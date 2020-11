Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 18 novembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, IN CORSA PER ALABA MA LE RICHIESTE SONO ECCESSIVE, PER IL RINNOVO DI DYBALA SI VA AL 2021, KHEDIRA VALUTA L'ADDIO A GENNAIO. INTER, VICE LUKAKU: MILIK SCALA POSIZIONI, MERCATO DI SCAMBI, POLITANO PUO' RIENTRARE NELL'AFFARE. MILAN, PROSEGUE LA TRATTATIVA PER IL RINNOVO DI CALHANOGLU. ROMA, TIAGO PINTO NUOVO DIRETTORE GENERALE, NESSUN RITORNO DI TOTTI. LAZIO, EVERTON E SIVIGLIA ALLA FINESTRA PER LUIS ALBERTO. TORINO, C'E' L'ACCORDO PER IL RINNOVO DI SINGO. GENOA, SI LAVORA AL RINNOVO DI ROVELLA.

Le grandi di Europa sono pronte a darsi battaglia per David Alaba, ma le richieste dell'austriaco, in scadenza con il Bayern Monaco, spaventano tutti: 15 milioni a stagione. La Juventus, si legge su Tuttosport, è pienamente in corsa per il difensore mancino: insieme ai bianconeri ci sono anche Barcellona, Real Madrid e Manchester City, ma tutte e quattro le società sono d'accordo: 15 milioni di euro sono troppi. Dovunque andrà, infatti, Alaba vorrà guadagnare non meno di 15 milioni a stagione, cinque in più di quelli finora percepiti da quando firmò l’ultimo rinnovo nel 2016. Vale a dire, adeguandosi ai parametri bianconeri, che sarebbe il giocatore meglio pagato dopo l’irraggiungibile Cristiano Ronaldo (31) e davanti anche a Matthijs De Ligt che al momento sfiora solo i 12 qualora riesca a incassare tutti i 4 milioni di bonus previsti nel contratto. In casa Juventus c'è un atto una politica di abbattimento del monte stipendi, che ha dato i primi frutti grazie alle cessioni di Douglas Costa, Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, ma soprattutto con le partenze di Gonzalo Higuain, Miralem Pjanic e Blaise Matuidi. Anche in casa Barcellona la situazione non è delle migliori, visto che i blaugrana addirittura vorrebbero cedere giovani del calibro di Riqui Puig e Carles Aleñá per fare cassa. Anche il Real ha bisogno di risparmiare, con i Blancos che sono tuttavia alle prese con la grana Sergio Ramos (che potrebbe salutare a giugno da svincolato) e con il rinnovo di Varane, in bilico e con due anni di contratto. Guardiola conosce bene Alaba, ma anche la risposta del City è stata la stessa: 15 milioni sono troppi.

Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera in edicola questa mattina, Paulo Dybala da mesi attende un cenno da parte di Paratici per allungare il matrimonio con la Juve. Il problema è che Paulo, determinato a diventare il giocatore meglio pagato della rosa dopo Cristiano Ronaldo, ha sparato altissimo: la bellezza di 15 milioni. Il suo procuratore Jorge Antun, fiducioso, è sbarcato a metà settembre a Torino, convinto di poter formalizzare nel tempo di un amen il prolungamento. Si è fermato 41 giorni, prima di risalire sull’aereo e far ritorno a Buenos Aires: se ne riparlerà nel nuovo anno.

Campione del mondo e vincitore della Champions League nel 2014, Sami Khedira sta vivendo un momento molto complicato. Il centrocampista tedesco è solo l'ombra del giocatore che è stato in passato e negli ultimi anni ha subito una marea di infortuni. In questa stagione, l'ex Real non è mai sceso in campo con la Juventus, che sta provando in tutti i modi a sbarazzarsi di lui. L'intenzione del giocatore sembrava quella di arrivare alla fine del suo contratto, ma secondo la Bild avrebbe cambiato idea e starebbe considerando l'idea di lasciare l'Italia già a gennaio. Il tedesco vuole restare in Europa e non prenderebbe in considerazione mete più "esotiche".

Uno dei principali obiettivi per l'Inter durante il mercato di gennaio, è quello di trovare un attaccante in grado di far rifiatare Romelu Lukaku. Come si legge sulle pagine di Tuttosport da alcune settimane Arkadiusz Milik ha scalato le gerarchie degli obiettivi offensivi nerazzurri. In estate il polacco aveva molte richieste in Italia (Juve, Roma e Fiorentina), adesso c’è l’interesse dell’Inter e quello di diversi club stranieri, in particolare inglesi come l’Everton e il Tottenham. Il Napoli in estate aveva trovato una sorta d’intesa con la Roma per 25 milioni totali; adesso De Laurentiis potrebbe scendere a 20, comunque una valutazione alta per un giocatore fuori rosa e con il contratto in scadenza nel 2021.

Un occhio a Napoli, l’altro a Parigi. Il mercato dell’Inter - scrive La Gazzetta dello Sport - è pieno di intrecci o, per meglio dire, di possibili scambi. Sulla sponda campana c’è un boccone prelibato: Arek Milik. Mentre nella capitale francese stuzzica il nome dell’argentino Leandro Paredes. Ma per assicurarsi questi rinforzi a gennaio sarà indispensabile fare dei sacrifici tecnici. Nel caso dell’attaccante polacco molte strade portano all’uruguaiano Matias Vecino (ma non solo lui), invece per il dialogo con la Francia l’indiziato unico è il danese Christian Eriksen, che continua il suo strano percorso da ambasciatore in patria e oggetto del mistero in Italia. In questa fase ogni discorso è solo abbozzato, visto che la riapertura del mercato è fissata a gennaio. Ma qualcosa si è già mosso.

L'Inter fa sul serio per Arek Milik in vista di gennaio. La società nerazzurra - sottolinea La Gazzetta dello Sport - ci prova e potrebbe tentare di convincere De Laurentiis alla cessione anticipata in due modi: uno scambio con Vecino - che piace a Gattuso e garantirebbe una vera alternativa per muscoli e centimetri a Bakayoko nella mediana azzurra, ma attualmente ancora fermo ai box per infortunio - oppure con un ulteriore sconto sui 18 milioni che il Napoli chiede per il polacco. Tra i due club, poi, c’è “relativamente” in ballo il riscatto di Politano, arrivato a Napoli lo scorso gennaio in prestito con obbligo di riscatto a partire dal 2021.

In casa Milan continua a tenere banco la questione dei rinnovi di quei giocatori che hanno il contratto in scadenza il 30 giugno 2021: mentre intorno a quello di Gigio Donnarumma si respira ottimismo, lo stesso non si può dire di quello di Hakan Calhanoglu, il cui futuro in rossonero, nonostante la sua volontà sia quella di rimanere, è parecchio in dubbio. Come riporta questa mattina il Corriere della Sera, la trattativa tra le parti per cercare un accordo prosegue, ma la strada per la fumata bianca è lunga e dagli esiti imprevedibili. Tra domanda e offerta c'è ancora parecchia differenza: i rossoneri sono pronti ad aumentare l'ingaggio di Calhanoglu che attualmente guadagna 2,5 milioni di euro a stagione, ma non intendono accontentare la sua richiesta di 6 milioni annui. Intanto il suo agente lo sta proponendo a diversi club perchè non vuole farsi trovare impreparato nel caso in cui non venisse trovato un accordo con il Milan: tra le squadre interessate al turco, ci sono per esempio Atletico Madrid e Juventus. Le parti continuano a trattare, è difficile dire come andrà a finire, ma una cosa è certa: anche se non dovesse arrivare la firma sul nuovo contratto, i rossoneri utilizzeranno Calhanoglu fino all'ultimo giorno.

Tiago Pinto è il nuovo direttore generale della Roma. Ad annunciarlo è stato lo stesso club giallorosso con il seguente comunicato: "L'AS Roma è lieta di annunciare che è stato raggiunto un accordo per accogliere Tiago Pinto come nuovo Direttore Generale. Pinto, tra i più affermati manager del calcio europeo, è l’attuale Director of Professional Football del S.L. Benfica, incarico che ricopre dal 2017, prima del quale ha gestito la divisione multisportiva del club tra il 2012 e il 2017. Nel suo attuale ruolo, Pinto ha lavorato a stretto contatto con Rui Costa, Direttore Sportivo e la leggenda portoghese e della Serie A, ed è stato responsabile della ristrutturazione delle divisioni del club. Dal 2017 il Benfica ha vinto la Primeira Liga portoghese e il Supertaça Cândido de Oliveira, oltre a qualificarsi regolarmente per la Champions League. Durante questo periodo il Benfica ha ingaggiato calciatori della Primeira Liga, un campionato che ha formato alcuni dei migliori giovani talenti europei, della Liga spagnola, della Serie A brasiliana e della Primera División argentina, campionati che hanno espresso alcuni dei nomi più importanti della Serie A italiana. Nel periodo in cui Pinto ha svolto questo ruolo, il Benfica ha continuato nella lunga tradizione di vivaio di calciatori molti dei quali giocano ora per i più grandi club europei".

Tra la Roma dei Friedkin e Francesco Totti non c’è stato nessun incontro. A fare chiarezza in merito alle ultime notizie riguardanti recenti incontri tra le due parti, è lo stesso ex capitano (ed ex dirigente) giallorosso ai microfoni del Corriere dello Sport: "Io a oggi non ho mai incontrato e sentito nessuno della Roma. Sono tutte cavolate. Mai visto e sentito nessuno". La notizia - si legge - è stata smentita anche dalla Roma, ricordando che c'è la volontà dei nuovi proprietari di prendere un caffè con Totti, ma finora non è stato possibile.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, in casa Lazio continua a tenere banco il caso Luis Alberto, con il giocatore che dovrebbe ricevere nei prossimi giorni una multa di 70mila euro a causa di quanto scritto sui social a proposito del nuovo aereo della Lazio in correlazione con gli stipendi dei calciatori. Lo spagnolo potrebbe finire sul mercato già a gennaio, con l'Everton di Ancelotti interessato perché in cerca di un centrocampista di qualità. Il Mago piace anche al Siviglia, club che lo ha cresciuto calcisticamente.

Tra Wilfried Singo e il Torino c'è l’accordo totale per il prolungamento del contratto. Arrivato ormai quasi due anni fa sul finire della finestra dei trasferimenti invernali del 2019 dai dilettanti della regione del Denguélé in Costa d’Avorio - sottolinea La Gazzetta dello Sport - adeso è fatta per un’estensione che potrà arrivare anche al 30 giugno 2025. Il Toro - si legge - piazza un bel colpo di mercato, con una prospettiva garantita, blindando uno dei calciatori nati nell’anno 2000 (compirà vent’anni il giorno di Natale) più interessanti e maggiormente in vista nel nostro campionato, esploso proprio in questo primo assaggio di Serie A.

Il Genoa lavora per il rinnovo di Nicolò Rovella. Il talento classe 2001, autentica rivelazione di questo avvio di stagione, ha il contratto in scadenza a giugno 2021. Come si legge sulle pagine di Tuttosport, società e agenti del giocatore sono al lavoro per accordarsi e si va verso il prolungamento del contratto. Una soluzione ottimale sia per il Genoa, che si tutela in caso di possibile cessione futura, sia per il giocatore che in ogni caso potrà maturare professionalmente con calma e senza fretta, aumentando presenze e minuti in Serie A sapendo di avere le spalle coperte e in caso di corteggiamenti potrà scegliere con tranquillità la destinazione migliore per il suo futuro.

GERMANIA, FLICK FAVORITO PER IL DOPO LOW. MANCHESTER CITY, POSSIBILE NUOVA OFFERTA PER MESSI. LEICESTER, PIACE IL BABY NUNO MENDES. PSG, NEYMAR PRONTO A RINNOVARE SE ARRIVA SERGIO RAMOS. LIVERPOOL, PIACE THIAW.

Hansi Flick, Ralf Rangnick, Stefan Kuntz e il sogno Jürgen Klopp. Sono questi i quattro tecnici che la Federcalcio tedesca avrebbe intenzione di contattare per sostituire Joachim Löw, in bilico dopo la pesantissima sconfitta subita ieri in Spagna. Il ciclo sembra essere finito: la Germania, dal Mondiale 2014, non ha vinto nulla e ha alternato fasi positive a momenti molto negativi. Per questo motivo, ci sono riflessioni in corso: il preferito dai vertici calcistici sembra essere il mister del Bayern Monaco, che tra l'altro ha avuto alcuni momenti di tensione con la dirigenza bavarese nell'ultimo periodo. Il motivo? La chiusura delle trattative per il rinnovo di Alaba e la mancata conferma di Boateng, destinato a lasciare il club a giugno. Due pilastri dei successi ottenuti da Flick, di cui il tecnico non vuole assolutamente privarsi a fine stagione.

Ritorno di fiamma per Leo Messi. L’anno prossimo la Pulce andrà in scadenza di contratto con il Barcellona e potrebbe anche cambiare aria nella finestra estiva di trasferimenti. Secondo quanto riporta The Sun, il Manchester City potrebbe anche tornare all’attacco per arrivare alla stella argentina.

Il Leicester sta monitorando con grande attenzione la crescita del giovane e talentuoso difensore dello Sporting Lisbona, Nuno Mendes. Il diciottenne è considerato da molti come uno dei migliori terzini sinistri emergenti in Europa ed è già stato osservato da osservatori di tanti club, compresi alcuni piuttosto blasonati. La società portoghese, che ha risentito particolarmente la crisi dovuta alla pandemia, potrebbe prendere in considerazione offerte anche più basse della clausola di 45 milioni. Lo riporta il Daily Mail.

Mentre sembra imminente il rinnovo di Sergio Ramos con il Real Madrid, in Spagna c'è ancora qualcuno che sostiene il contrario. El Chiringuito, in particolare, parla di una telefonata tra Neymar e il difensore spagnolo: l'asso brasiliano avrebbe provato a convincere Ramos a trasferirsi a Parigi, promettendo il sicuro rinnovo suo e di Kylian Mbappé. Insieme, i tre puntano a sfatare il tabù Champions League.

Malick Thiaw ha dimostrato di potersi affermare in Bundesliga e ha già attirato le attenzioni del Liverpool, alla ricerca di un difensore per gennaio visti i tanti infortuni nel reparto arretrato. Lo Schalke 04 vuole correre ai ripari e ha offerto al talento un contratto fino al 2024 senza nessuna clausola risolutiva, ma il giovane finlandese sembra essere contento dell'interesse dei campioni d'Inghilterra in carica: "Ovviamente sei felice quando i grandi club ti seguono. Era chiaro che sarei rimasto allo Schalke per l'inizio della stagione, ora valuterò con la mia famiglia".