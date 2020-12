Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 dicembre

Fernando Llorente è pronto a vestire la maglia della Sampdoria. Dopo il corteggiamento estivo, questa volta l'affare è destinato ad andare a buon fine. La prossima settimana il Napoli lo libererà, con i dettagli che verranno definiti prima dell'inizio del mercato. Il contratto dello spagnolo sarà di sei mesi con opzione per l'anno successivo. A riportarlo è Il Corriere del Mezzogiorno.

La Juventus pensa ad Arek Milik ma solo in vista di un acquisto a parametro zero. Il fascino della Vecchia Signora è forte, ma il giocatore vorrebbe tornare in campo già a partire da gennaio con l'intento di conquistarsi un posto per l'Europeo, attualmente in bilico. Per questo al momento il polacco attende una proposta che gli permetta di tornare protagonista, con la Roma che avrebbe già un accordo da ottobre ma che ora non ha fretta e con la Fiorentina che potrebbe garantirgli visibilità ma che non ha da offrire la lotta al vertice e un ingaggio superiore ai 4 milioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Due gare e poi sarà addio. Non ci sono dubbi sul futuro atalantino del Papu Gomez secondo Il Corriere dello Sport, con il calciatore che lascerà il club a gennaio dopo la frattura insanabile con Gasperini. La famiglia dell'argentino sta bene a Bergamo e dunque, nella scelta per la prossima tappa della carriera, la distanza da casa sarà prioritaria. Ecco perché il Milan e l'Inter restano le due ipotesi più plausibili, con i rossoneri che potrebbero coinvolgere il cartellino di Caldara per trovare un'intesa con la Dea. La società di Zhang invece vuole prima capire quale sarà il prezzo richiesto da Percassi, senza però perdere di vista il Papu.

Junior Firpo, talento che il Barcellona acquistò per 18 milioni di euro nel 2019, adesso è sul mercato e il Napoli ci pensa. Gli azzurri non vogliono svenarsi, ma l'acquisto dell'esterno potrebbe risolvere problemi futuri e valere come un vero e proprio colpo in vista della prossima stagione. Ecco perché Giuntoli non perde di vista l'obiettivo, con l'entourage del giocatore a caccia di una nuova avventura e i partenopei che potrebbero presto farsi tentare. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

Javier Pastore è sempre più un rebus in casa Roma, visto che dopo lo stop per i problemi all'anca continua ad allenarsi da solo nonostante sia il secondo giocatore più pagato della rosa giallorosso dopo Edin Dzeko. L'ipotesi cinese è stata accontonata dopo l'introduzione del tetto salariale in Super League mentre è possibile che si possa riaprire una strada che porti in MLS oppure in Qatar. Almeno questa è la speranza da parte del club di Friedkin per liberarsi di un ingaggio pesante per un calciatore inutilizzato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Mateo Musacchio ha già fatto sapere al Milan che è in cerca di una nuova squadra in Serie A dopo essere stato messo da parte nelle gerarchie di Pioli. Lo spagnolo sta valutando la possibilità di accettare il corteggiamento da parte del Genoa, ma non è da escludere che nelle prossime settimane arrivino altre proposte da prendere in considerazione in vista di gennaio. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sulle pagine romane de Il Corriere della Sera c'è spazio per un approfondimento legato a Felipe Caicedo e un suo possibile passaggio alla Fiorentina: secondo quanto riporta il quotidiano, nel caso in cui Muriqi desse segnali di vitalità in termini di prestazioni ed efficacia in zona gol, il presidente potrebbe accettare di cedere Caicedo alla Fiorentina se i viola presenteranno un’offerta ritenuta adeguata, ovvero 5 milioni. L’operazione gli consentirebbe di risparmiarne oltre 10, compreso l’ingaggio lordo, e pazienza se Inzaghi ritiene l’ecuadoriano fondamentale: il presidente guarda anche i conti economici, non solo quelli tecnici.

UFFICIALE: BLANC TORNA IN PANCHINA. TOTTENHAM, MOURINHO VUOLE RIPORTARE MODRIC A LONDRA.

Dopo quattro anni Laurent Blanc torna ad allenare. Il tecnico francese infatti ha firmato un contratto con l'Al-Rayyan, squadra del campionato del Qatar. Blanc così succede a Diego Aguirre.

Secondo quanto afferma El Chiringuito, il tecnico del Tottenham José Mourinho, vorrebbe riportare a Londra Luka Modric, in scadenza col Real Madrid nel corso della prossima estate.