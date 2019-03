Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 20 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Davide Nicola non è più l'allenatore dell'Udinese. Ecco il comunicato: "Udinese Calcio comunica di aver sollevato dall’incarico Mister Davide Nicola e i suoi collaboratori. Nel ringraziarli per questi mesi di impegno e professionalità Udinese Calcio augura loro il meglio per il futuro. A breve verranno comunicate le decisioni in merito alla guida tecnica della prima squadra".

Udinese Calcio comunica che la guida tecnica della prima squadra è stata affidata a Mister Igor Tudor. Per il tecnico croato è un ritorno sulla panchina bianconera dove ha centrato l’obiettivo salvezza nelle ultime quattro giornate della stagione 2017/2018.

Gli occhi della Juventus su Raphael Varane. Che dopo Marcelo e Isco, è il terzo obiettivo in casa Real madrid della Vecchia Signora, spiega Tuttosport oggi in edicola. La valutazione del giocatore potrebbe superare anche i 100 milioni, portando il francese a essere il centrale più costoso della storia. Zinedine Zidane, però, potrebbe riportare il sereno con l'ex difensore del Lens, che al momento pensa di lasciare le Merengues.

Matthijs de Ligt è un obiettivo della Juventus, ma secondo Mundo Deportivo è il Barcellona a essere in vantaggio per il difensore olandese dell'Ajax. Il difensore, dunque, a giugno potrebbe seguire il suo attuale compagno di squadra Frenkie de Jong che ha già accettato la corte dei catalani. I blaugrana, come si legge sul giornale sportivo spagnolo, sono dunque avanti rispetto ai bianconeri ma anche al Paris Saint-Germain e al Bayern Monaco.

Corrieredellosport.it fa il punto sul ritorno in gruppo di Mauro Icardi: domani dovrebbe tornare ad allenarsi per la prima volta dal 13 febbraio scorso. Considerando la pausa per le nazionali, ad Appiano ci saranno solo otto nerazzurri: per la pace definitiva, quindi, bisognerà comunque attendere il ritorno a Milano anche degli undici giocatori attualmente in nazionale.

Come sostituire Ivan Perisic la prossima estate? L'Inter inizia a studiare le strade per capire con quale profilo sostituire il croato, partente quasi certo nella prossima sessione di mercato. E i nomi, secondo la Gazzetta dello Sport, sono sostanzialmente tre: il primo è quello di Steven Bergwijn, classe '97 del PSV che ha già quasi 100 presenze con gli olandesi e che nell'ultima stagione ha collezionato, fin qui, 11 gol e 12 assist. Ma la valutazione di 40 milioni merita attenzione. Costa un po' meno Filip Kostic, arrivato la scorsa estate all'Eintracht in prestito biennale con diritto di riscatto fissato a 6,5. I tedeschi potrebbero riscattarlo e cederlo subito per incassare una succosa plusvalenza. Infine torna il nome di Yannick Carrasco, belga oggi al Dalian Yifang: già a gennaio il suo profilo era stato seguito con grande attenzione ed è semplice immaginare un'Inter di nuovo in pressing sul club cinese la prossima estate.

Il Napoli, col ds Giuntoli ed il tecnico Ancelotti, ha già iniziato a programmare il mercato della prossima stagione, scrive la Gazzetta dello Sport. Ed in particolare le trattative già impostate viaggiano su tre direzioni precise: una va in Olanda, dove gioca Hirving Lozano. Il PSV chiede 40 milioni, il messicano accetterebbe un ingaggio da 2 a stagione. Un'altra porta in Germania, a Berlino, dove nell'Hertha gioca Valentino Lazaro, 22enne mediano che costa 20 milioni. In Spagna, a Villarreal, c'è invece Pablo Fornals, centrocampista chiesto da Ancelotti già a gennaio che potrebbe raccogliere l'eredità di Allan il prossimo giugno. Per portarlo in Italia servirà pagare la clausola da 30 milioni di euro.

Restando all'interno dei confini della Serie A, gli osservati speciali sono Manuel Lazzari, valutato 20 milioni dalla SPAL, e Jordan Veretout per il quale la Fiorentina non scende dalla richiesta di 30 milioni. Momentaneamente raffreddatosi, per la rosea, l'interesse per il genoano Christian Kouame.

Partiti i discorsi tra Lazio e Lucas Leiva circa il rinnovo contrattuale del brasiliano ex Liverpool, ancora una volta costante nel suo rendimento quest'anno e al centro del progetto tattico di Simone Inzaghi, che gli affiancato uomini di qualità nelle ultime gare ma ha assolutamente bisogno del suo "equilibratore" a centrocampo. Stando al Corriere dello Sport si tratta per portare la scadenza del contratto del giocatore a giugno 2021.

Il Cagliari pensa di nuovo a Nahitan Nandez. Il centrocampista del Boca Juniors è un’opzione per l’estate. Ci sono stati nuovi contatti dopo le trattative di gennaio, ce ne saranno ancora. Nandez è ancora nei pensieri del Cagliari.

Iker Casillas difenderà ancora i pali del Porto. In forza ai dragoes dal 2015, il portiere spagnolo classe '81 ha firmato un nuovo accordo col club lusitano. Ad annunciarlo è stato il sodalizio bianco-blu attraverso i propri canali ufficiali, senza però comunicare la durata del nuovo contratto. Il precedente accordo, invece, era in scadenza il prossimo 30 giugno.

José Alonso Lara ha firmato il rinnovo contrattuale col Siviglia. L'esterno offensivo classe 2000, che aveva un accordo in scadenza il 30 giugno, ha esteso la propria permanenza nel club andaluso fino al 2023. Attualmente, il calciatore è inserito nella formazione B che gioca nella terza divisione spagnola.

Ha punito l'Inter la scorsa settimana in Europa League, segnando di fatto il gol che ha qualificato l'Eintracht Francoforte ai quarti di finale. Luka Jovic è uno degli attaccanti del momento in Germania e non solo, visto che il Barcellona lo segue per la prossima estate. Il talento serbo classe '97 piace a tal punto ai catalani che, secondo RAC 1, c'è già stato un recente summit a Milano tra alcuni emissari blaugrana e l'entourage del ragazzo. Il Barça, però, per aggiudicarsi Jovic dovrà battere la concorrenza proveniente dalla Premier League, così come quella del Bayern Monaco.

Classe 2000 e già nel mirino dei top club europei, Juventus compresa. Dominik Szoboszlai ha firmato il rinnovo con il Red Bull Salisburgo, che ha messo sotto contratto il centrocampista ungherese fino al 30 giugno 2022. Tutto ciò nonostante l'eliminazione in Europa League avvenuta a opera del Napoli, nonostante la buona prestazione collettiva (e anche di Szoboszlai) alla Red Bull Arena nel match di ritorno degli ottavi.

Non sarà Julio Velazquez a prendere il posto di Michel sulla panchina del Rayo Vallecano. Il nuovo allenatore del club spagnolo è Paco Jémez, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2020. Il nuovo tecnico sarà presentato domani alle 12.30.