arrivate le sirene di un interesse del Real Madrid per Giovanni Reyna, il Borussia Dortmund è subito passato all'attacco. Secondo la Bild, il club giallonero starebbe pensando di offrire al talento americano 17enne un nuovo contratto, con uno stipendio da 2,5 milioni fino al 2023.

Durante il mercato estivo, l'Arsenal ha provato a piazzare Mesut Ozil, tuttavia alla fine il tedesco è rimasto alla corte di Arteta. Ozil, secondo quanto riportato dal Daily Express, negli ultimi giorni di mercato ha rifiutato un ricco contratto da circa 12 milioni di euro a stagione da parte di un club saudita.

Il West Ham ha chiuso per l'acquisto dal Brentford dell'attaccante Said Benrahma. L'algerino, come riporta Sky Sports UK, in questi minuti sta sostenendo le visite mediche con il suo nuovo club. L'attaccante classe '95, che firmerà un contratto per i prossimi 5 anni, arriva al West Ham per 30 milioni di euro.

Vanderlei Luxemburgo non più l'allenatore del Palmeiras. Attraverso un comunicato ufficiale, il club brasiliano ha reso noto che l'allenatore è stato sollevato dall'incarico.

Durante l'ultima sessione di mercato, Armin Gigovic (18) è stato spesso accostato al Genoa, con un intervento sul filo di lana da parte del Monza. Ma il centrocampista svedese è rimasto all'Helsingborgs. Una permanenza temporanea, visto che in queste ore è arrivata la cessione al FK Rostov. Il club russo ha sottoposto un contratto quinquennale al nazionale scandinavo.