Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

LO UNITED RICHIAMERA' SMALLING E SANCHEZ. INTER, SI PUNTA AL RINNOVO DI LAUTARO, SKRINIAR E BROZOVIC SUL MERCATO. MILAN, INCONTRO CON RAIOLA PER IBRAHIMOVIC, PIOLI VUOLE LA RICONFERMA DELLO SVEDESE, L'ALTERNATIVA E' DZEKO, POSSIBILE RINNOVO PER REBIC. NAPOLI, OSIMHEN AD UN PASSO, DI LORENZO E MARIO RUI VERSO IL RINNOVO, PER LA CORSIA SPUNTA OLA AINA. FIORENTINA, RIBERY LO SPONSOR PER ARRIVARE A GIROUD.

Niente da fare per Inter e Roma. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Manchester United avrebbe intenzione di non prolungare i prestiti di Alexis Sanchez e Chris Smalling. I due giocatori dei Red Devils dovranno rientrare alla base al termine del campionato e non al termine della stagione del 31 agosto visto che nerazzurri e giallorossi dovranno affrontare ancora l’Europa League.

Sport oggi in edicola parla in prima pagina di Lautaro Martinez, in chiave Barcellona. La trattativa tra i catalani e l'Inter potrebbe riaprirsi, nonostante sia scaduta la clausola da 111 milioni di euro, ma secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo i nerazzurri stanno pressando per il rinnovo del Toro, provando a blindarlo togliendolo poi dal mercato.

Skriniar e Brozovic sono sul mercato. Questo è quello che scrive stamani Tuttosport dopo le ultime panchine decise da Conte. I due erano considerati intoccabili, mentre ora sono stati esclusi dai principali titolari nerazzurri con il tecnico che ha mandato così un chiaro messaggio al club su come recepire milioni di euro buoni per investire nella squadra del futuro. Lo slovacco non si è mai abituato del tutto alla difesa a tre e l'ex ct gli preferirebbe uno tra Vertonghen e Kumbulla (c'è anche Izzo tra gli obiettivi). Per quanto riguarda il croato, potrebbe rientrare in qualche scambio di lusso con Marotta che guarda con interesse al mercato inglese e a veri e propri sogni come Kante del Chelsea, o Ndombele del Tottenham senza scordare Gabriel Jesus che però era venuto fuori più per un eventuale scambio con Lautaro, stimato da Pep Guardiola. A riportarlo è Tuttosport.

Ancora incertezza per quanto riguarda il futuro di Zlatan Ibrahimovic. Stefano Pioli, confermato sulla panchina del Milan per i prossimi due anni, lo vorrebbe ancora alle sue dipendenze. Secondo quanto riporta Sky Sport, presto ci sarà un incontro fra il club rossonero e l’agente Mino Raiola per discutere del rinnovo di contratto.

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Stefano Pioli ha già detto a Ivan Gazidis, CEO del Milan, di voler avere Zlatan Ibrahimovic in rosa anche nella prossima stagione. Non sarà però semplice trovare un accordo per il rinnovo dello svedese, che continua a pretendere un ingaggio da 6 milioni di euro all'anno.

Stefano Pioli ha già fatto sapere alla dirigenza di voler continuare a lavorare con Zlatan Ibrahimovic in vista della prossima stagione ma, ovviamente, non entrerà nel merito delle questioni economiche e dunque sa benissimo che potrebbe anche essere costretto a salutare lo svedese a causa delle sue esose richieste contrattuali. Nel caso in cui si dovesse arrivare al divorzio, la strada che vorrebbe prendere il club rossonero non porta a un giovane in cerca di rilancio come Jovic, bensì ad una punta d'esperienza come Edin Dzeko, che potrebbe lasciare la Roma per i noti problemi di bilancio. Ovviamente Massara e Maldini sanno che Juve e Inter sono sulle tracce del bosniaco, ma intanto il piano B è tracciato anche con tutte le problematiche del caso. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Milan vuole trattenere Ante Rebic e domani è previsto un appuntamento telefonico con l'Eintracht Francoforte per aggiornarsi dopo gli incontri dei giorni passati con Fali Ramadani, procuratore del croato. Visto il valore diverso degli ammortamenti tra Rebic e André Silva, ovvero l'altro giocatore coinvolto nel potenziale affare, è probabile che il prestito venga rinnovato di un altro anno, fino al 2022, con prolungamento contrattuale fino al 2023, così da poter dare vita a uno scambio a prezzi più abbordabili. Difficile dunque che nelle prossime settimane si arrivi a uno scambio a titolo definitivo, che non sarebbe conveniente per nessuna delle parti in causa. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Victor Osimhen sarà un giocatore del Napoli. Tutto fatto per il trasfrerimento dal Lille dell'attaccante per 60 milioni di euro che possono salire attraverso i bonus fino a 81 milioni. 21 anni, Osimhen firmerà fino al 2025. Secondo quanto riportato da RMC Sport l'ufficialità è attesa in serata o al più tardi domani.

I terzini Giovanni Di Lorenzo e Mario Rui rinnoveranno il contratto col Napoli entro due settimane, prima della sfida contro il Barcellona valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League in programma il 10 agosto. A dirlo, ai microfoni di 'Radio Punto Nuovo', il suo procuratore Mario Giuffredi: "Stiamo lavorando, siamo molto vicini ai rinnovi di Di Lorenzo e Mario Rui. Non la settimana prossima, ma quella dopo ancora, dovrebbero firmare. Sicuramente entro la partita con il Barcellona".

Il Napoli punta Ola Aina per rinforzare le corsie di difesa in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il classe '96 del Torino piace per la duttilità e la capacità di essere un jolly, giocando su entrambe le corsie come capita di fare ad Hysaj in questa fase.

La Fiorentina, in vista della prossima stagione, starebbe pensando ad una punta di esperienza. Secondo quanto riportato da Tuttosport in Inghilterra scrivono di un possibile interesse della Fiorentina per l'attaccante francese del Chelsea Giroud. Franck Ribery potrebbe sponsorizzare l'operazione e sarebbe l'ennesimo nome con il possibile intervento dell'ex Bayern Monaco: tra i nomi usciti negli scorsi giorni anche Mario Mandzukic e Mario Gotze.

LOVREN DAL LIVERPOOL ALLO ZENIT, IL BARCELLONA HA BLINDATO ANSU FATI E PUNTA YURI BERCHICHE. MARQUINHOS GIURA AMORE AL PSG. BURAK YILMAZ, ADDIO AL BESIKTAS ASPETTANDO IL LILLE. IL WEST HAM RISCATTA SOUCEK

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona è molto tranquillo per la permanenza del talento Ansu Fati in blaugrana. Non solo perché in inverno il giocatore ha firmato un contratto fino al 2022 con ulteriori due anni opzionali e con una clausola fissata a 170 milioni di euro, ma anche per una clausola che prevede l'aumento di quest'ultima appena Fati sarà un membro della prima squadra a tutti gli effetti, ovvero fra qualche mese quando il giocatore diventerà maggiorenne. A quel punto, oltre a un miglioramento salariale, la clausola di rescissione passerà dagli attuali 170 milioni a 400 milioni.

Secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, il Barcellona avrebbe messo gli occhi su Yuri Berchiche, terzino classe '90 in forza all'Athletic di Bilbao. Un giocatore che piace molto al direttore sportivo Abidal anche se il prezzo è inaccessibile al momento, visto che il club basco chiede i 100 milioni di euro della clausola di rescissione e non è disposto a negoziare al ribasso.

Il difensore brasiliano Marquinhos non ha alcuna intenzione di lasciare il Paris Saint-Germain, anzi tutto il contrario. Intervistato nel corso di una diretta Instagram , l'ex Roma ha spiegato infatti di voler chiudere la carriera con il club della capitale a cui è legato da un contratto fino al 2024: “Essere il capitano del PSG è una grande responsabilità, ma sarebbe anche un grande piacere. Sono legato a questo club e voglio finire la mia carriera con la maglia del PSG”.

Dopo sedici anni al Real Madrid, con una breve parentesi al Racing Santander in questa stagione, il portiere Luca Zidane dice addio al club iberico allenato dal padre. Il classe '98 non ha infatti trovato l'accordo per il rinnovo di contratto e, secondo quanto riferito dal Mundo Deportivo, potrebbe ora accasarsi in Francia firmando un contratto con il Montpellier.

Attraverso i propri canali social il Besiktas ha annunciato l'addio del centravanti Burak Yilmaz che nella giornata di oggi ha salutato compagni e staff tecnico. Il futuro dell'esperto attaccante dovrebbe essere al Lille in Francia. Si tratta del secondo giocatore dopo Kevin Prince Boateng che saluta il club turco nelle ultime ore.

Il West Ham ha ufficializzato sul proprio sito il riscatto del centrocampista Tomas Soucek dallo Slavia Praga. Il classe '95 ha firmato un contratto di quattro anni con il club londinese dove era arrivato in prestito lo scorso gennaio collezionando 12 presenze con tre reti all'attivo.

Dejan Lovren è il grande colpo dell'estate per lo Zenit San Pietroburgo. I campioni di Russia hanno preso il centrale croato dal Liverpool: accordo totale, le cifre raccolte da Tuttomercatoweb.com sono di 8,5 milioni più bonus per una cifra potenziale, se Lovren raggiungerà tutti gli obiettivi allo Zenit, di 12 milioni. Per il centrale difensivo, contratto di 3 stagioni a San Pietroburgo. Accordo totale, attesa l'ufficialità.

Dopo un anno e mezzo, finisce l’avventura di Frank De Boer alla guida dell’Atlanta United. La franchigia, che milita in MLS, ha infatti annunciato la separazione consensuale dall'allenatore, approdato in Georgia nel dicembre 2018. Con lui salutano anche i collaboratori Orlando Trustfull e Bob de Klerk, nonché il video analyst Erwin Koenis.

Il Granada ha esercitato la sua opzione d'acquisto per il francese Dimitri Foulquier. Il terzino classe '93, arrivato in prestito lo scorso gennaio dal Watford, è stato riscattato e ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2023.

Antonio Cordon è il nuovo direttore generale del Betis. Il dirigente spagnolo, ex tra le altre di Villarreal e Monaco, ha firmato un contratto coi biancoverdi fino al 30 giugno 2024.