Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 19 maggio

JUVENTUS, PARTE IL TOTO ALLENATORE: SARRI E INZAGHI LE DUE IDEE PRINCIPALI. LA ROMA PENSA A BIELSA, MA C’È IL CELTA VIGO. INTER, SEMPRE PIÙ ANTONIO CONTE. MILAN, LA FEDERAZIONE BRASILIANA PENSA A LEONARDO -

Dopo l’addio di Massimiliano Allegri la Juventus cerca un nuovo allenatore. “Giovedì sera ho capito che non sarei stato più il tecnico bianconero”, le parole di Allegri dopo la partita contro l’Atalanta. E ora i bianconeri pensano a due soluzioni. Maurizio Sarri che vorrebbe tornare in Italia dopo l’esperienza al Chelsea e Simone Inzaghi. L’ex Napoli è un’idea che potrebbe diventare qualcosa di più, mentre l’allenatore della Lazio è un profilo apprezzato da mesi. Lavori in corso in casa Juve. Caccia al nuovo allenatore. Proprio come la Roma, che tra le tante suggestioni pensa a Marcelo Bielsa. El Loco però è nei pensieri del Celta Vigo, che fa sul serio e gli ha offerto la panchina. All’Inter è sempre più vicino Antonio Conte.

Mentre il Milan, dove il futuro di Gattuso non è ancora certo, insegue la Champions e Leonardo ha una richiesta dal Brasile. La Federazione Brasiliana vorrebbe il manager per programmare il futuro verdeoro. Ora la palla passa a Leo.

La SPAL invece si muove per provare a blindare Semplici. Offerto il rinnovo fino al 2021, l’ultima parola al tecnico.

Al Chievo definito, almeno nelle idee di Campedelli, il futuro di Pellissier: farà il presidente. E infine, da una bandiera all’altra, nuovo incarico dirigenziale al Cagliari per Cossu: sarà il braccio destro del ds Carli.

TOTTENHAM, IL BAYERN MONACO PENSA A POCHETTINO. POGBA NEI PENSIERI DEL REAL MADRID. LIONE, GLI ANNUNCI DI AULAS: “SYLVINHO ALLENATORE, JUNINHO NUOVO DS”. ATLETICO MADRID, IL FENERBAHCE SU KALINIC - Apprezzato e richiesto da tanti. Mauricio Pochettino, allenatore del Tottenham, è anche nei pensieri del Bayern Monaco. Entro qualche settimana il tecnico degli inglesi sarà chiamato a decidere il suo futuro.

Possibile cambio di squadra per Paul Pogba. Sul centrocampista del Manchester United c’è il Real Madrid. Dal giocatore pieno gradimento.

Mentre il presidente del Lione, Jean Michel Aulas ha fatto degli annunci importanti: Sylvinho allenatore, il ds invece sarà Juninho. E infine l’Atletico Madrid, che lavora in uscita. Kalinic verso la Turchia. Direzione Fenerbahce...