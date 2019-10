Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 24 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti

SOGNO IBRAHIMOVIC PER IL NAPOLI, DE LAURENTIIS OFFRE 4 MILIONI PER UN ANNO E MEZZO. IL BOLOGNA NON MOLLA ZLATAN. INTER, IL PSG RISCATTERÀ ICARDI. ROMA, ACQUISTO A SORPRESA: ARRIVA IL CENTROCAMPISTA SVINCOLATO RODWELL. PIACE IL PORTIERE NUBEL. JUVENTUS, MANDZUKIC SI AVVICINA AL MANCHESTER UNITED. MILAN, SUSO NEL MIRINO DI WEST HAM E WOLVERHAMPTON. SAMPDORIA, IDEA RAGGI A PARAMETRO ZERO

Il (possibile) ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic è tornato prepotentemente d'attualità negli ultimi giorni dopo le parole dello stesso giocatore, accompagnate ieri da quelle del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Potrebbe essere un desiderio più che una suggestione, dipende da lui e non da me". In attesa di sviluppi in vista di gennaio, dunque, La Gazzetta dello Sport analizza l'eventuale aspetto economico e contrattuale della vicenda. Ibra dovrebbe accontentarsi di uno stipendio "operaio", perché nella logica della gestione societaria, De Laurentiis non andrebbe mai a guastare il bilancio. In pratica, all’attaccante verrebbe offerto un contratto di un anno e mezzo, partendo da gennaio, a non più di 4 milioni di euro da gennaio 2020 a giugno 2021, rispetto ai 7,2 milioni di dollari che percepisce dai Los Angeles Galaxy, in MLS. A 38 anni compiuti per lui potrebbe essere un’occasione.

Nonostante le parole di Aurelio De Laurentiis, che ha affermato come Zlatan Ibrahimovic sia un suo desiderio per il Napoli, il Bologna spera ancora di poter ingaggiare lo svedese. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport Sinisa Mihajlovic lo vorrebbe per almeno 6 mesi e spera di convincerlo, con Joey Saputo, presidente del club felsineo, che si sta facendo ingolosire da questa possibilità.

Importanti novità dalla Spagna: secondo il quotidiano spagnolo As, il Paris Saint-Germain s'è praticamente già convinto in merito al riscatto di Mauro Icardi, cinque gol nelle sue prime sei apparizioni con la maglia del club parigino.

Acquistato dall'Inter nell'ultima finestra di calciomercato con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 70 milioni di euro, l'attaccante argentino per il giornale madrileno a fine stagione diventerà tutto di proprietà del PSG, che al contempo non è intenzionato il contratto di Edinson Cavani: classe '87, il bomber uruguagio ha un accordo che scadrà a fine stagione.

Sorpresa in casa Roma. La società giallorossa, spiega Sky Sport, ha definito l'arrivo di Jack Rodwell. Il giocatore è atteso oggi in città per le visite mediche. Se dovesse superarle, allora sarà lui il centrocampista svincolato per la rosa di Paulo Fonseca.

Secondo le informazioni riportate da Sport Bild, il portiere dello Schalke 04, Alexander Nubel, avrebbe rifiutato le offerte di Paris Saint-Germain, Manchester United, Roma e Atletico Madrid. Il giocatore classe 1996, astro nascente del calcio tedesco, avrebbe intenzione di firmare per il Bayern Monaco a giugno, quando scadrà il suo contratto.

Mario Mandzukic e la Juventus non faranno mai volare gli stracci. Questa è la posizione di Tuttosport che spiega come ci sia un'apertura totale a ogni scenario: la distanza con il Manchester United si sta riducendo, con Mandzukic che avrebbe dimezzato le proprie pretese in termini d'ingaggio, dalle 300 mila sterline alla settimana arrivando a 150: circa 5 milioni di euro annui.

Lo scarso rendimento e le critiche da parte dei tifosi stanno allontanando sempre di più Suso dal Milan. Una situazione che ha già acceso le attenzioni del mercato sull'attaccante spagnolo. Secondo quanto riportato dal Daily Mail, infatti, sul giocatore ex Siviglia si sarebbero già attivate due società di Premier League come West Ham e Wolverhampton. Suso (25) ha una clausola rescissoria valida solo per l'estero di poco inferiore ai 40 milioni di euro.

La stagione della Sampdoria ha preso il via dopo la svolta con Claudio Ranieri in panchina e il buon pareggio contro la Roma, ottenuto anche grazie alla prestazione di Andrea Bertolacci che, dopo essersi svincolato dal Milan è diventato un blucerchiato a parametro zero. L'operazione Bertolacci, però, potrebbe non essere l'ultima: la dirigenza blucerchiata - riporta SportMediaset - avrebbero infatti individuato in Andrea Raggi il profilo giusto per fornire a Ranieri un ulteriore rinforzo difensivo: il difensore classe '84 è andato in scadenza di contratto con il Monaco lo scorso giugno ed al momento si ritrova senza squadra.

ARSENAL, PER UPAMECANO PRONTI 45 MILIONI. NEWCASTLE, DUBRAVKA RINNOVA PER SEI STAGIONI

L'Arsenal proverà a strappare Dayot Upamecano al Lipsia nelle prossime finestre di mercato. Il difensore francese ha il contratto in scadenza a giugno 2021 e i Gunners potrebbero quindi avvantaggiarsi della situazione per acquistare il talentuoso giocatore a un prezzo favorevole. Il Lipsia, infatti, difficilmente vorrà rischiare di perderlo a zero: i londinesi sono pronti a offrire una cifra vicina ai 45 milioni di euro, come riporta The Sun.

Il Newcastle, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato di aver trovato l'accordo con Martin Dubravka per il rinnovo del contratto. Il portiere slovacco, arrivato dallo Sparta Praga nel gennaio 2017, ha firmato per sei stagioni. Dubravka ha 30 anni.