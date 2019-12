Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 dicembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Imago/Image Sport

IBRAHIMOVIC-MILAN, CI SIAMO. LO SVEDESE HA FATTO LA SUA SCELTA. JUVENTUS, RABIOT PIACE ALL'ARSENAL. VIDAL-INTER, C'E' DISTANZA MA L'AGENTE E' AL LAVORO. MERTENS RIFIUTA IL DORTMUND MENTRE LEONARDO HA CONVINTO CAVANI: RESTERA' A PARIGI FINO A GIUGNO.

La notizia è arrivata ieri mattina: Zlatan Ibrahimovic è vicinissimo al ritorno al Milan. L'attaccante svedese sarà presente a Milanello alla ripresa degli allenamenti, fissata per il 30 dicembre. Nel corso della giornata poi altre conferme: ci sarebbero stati nuovi ed ulteriori passi in avanti, secondo quanto raccolto da TMW. All'interno della dirigenza del club rossonero si respira grande ottimismo dopo lo stand by dei giorni scorsi e a questo punto Boban e Maldini contano di chiudere e definire i dettagli nelle prossime ore, col contratto che dovrebbe essere di 6 mesi con opzione attivabile per il prossimo anno allo scoccare di determinate condizioni. Nuove, in uscita, da casa Juve. Mikel Arteta sta già pensando a come migliorare il suo Arsenal. Il nuovo tecnico dei Gunners avrebbe infatti individuato il primo rinforzo per gennaio: si tratta di Adrien Rabiot, centrocampista della Juventus arrivato in estate a parametro zero, che non ha avuto un inizio di stagione particolarmente positivo. Nonostante ciò, il club bianconero non avrebbe intenzione di privarsene, mentre dovrebbe essere ceduto Emre Can. L'interesse dei londinesi è indipendente dalla situazione legata a Granit Xhaka.

Arturo Vidal è sempre in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte. Per il cileno i nerazzurri offrono 12 milioni, mentre i catalani ne vogliono 20. Un ruolo fondamentale nella trattativa potrebbe recitarlo Fernando Felicevich, l’agente che già aveva lavorato con lo United in estate per l’affare Sanchez: sarà lui a provare ad abbassare le richieste dei catalani e ad avvicinare le parti. Dries Mertens non si trasferirà invece al Borussia Dortmund. L'attaccante belga avrebbe rifiutato la proposta del club giallonero, che voleva portarlo in Germania già nella finestra invernale del mercato. Il futuro del giocatore è sempre in bilico: la trattativa per il rinnovo è in stallo (De Laurentiis gli ha offerto un biennale da 4 milioni più bonus) e sullo sfondo resta sempre l'Inter.

Si muove il mercato anche nel resto d'Europa. Nonostante Pep Guardiola abbia più volte dichiarato che il Manchester City non interverrà nella finestra di riparazione, dall'Inghilterra continuano a sostenere il contrario. Il Telegraph, in particolare, scrive che i campioni in carica della Premier League potrebbero tentare un grande colpo in difesa e in questo senso sarebbero due gli obiettivi principali: Pau Torres, 22enne spagnolo in forza al Villarreal, e Ruben Dias del Benfica. Il nome di Willian è da tempo sui taccuini dei migliori club europei. Il brasiliano del Chelsea piace al Barcellona, ma ai microfoni di Sky Sports UK ha affermato di voler restare a Londra: "Tutti sanno che mi piace il Chelsea. Se ne avrò l'opportunità, giocherò qui fino a 40 anni, anche se sarà difficile. Ho avuto colloqui con i dirigenti, stiamo decidendo insieme quale decisione prendere. Spero di rimanere, ma oggi non posso esserne sicuro". Il contratto del 31enne esterno offensivo scadrà a giugno 2020. Julian Draxler potrebbe tornare in Germania. Il jolly del Paris Saint-Germain, poco utilizzato da Tuchel fino a questo momento, sarebbe finito nel mirino dell'Hertha Berlino, dodicesimo in Bundesliga e a caccia di rinforzi che si sposino bene col nuovo progetto targato Jurgen Klinsmann. Il club della capitale sarebbe disposto ad accontentare le richieste del giocatore senza problemi, potendo contare sugli enormi mezzi finanziari del nuovo proprietario, Lars Windhorst. Draxler ha il contratto in scadenza nel 2021 e potrebbe interessare al Milan qualora il PSG dovesse fare sul serio per Lucas Paquetà. Edinson Cavani non lascerà il Paris Saint-Germain nella prossima finestra di mercato. L'attaccante uruguaiano ha avuto un colloquio con Leonardo in cui il dirigente brasiliano gli ha confermato l'intenzione di non volerlo cedere all'Atletico Madrid prima della fine della stagione. Il Matador è troppo importante per i tifosi e per una squadra che ha bisogno di alternative in attacco per tentare l'assalto all'agognata Champions League.