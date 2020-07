Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 luglio

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PARATICI CONFERMA SARRI E RONALDO. CON L'INTER DERBY D'ITALIA PER GOSENS. MILAN, UFFICIALE L'ADDIO DI SUSO. NAPOLI, INTRIGO OSIMHEN. FIORENTINA, JURIC IN POLE PER LA PANCHINA. HELLAS, FATTA PER CETIN DELLA ROMA

JUVENTUS

Mentre dall'Inghilterra rimbalzano le voci di una Juventus pronta a sostituire Maurizio Sarri con l'ex Tottenham Mauricio Pochettino, che avrebbe già dato il suo assenso all'approdo in bianconero, Fabio Paratici, ds della Vecchia Signora ha ribadito la volontà del club di puntare sul tecnico ex Napoli. Confermata anche la volontà di Cristiano Ronaldo di rimanere a Torino: "Sta molto bene da noi". Conferme infine sulla trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala: "Su Paulo stiamo parlando frequentemente col suo entourage. Siamo sulla stessa linea di trovare la miglior soluzione per il rinnovo. Paulo deve restare con noi, è un giocatore importantissimo e può dare ancora tantissimo alla Juve nei prossimi anni" ha detto Paratici.

MILAN

Si è chiusa ufficialmente l'avventura di Suso al Milan. Nelle scorse ore, infatti, sia il club rossonero sia il Siviglia hanno confermato il riscatto del cartellino del giocatore da parte del club andaluso. Riscatto automatico con la qualificazione in Champions League della formazione allenata da Julen Lopetegui.

Per quanto riguarda il Milan del domani arrivano conferme circa l'interesse rossonero nei confronto di Emerson Royal, laterale del Barcellona attualmente in prestito al Betis. Verso la conferma a Milanello per il prossimo campionato anche per un giovane talento del club rossonero come Tommaso Pobega oggi protagonista in Serie B col Pordenone.

Spazio, infine, alla questione allenatore. Il rendimento positivo della squadra in questo finale di stagione pare aver riacceso la speranza di una conferma per Stefano Pioli, con la posizione di Ralf Rangnick che rimane tutta da definire.

NAPOLI

Victor Osimhen-Napoli è ormai diventato un caso. Dopo la visita a Napoli insieme ai vecchi agenti e l'incontro con la società di fine giugno, l'attaccante nigeriano si è preso qualche giorno per riflettere e, nel frattempo, ha cambiato entourage: da Ariyo Igbayilola e Jean Gerard Czajka a William D'Avila.

Napoli e il Napoli però hanno fatto breccia nel suo cuore. Ecco perché, secondo quanto raccolto da TMW, il classe '98 vorrebbe rispettare quel gentlemen's agreement stretto col ds Giuntoli in Sardegna. Nonostante le sirene inglesi (Liverpool in primis) risuonino insistenti, nonostante il suo nuovo agente abbia giocato al rialzo rispetto alla precedente bozza d'accordo tra il Napoli e i vecchi procuratori del calciatore, nonostante il Lille sia pronto a scatenare un'asta internazionale per vendere il suo talento al miglior offerente

ATALANTA

La stagione superlativa che sta vivendo con l'Atalanta ha convinto definitivamente le big d'Europa delle qualità ben sopra la media di Robin Gosens, esterno a tutta fascia di cui Gasperini non sa fare a meno. Sondaggi che prima del lockdown piovevano senza soluzione di continuità e che, dopo i tre mesi di stop, non sono certo cessati, vista anche la ripresa di campionato da assoluto protagonista dell'esterno tedesco. In Italia ci hanno pensato, e a più ripresa, Juventus e soprattutto Inter, con Conte sempre alla ricerca di laterali a tutta fascia in grado di far fare la differenza al suo 3-5-2: Gosens è un obiettivo importante per l'estate nerazzurra, anche se gran parte del mercato di Marotta passerà dal destino di Lautaro Martinez, visto che il Barcellona spinge per inserire il cartellino di Firpo, altro esterno mancino, all'interno della trattativa per portare l'argentino in Catalogna. Attenzione, però, alla Premier dove Chelsea, Leicester e West Ham sono pronte all'inserimento.

FIORENTINA

Archiviata la salvezza per il club viola è arrivato il momento di iniziare a lavorare per la prossima stagione. Iniziando dal tecnico. In pole c'è Ivan Juric oggi all'Hellas Verona. Il club scaligero ha proposto al tecnico croato il rinnovo di contratto, ma le sirene viola tardano la fumata bianca, con il presidente Setti che rimane ottimisto.

Per quanto riguarda il mercato spunta un nome nuovo: si tratta di Arnaut Danjuma, esterno mancino in uscita dal Bournemouth che piace anche al Torino.

Ritorno di fiamma invece per Domenico Criscito, capitano del Genoa nell'orbita viola già nello scorso mercato di gennaio.

HELLAS VERONA

Tutto confermato, Mert Cetin è diretto verso l'Hellas Verona. Il turco lascerà la Roma che però ha deciso di mantenere sul giocatore il diritto di controriscatto perché crede anche nelle potenzialità di crescita del ragazzo. Le cifre, ancora da limare e definire nei dettagli, di un accordo sempre più vicino, con Cetin che per adesso prenderà il posto di Amir Rrahmani ma l'idea è che sarà un titolare del nuovo corso visto che anche Marash Kumbulla è in uscita dagli scaligeri. Cetin andrà in prestito in Veneto con diritto di riscatto a 7 milioni di euro. Il controriscatto è poco superiore al doppio, ovvero 15.

BENEVENTO

Salta il primo colpo da Serie A del Benevento. Loic Remy non vestirà infatti la maglia giallorossa. Dopo aver superato il primo step di visite mediche è infatti arrivato l'intoppo. Il calciatore per un problemino fisico non potrà avere l’idoneità per giocare in Italia. Proprio domani incontrerà il direttore sportivo, Pasquale Foggia, per un ultimo chiarimento, prima dell'addio definitivo.

BORUSSIA DORTMUND, UFFICIALE IL COLPO BELLINGHAM. CHELSEA, PRONTO L'ASSALTO FINALE PER HAVERTZ. BARCELLONA, BLANC O KLUIVERT PER LA PANCHINA. MONACO, KOVAC SBARCA NEL PRINCIPATO. PSG, SCIPPATO IL TALENTO AOUCHICHE

PREMIER LEAGUE

Sarà una delle trattative di mercato più interessanti dell’estate, quella legata a Kai Havertz. L’attaccante avrebbe detto al Bayer Leverkusen che vorrebbe essere ceduto. Il giocatore viene valutato circa 90 milioni con il Chelsea in pole per la prossima stagione. Su di lui ci sarebbero anche Real Madrid, Barcellona e Bayern Monaco che però non sarebbero in grado di pagare l’intera cifra. José Mourinho prova a trattenere Harry Kane. Il manager del Tottenham, dopo il successo di ieri contro il Leicester e propiziato proprio dal suo capitano, ha dichiarato: "Non sarebbero così speciale se andasse a giocare per un'altra squadra".

BUNDESLIGA

Il Borussia Dortmund ha ufficializzato la firma di Jude Bellingham. Il centrocampista classe 2003, si legge, arriva dal Birmingham City e ha firmato con il club della Ruhr un contratto a lungo termine. Colpo in prospettiva per i gialloneri che si sono aggiudicati un prospetto molto interessante per il futuro in un'operazione dal costo di 25 milioni.

LIGA

Resta incertezza su quale sarà il tecnico che guiderà il Barcellona nella prossima stagione. Le voci su una possibile partenza di Quique Setien sono sempre più insistenti. Secondo quanto riporta AS, fra i possibili sostituti per la prossima stagione ci sarebbero Laurent Blanc oppure Patrick Kluivert.

LIGUE1

Un altro talento perso a parametro zero dal Paris Saint-Germain. Stavolta si tratta di Adil Aouchiche, classe 2002 che è stato ufficializzato dal Saint-Etienne. Ci aveva provato anche Kylian Mbappé a convincere il diciottenne di Le Blanc-Mesnil a restare ma ha preferito una nuova avventura da protagonista con l'ASSE.

Prime immagini di Niko Kovac come nuovo allenatore del Monaco. L’ex mister del Bayern è atterrato in mattinata all’aeroporto di Nizza, si vede in un video postato dal club del Principato, per poi recarsi direttamente al centro sportivo per prendere visione delle strutture ed infine in città. "Siamo impazienti e speriamo di avere un bell'avvenire - il commento dell'allenatore biancorosso -. E' sempre difficile quando una persona deve lasciare un club. Spero che Moreno possa trovare presto un club, gli auguro il meglio sia a lui che al suo staff e alla sua famiglia. Per me è una buona occasione, iniziare un nuovo ciclo in un nuovo paese. Mi piace il Monaco. Penso che sia il posto giusto e un buon progetto".