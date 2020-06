Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 17 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, È ARRIVATO IL RINNOVO DI MERTENS. BOLOGNA, MIHAJLOVIC HA FIRMATO FINO AL 2023. MILAN, C'È STATO L'INCONTRO TRA GAZIDIS E RANGNICK: IL TEDESCO IN ARRIVO COME ALLENATORE-MANAGER. DONNARUMMA PUO' RINNOVARE. INTER, TRE OPZIONI PER IL CENTROCAMPO: NAINGGOLAN, VIDAL E TONALI. ROMA, SMALLING IN PRESTITO CON OBBLIGO DI RISCATTO FISSATO A 18 MILIONI: BALDINI STUDIA L'OFFERTA. FIORENTINA, MILENKOVIC NEL MIRINO DEL PSG

Adesso è ufficiale. Dries Mertens ha rinnovato il suo contratto con il Napoli. Ad annunciarlo è stato, come di consueto il presidente partenopeo Aurelio De Laurentiis, con un post sul proprio account Twitter dove viene ritratto assieme al figlio Edoardo e allo stesso giocatore presso il ritiro romano dove la squadra di Gennaro Gattuso è in attesa di disputare la finale di Coppa Italia di questa sera: "Felice di stare insieme ancora a lungo. Evviva Dries!" è il testo del post del numero uno azzurro. Si attende adesso la nota del club con tutti i dettagli dell'operazione che porterà il belga a legarsi per altri due anni alla società campana.

E' ufficiale il prolungamento di contratto di Sinisa Mihajlovic col Bologna. Con una nota, infatti, il club ha reso noto il rinnovo del tecnico serbo fino al 2023. Di seguito il comunicato: Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con Sinisa Mihajlovic per il prolungamento del contratto fino al 30 giugno 2023".

Si delinea il futuro del Milan. L’atteso incontro tra l’ad Ivan Gazidis e Ralf Rangnick, secondo quanto riferito da Sky, è avvenuto nei giorni scorsi, anche se dal club rossonero filtrano smentite. Nel colloquio, i due hanno definito i piani per l’arrivo del tecnico tedesco a Milanello: Gazidis dovrebbe rivestire il doppio ruolo di manager e allenatore, andando a rivoluzionare la struttura tecnica del Diavolo, con l’addio di Maldini e verosimilmente anche di Massara ormai sempre più vicino. A livello dirigenziale, Rangnick avrebbe voluto avere accanto a sé l'inglese Mitchell, conquistato però dal progetto del Monaco di creare un modello Red Bull nel Principato.

Gianluigi Donnarumma potrebbe rinnovare con il Milan dopo mesi di dubbi. Al momento il prolungamento pare essere l'unica strada percorribile, visto che offerte concrete non ne sono arrivate e che la volontà comune è quella di andare avanti insieme. Un'opzione potrebbe essere quella di allungare per un anno così da valutare con calma il futuro, anche considerando un mercato più distante da quello che vivremo post-Covid. Per quanto riguarda le cifre, possibile che la parte fissa venga abbassata al di sotto dei sei milioni attuali, che però potrebbero essere raggiunti e magari anche superati, grazie ai bonus.

L'Inter pensa al centrocampo del futuro che presto non vedrà più la presenza di Borja Valero (richieste da Spagna e Francia) e Matias Vecino. Ai cinque interpreti di ruolo, incluso Christian Eriksen, la società interverrà soltanto con un innesto per portare il numero a sei. Le soluzioni sul tavolo dell'ad Beppe Marotta e del ds Piero Ausilio sono molteplici, ma finisce che previa scrematura si riducono principalmente a tre. La prima, quella low cost e volta anche a preservare spazio agli investimenti recenti per Stefano Sensi e Nicolò Barella, porta al rientro di Radja Nainggolan che, nella versione migliore vista a Cagliari, con Antonio Conte può ancora regalare ai nerazzurri conoscenza, esperienza e gol. La seconda, invece, vedrebbe il club spendere parecchi soldi (non meno di 50 milioni di euro, a prescindere dalla formula) e lottare con la concorrenza forte della Juventus, con lo scopo di arrivare a quell'indiscutibile e sconfinato talento che è Sandro Tonali: sostenibilità, intelligenza tattica fuori dal comune e potenziale incalcolabile. Per chiudere rimanere viva l'opzione Arturo Vidal, 33 anni e in scadenza col Barcellona nel 2021, in gol appena i blaugrana hanno rimesso piede in campo dopo la pandemia, tuttavia nostalgico di Conte quando pensa alla stagione futura. Antonio non ha smesso di chiedere il suo guerriero alla società che sappiamo essere sempre molto accondiscendente ai desideri del suo comandante. Menzione a parte per Sergej Milinkovic-Savic che Lotito non cederà e comunque non a cifre inferiori a 80-90 milioni. Tra i tanti ammiratori spicca il PSG, ma in Viale della Liberazione rimane il sogno.

Franco Baldini è tornato al centro del mercato della Roma e il suo operato riparte dalla conferma di Smalling. E' questo l'obiettivo principale di questi giorni, con il dirigente che sfrutterà i buoni uffici con il Manchester United per provare ad accontentare Fonseca per cui il difensore inglese è una priorità assoluta. La soluzione potrebbe essere il prestito oneroso con obbligo di riscatto fissato a 18 milioni di euro. Una soluzione che potrebbe andare bene ai Red Devils, interessati quanto mai prima a fare cassa con le cessioni per poi buttarsi sulle operazioni in entrata.

Il Paris Saint-Germain guarda anche in Italia per sostituire il partente Thiago Silva, che non rinnoverà il proprio contratto. Secondo quanto riferito da FootMercato il club transalpino oltre a Jerome Boateng del Bayern Monaco, su cui ci sono anche Arsenal e Chelsea, sarebbe infatti interessato a Nikola Milenkovic della Fiorentina. Il serbo classe ‘97 piace sia per la giovane età sia per la sua duttilità potendo giocare sia al centro sia a destra. Secondo il portale Leonardo avrebbe già avviato i contatti con Fali Ramadani, agente del difensore viola. Milenkovic, che ha ancora due anni di contratto con il club viola, piace anche a Napoli e Milan in Italia.

MONACO, PAUL MITCHELL È IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO. LIVERPOOL, POSSIBILE CLAMOROSO ADDIO DI KEITA IN ESTATE: CI SONO BAYERN MONACO E BORUSSIA DORTMUND. IL RENNES LAVORA PER BLINDARE CAMAVINGA

Accostato al Milan come possibile membro dello staff di Ralf Rangnick, Paul Mitchell ha deciso di accettare l'offerta del Monaco. Il 38enne inglese, ex responsabile di mercato del Lipsia, è il nuovo direttore sportivo del club del Principato. Una notizia nell'aria già da giorni, che oggi è stata ufficializzata dalla società biancorossa.

Il futuro del centrocampista Naby Keita potrebbe essere nuovamente in Germania. Il calciatore infatti a Liverpool non ha trovato grande spazio anche a causa di qualche problema fisico di troppo e a fine stagione potrebbe così salutare i Reds e l’Inghilterra per far ritorno a quella Bundesliga che lo aveva lanciato nel grande calcio ai tempi del Lipsia. Secondo Le10sports.com sulle tracce del classe ‘95 ci sarebbero due big tedesche come Borussia Dortmund e Bayern Monaco.

Il Rennes non ha alcuna intenzione di privarsi in estate della sua stella Eduardo Camavinga nonostante il pressing di Juventus, Paris Saint-Germain e sopratutto Real Madrid sul centrocampista classe 2002. Il patron del club Pinault è infatti al lavoro per prolungare il contratto del calciatore, attualmente in scadenza nel 2022, aumentando lo stipendi (che attualmente si aggira sui 2 milioni di euro) e proponendogli un progetto serio e la possibilità di partire nel giro di due stagioni. Come rivela As l’incontro decisivo ci sarà il 22 giugno quando il Rennes si ritroverà per dare il via alla nuova stagione quando Pinault spera di poter chiudere l’accordo e annunciare la permanenza di Camavinga.