Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 marzo

INTER PROTAGONISTA: ICARDI IN BILICO, LAUTARO-BARCA: MAXI MANOVRE IN CORSO. LA JUVE SPRINTA PER AOUAR, IL NAPOLI CERCA LA RIVOLUZIONE IN ATTACCO E RINNOVA MERTENS. MILAN, LA TEGOLA SONO GLI INGAGGI PESANTI E RANGNICK ORA SAREBBE PIU' LONTANO. LAZIO SU LALLANA E GIROUD, LA ROMA SU GRAVENBERCH MENTRE SOGNA CASTROVILLI.

Il futuro di Mauro Icardi resta sempre uno dei nodi sul futuro dell'Inter: ora spunta un vero e proprio giallo intorno al riscatto di Icardi da parte del Paris Saint-Germain. Secondo quanto filtra dall'entourage del giocatore infatti, ci sarebbe una clausola che permetterebbe al giocatore di opporsi al riscatto, un po' come successo nell'estate del 2015 fra Salah e la Fiorentina. Intanto il Barcellona pressa per Lautaro Martinez: l'Inter può pensare a Ousmane Dembele, Arthur e Jean-Claire Todibo come contropartite, i blaugrana spingono per Arturo Vidal, Ivan Rakitic e Rafinha. Sorpresa: Philippe Coutinho non sarà riscattato dal Bayern Monaco e potrebbe essere lui un giocatore inserito nell'affare. Dall'altra parte, invece, sempre fronte nerazzurro, segnali positivi sull'intenzione di riscattare Ivan Perisic. Sarebbero andati in scena contatti tra le parti per la conferma del croato in Germania: Perisic ha convinto la dirigenza dei bavaresi ma l'intenzione del Bayern non sarebbe quello di pagare troppo per confermarlo. L'intenzione è quella di arrivare a una cifra nell'intorno dei 15-20 milioni di euro. Davanti, nuova idea come vice Romelu Lukaku: è Divock Origi del Liverpool. In mezzo, invece, Mauro Arambarri del Getafe.

Capitolo Juventus: L'obiettivo principale dei bianconeri è la stellina del Lione, il centrocampista classe ’98 Houssem Aouar. Il presidente del club francese sa che il ragazzo potrebbe partire in estate ed ha fissato il prezzo: 70 milioni. Non solo Aouar, la Juventus segue con attenzione anche gli altri gioielli del Lione. Il primo è Amine Gouiri, attaccante classe 2000, che a molti ricorda proprio Benzema. L'altro talentino finito nei radar bianconeri è Rayan Cherki, trequartista ma anche attaccante esterno classe 2003, di origini italiane.

Molto attivo il Napoli: tutto fatto per il rinnovo di Dries Mertens. Può restare anche come dirigente. Sono tanti gli attaccanti accostati al Napoli, tra questi c'è anche l'iraniano Sardar Azmoun, 25 anni, bomber dello Zenit che sta facendo molto bene, che segna tanto, quattordici gol. Poi torna su Jean Philippe Mateta, giovane attaccante del Mainz che Giuntoli aveva già seguito durante il mercato di gennaio.Da giorni in Spagna circola il nome di Loren Moron, attaccante classe '93 del Betis Siviglia, che piace da tempo al ds Giuntoli. Il primo nome resta quello di Andrea Belotti, probabilmente in uscita quest'estate da un Torino lontano dall'Europa. Il Napoli segue intanto anche i progressi di Marc Cucurella, giovanissimo esterno sinistro (che all'occorrenza può giocare anche come terzino) che il Barcellona ha mandato a farsi le ossa al Getafe.

Intanto la trattativa tra il Milan e Ralf Rangnick sembra essersi arenata. Secondo i colleghi della Bild, l'approdo del manager tedesco sulla panchina rossonera è sempre meno scontato: "Non succederà, le trattative non sono andate a buon fine". In casa rossonera tiene sempre banco il rinnovo di Gianluigi Donnarumma, il cui contratto scade nel 2021. Ora che al comando c'è l'ad Ivan Gazidis bisognerà capire cosa deciderà di fare il dirigente sudafricano. Il nodo principale da sciogliere, tenendo conto che il prossimo salary cap dovrebbe essere tra 1,5 e 2 milioni, è ovviamente l'ingaggio da 6 milioni di euro a stagione di Gigio. Lo stesso problema riguarda Alessio Romagnoli, stipendio da 3,5 annui. La politica del Milan di Gazidis tuttavia complica il ritorno di Thiago Silva in rossonero. Il brasiliano per un eventuale ritorno in rossonero avrebbe dovuto decurtarsi l’ingaggio ben oltre la metà dei 12 milioni che guadagna a Parigi, ma difficilmente il brasiliano vestirà di nuovo rossonero. La politica degli ingaggi limitati e dei pochi investimenti sugli over 30, riducono al minimo le possibilità per Thiago Silva. Meglio spendere per i giovani, allora il Milan continua a seguire il difensore del Lipsia, Dayot Upamecano, già cercato l’anno scorso. Tuttavia le richieste economiche dei tedeschi sono molto alte, con la dirigenza del Lipsia che chiede oltre i trenta milioni di euro.

Lazio molto attiva. Adam Lallana, centrocampista 31enne del Liverpool, lascerà i Reds a parametro zero al termine della stagione. Sulle sue tracce c'è da tempo il Leicester, ma in Inghilterra si parla di un forte inserimento della Lazio. Il sogno per l'attacco per la prossima stagione resta Olivier Giroud. L'attaccante, cercato già a gennaio, si libererà dal Chelsea a parametro zero al termine della stagione. La Roma sta già pensando al mercato in vista della prossima stagione. Uno degli obiettivi della dirigenza giallorossa è il gioiellino 17enne dell'Ajax, Ryan Gravenberch. Il grande colpo può arrivare a centrocampo: il primo obiettivo per la mediana giallorossa è il talento della Fiorentina Gaetano Castrovilli. Il centrocampista viola piace a tutti grandi club italiani e non solo: a gennaio il club di Commisso ha rifiutato un'offerta di 40 milioni da parte del Napoli. Non sarà facile prenderlo ma la Roma, con o senza Friedkin, ci proverà.

A proposito di Fiorentina: ancora poche presenze e il riscatto di Martin Caceres sarà ufficiale. Poi il centrocampo. Posto che Milan Badelj non dovrebbe essere riscattato dalla Lazio, ecco che il nome di Francesco Cassata in forza al Genoa ma di proprietà del Sassuolo, già vicino ai viola nell'ultimo mercato invernale, tornerebbe di grande attualità. Non solo, però, perché il club gigliato si sta informando anche su Matteo Pessina dell'Hellas Verona, sul quale però si è già assicurata un contro-riscatto l'Atalanta e ci sarebbe l'interessamento anche del Napoli. In pillole: il Bologna è su Dusan Stojinovic, 19 anni del Celje. Difensore sloveno, Stojinovic potrebbe essere uno dei futuri talenti del club rossoblù. Il club emiliano segue il terzino Petar Stojanovic, classe ’95, della Dinamo Zagabria. Si tratta di un terzino destro ma che può giocare anche sulla sinistra vista la sua duttilità.

All'estero, fari puntati sul Bayern Monaco. E’ un club pronto a cambiare volto quello che la prossima estate è atteso quale protagonista sul mercato. Al netto dei nuovi acquisti il colosso bavarese, stando a quanto riportato da SportBild, avrebbe già deciso di quali giocatori fare a meno il prossimo anno. Tre in particolare hanno il cartellino ‘vendesi’ affisso: Jerome Boateng, Javi Martinez e Corentin Tolisso. Tutti e tre i giocatori non sono considerati elementi centrali nel progetto tecnico del club. In scadenza nel 2021, invece, David Alaba potrebbe andare in Spagna: è Clasico tra Real Madrid e Barcellona per averlo in estate. Sempre in Bundes, Jude Bellingham, sedicenne talento del Birmingham City che ha catturato l’interesse di molti top club europei, potrebbe presto seguire le orme di un suo connazionale. Stando a quanto riportato da SportBild, infatti, il ragazzo avrebbe deciso di accettare per la prossima stagione la corte del Borussia Dortmund di Lucien Favre così come ha fatto nell’estate 2017 Jadon Sancho al momento di lasciare il Manchester City. Sembra dunque battuta la concorrenza del Bayern Monaco e di tutte le altre società di Premier League che si erano mosse su di lui.