Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 26 giugno

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Achraf Hakimi vicino al trasferimento all'Inter. La clamorosa notizia lanciata in Spagna da El Chiringuito ha trovato conferme anche in Italia, col Real Madrid che dalla cessione del laterale classe '98 dovrebbe incassare circa 40 milioni di euro. Proprio la trasmissione spagnola spiega i motivi che hanno portato il giocatore a prendere questa decisione: attualmente in prestito al Borussia Dortmund, Hakimi non tornerà al Real Madrid perché il club merengue ha già chiarito che non punterà su di lui per il futuro. Sulle tracce di Hakimi c'era anche il Manchester City, ipotesi però scartata visto che - al momento - non è ancora chiaro se la squadra di Guardiola sarà in Champions il prossimo anno.

Arthur alla Juventus e Miralem Pjanic al Barcellona, ci siamo quasi. Secondo quanto riportato dalla radio spagnola RAC1, il centrocampista brasiliano sbarcherà a Torino nel fine-settimana per effettuare le visite mediche coi bianconeri. I due giocatori resteranno comunque nelle loro attuali squadre fino al termine della stagione, ovvero fino alla fine delle Final Eight di Champions League.

Miralem Pjanic ha voluto a tutti i costi il Barcellona. Il quotidiano catalano Sport spiega che per il buon esito dell'operazione tra Juventus e Barça è stata determinante la volontà del regista bosniaco. L'ex Roma proprio per questo ha respinto nelle ultime settimane le offerte di Paris Saint-Germain e Chelsea: vuole a tutti i costi il Barcellona perché convinto che la squadra catalana sia la più congeniale per esaltare le sue qualità tecniche.

Adrien Rabiot, futuro lontano dalla Juventus. Il centrocampista ex PSG piace in Inghilterra dove gli estimatori non mancano. Contatti informali con l’Everton, ma potrebbero emergere altre piste. Intanto la Juventus, secondo quanto raccolto da TMW, si muove per Manuel Locatelli del Sassuolo: nelle prossime settimane possibile accelerata.

Le parole del ds del Milan Massara, arrivate a margine della sfida contro il Lecce, sono le prime di apertura nei confronti di una possibile permanenza in rossonero di Zlatan Ibrahimovic: "Valuteremo insieme a lui e alla sua voglia di proseguire". Una mano tesa verso lo svedese che non si vedeva da tempo e che ora potrebbe rimescolare le carte in attesa del ritorno in campo dell'attaccante. Sicuramente Ibra prolungherà di due mesi la sua permanenza fino al termine della stagione, poi ci sarà un ultimo confronto con Gazidis e tutto sarà svelato. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

La Roma è pronta a rinnovare il contratto di Edin Dzeko fino al 2023 dopo i nuovi contatti tra il centravanti bosniaco e l'Inter. Il club giallorosso punta alla conferma del primo capitano straniero dopo 22 anni, con un accordo che preveda un ingaggio spalmato che dunque "pesi" meno sulle casse già in difficoltà della società ancora in mano a James Pallotta. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Ancora non è ufficiale il suo passaggio alla Roma, ma Pedro è virtualmente un giocatore giallorosso. Dopo il termine dell'accordo col Chelsea, vestirà la maglia romanista con un'intesa biennale con opzione che grazie ai recenti decreti ministeriali avrà tassi agevolati e permetterà al giocatore di guadagnare una cifra vicina ai 3,5 milioni di euro a stagione. Intanto lui sta già cercando casa nella capitale, così da mettere le mani avanti e raggiungere la nuova tappa della propria carriera appena chiuso il capitolo londinese. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Il Napoli è tornato a parlare col Valencia per Rodrigo Moreno Machado, attaccante che piaceva già un anno fa al ds Giuntoli e che adesso è tornato nei pensieri azzurri. Il calciatore nato in Brasile, ma con passaporto spagnolo, è una possibile occasione per sostituire Callejon, con il Napoli che dunque proverà a capire che tipo di investimento possa richiedere l'acquisto del 29enne. A riportarlo è il Corriere dello Sport.

José Callejon a Napoli ancora per un po'. L'attaccante spagnolo ha trovato l'accordo col club partenopeo per concludere la stagione agli ordini di Gattuso: nuovo contratto, come raccolto da TMW, fino ad agosto e poi, molto probabilmente, le strade si divideranno.

La Fiorentina e German Pezzella a fine campionato hanno già programmato un incontro con la volontà di provare a rinnovare e non veder partire l’ennesimo capitano viola. Da una parte dipenderà dall’offerta del club e dall’altra dalla volontà del giocatore: piace al Siviglia e ad almeno due società italiane, Napoli e Milan. Per i partenopei è la prima scelta, mentre la Fiorentina si guarda intorno e valuta Rugani, che gradirebbe come destinazione le rive dell’Arno, e Cistana. Lo rivela quest'oggi il Corriere dello Sport.

A fine stagione andrà in scena l'incontro decisivo tra l'entourage di Nikola Milenkovic e la Fiorentina per decidere il futuro del difensore in scadenza nel 2022. Il giocatore ha già attirato le attenzioni di diversi club in Italia e soprattutto in Premier League, con il club viola che non lo lascerà partire per offerte inferiori ai 30 milioni di euro anche se ogni valutazione è prematura visto che si parlerà anche di rinnovo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Sul proprio sito ufficiale il Torino annuncia i rinnovo contrattuali, per i prossimi due mesi, per tre calciatori e per il tecnico Moreno Longo. Di seguito il comunicato: "Il Torino Football Club è lieto di annunciare di aver siglato l’accordo con l’allenatore Moreno Longo e tutto lo staff tecnico e con i calciatori Cristian Ansaldi, Lorenzo De Silvestri e Samir Ujkani per il prolungamento dei contratti – in scadenza il 30 giugno – sino al prossimo 31 agosto".

Il Bologna comunica di aver raggiunto l'accordo con tre giocatori del roster 2019-20 fino al 2021, si tratta di Palacio, Danilo e Da Costa: "Il Bologna Fc 1909 comunica di aver raggiunto l’accordo con il portiere Angelo Da Costa, il difensore Danilo Larangeira e l’attaccante Rodrigo Palacio per il prolungamento dei rispettivi contratti fino al 30 giugno 2021".

Roberto De Zerbi e il Sassuolo, avanti insieme. Il tecnico, che già di recente aveva reso nota la sua intenzione di continuare al Mapei, ha trovato l’accordo con il club neroverde per il rinnovo del contratto. Che sarà annuale, secondo quanto raccolto da TMW: nuova scadenza 2021.

Il Coronavirus ha spinto Goran Pandev a riconsiderare il proprio futuro: il macedone, in campo da titolare anche contro il Parma, ha infatti rinnovato il proprio contratto anche per la prossima stagione. L'ex Inter, rivela Il Secolo XIX, continuerà così il suo inseguimento all'Europeo da giocare con la Macedonia e chiuderà la sua carriera indossando la maglia del Genoa.

Ronaldinho torna a giocare a calcio? La clamorosa notizia arriva dall'Argentina, in particolare dal quotidiano El Dia di La Plata, dove assicurano che l'ex numero 10 del Barcellona potrebbe unirsi alla squadra di Diego Maradona. Il brasiliano, che ha pagato la cauzione per uscire di prigione e si trova adesso isolato in un lussuoso albergo ad Asunción in attesa del processo, si era ritirato cinque anni fa. Il Gimnasia era già a un passo dal suo ingaggio nel 2016, quando gli offrì 1,5 milioni per una stagione.

Carlitos Tevez rompe il silenzio e parla del suo futuro. L'attaccante argentino ha dichiarato ai microfoni de La Red: "La mia intenzione è quella di restare al Boca, con l'obiettivo di vincere la Copa Libertadores. Ho raggiunto un accordo per il rinnovo di sei mesi. Avevo chiesto un anno, il club mi ha proposto un anno e mezzo e a quel punto ci siamo accordati per sei mesi. Preciso che devolverò tutti i miei compensi, bonus compresi, ad alcune associazioni benefiche, in aiuto delle tante persone colpite dalla pandemia. Il futuro? Potrei tornare per sei mesi al Corinthians o magari in Europa, al West Ham. Voglio arrivare a dicembre e vedere come sto: potrei anche continuare al Boca o ritirarmi".

Conferenza stampa molto importante quella tenuta quest'oggi in casa Paris Saint-Germain dall'allenatore tedesco Thomas Tuchel. Alla ripresa degli allenamenti, il manager del PSG ha annunciato che per la Champions League ad agosto non saranno a disposizione Edinson Cavani, Thomas Meunier e Tanguy Kouassi. I tre giocatori in scadenza di contratto hanno infatti deciso di salutare subito il club campione di Francia, così come la stellina classe 2002, Adil Aouchiche: "Ma per lui è diverso - ha detto Tuchel -. Per lui è stato difficile lottare per un posto in prima squadra e posso capire che voglia trovare una squadra capace di garantirgli maggiore minutaggio. Ha molto talento".

Thiago Silva fino ad agosto, Kurzawa può rinnovare - Il capitano Thiago Silva resterà fino a fine agosto per poi cambiare maglia solo a settembre. Potrebbe invece rinnovare per più stagioni Layvin Kurzawa, l'altro big in scadenza di contratto: "Ha disputato un'ottima stagione ed è un calciatore molto affidabile. Può rinnovare il contratto e per me questa soluzione sarebbe ottima perché, in questo modo, il PSG a sinistra non necessiterebbe di altri rinforzi. Servirà invece un terzino destro vista la partenza di Meunier".

Kurzawa era nel mirino di Inter e Napoli, ma a questo punto è molto probabile che resti a Parigi: le parti sono vicine al rinnovo fino a giugno 2024.

Non sarà l'estate di Erling Haaland. Protagonista del calciomercato di gennaio col trasferimento dal Red Bull Salisburgo al Borussia Dortmund, il nuovo enfant prodige del calcio mondiale - nel corso di una intervista a 'WAZ' - ha chiarito che nella prossima finestra di calciomercato non cambierà maglia: "Il Dortmund è uno dei più grandi club al mondo. Ho firmato un contratto a lungo termine e sono appena arrivato. Ecco perché non penso di lasciare, non penso troppo al futuro: vivo nel presente e decido qual è la cosa migliore per la mia carriera qui e ora. Voglio realizzare qualcosa di importante col Borussia, non essere sempre secondo ma anche vincere il titolo il prima possibile. Il prossimo anno dobbiamo stabilire degli obiettivi, vogliamo segnare tanti gol e io come attaccante voglio contribuire a ciò", ha detto.

Marko van Ginkel rinnova con il Chelsea. Come si legge sul sito ufficiale dei Blues, il centrocampista, fermo da più di un anno a causa di un grave infortunio, ha rinnovato il suo contratto con il Chelsea per un'altra stagione.

José María Gutiérrez non è più l'allenatore dell'Almeria. L'ex centrocampista ha raggiunto un accordo con il club per la risoluzione del contratto. La sconfitta di ieri sera contro l'Alcorcón (0-1) ha fatto precipitare la situazione, portando all'esonero dell'allenatore madrileno. L'Almeria è adesso a cinque punti dalla promozione diretta.

Lo Slavia Sofia ha annunciato sul proprio sito ufficiale l’addio di Filip Krastev, centrocampista centrale classe 2001, che ha firmato con il club belga del Lommel, società satellite del Manchester City. Il calciatore lascerà il club bulgaro solo a fine dicembre.

Hassane Kamara è un nuovo giocatore del Nizza. Il club rossonero ha chiuso per l'arrivo dell'esterno francese, classe 1994 proveniente dal Reims, che ha confermato l'operazione. Allo stesso tempo, il Nizza ha annunciato la cessione di Gautier Lloris all'Auxerre.

Il Monaco ha ufficializzato l’arrivo dal NEC Nijmegen dell’esterno destro d’attacco Anthony Musaba, classe 2000, che nel’ultima stagione ha messo a segno sette reti e cinque assist in 25 presenze. Il club francese ha pagato tre milioni di euro per il giocatore, facendogli firmare un quinquennale.