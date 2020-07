Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 28 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

OSIMHEN FIRMA CON IL NAPOLI, L'AGENTE CONFERMA. JUVENTUS, DA BERNARDESCHI A DOUGLAS COSTA SONO SETTE I POSSIBILI PARTENTI. INTER, ACCORDO FINO AL 2023 PER SANCHEZ MA MANCA L'ACCORDO CON LO UNITED, SEMPRE IN POLE PER TONALI E IN VANTAGGIO PER KUMBULLA. MILAN, IBRAHIMOVIC PRONTO A RESTARE, DONNARUMMA VERSO IL RINNOVO, PIOLI AVRA' PIU' POTERI, BONAVENTURA PUO' RINNOVARE. ROMA, SOGNO IMPOSSIBILE PARATICI COME DS, PELLEGRINI HA DECISO DI RESTARE. LAZIO, SIRENE INGLESI PER IMMOBILE MA LOTITO VUOLE RINNOVARE, ACCORDO CON BORJA MAYORAL. FIORENTINA, PER LA PANCHINA C'E' ANCHE GIAMPAOLO. SASSUOLO, TRATTATIVA PER MONCHU.

Victor Osimhen al Napoli, finalmente ci siamo. La firma del giocatore del Lille col club azzurro, infatti, è arrivata, con l'annuncio ufficiale atteso nel giro di pochissime ore. La conferma arriva direttamente da Osita Okolo, cognato e storico membro dell’entourage di Osimhen: "Ha già firmato col Napoli - sottolinea ai microfoni di TMW -. E sono onorato che lo stesso Napoli abbia battuto il record di spesa per un giocatore. Osimhen non vede l'ora di ripagare l'investimento e la fiducia di De Laurentiis sul campo a suon di gol e di trofei". Dopo la fumata bianca definitiva, dunque, si attende solo l'annuncio ufficiale, atteso per stasera.

Il Corriere dello Sport analizza la situazione della rosa della Juventus e per inquadrare il prossimo mercato bianconero parte dai giocatori in bilico, quindi non certi di restare a Torino. I nomi in questione sono tanti e diversi, non tutti partiranno ma da questi 7 dovranno arrivare i soldi da reinvestire sulla campagna acquisti. Quali sono i giocatori in bilico? Si parte da Gonzalo Higuain, Douglas Costa e Federico Bernardeschi, ma nel gruppo ci sono anche Sami Khedira, Aaron Ramsey, Daniele Rugani e Mattia De Sciglio.

Alexis Sanchez si avvicina un po' di più alla permanenza all'Inter. Secondo la Gazzetta dello Sport le parti sono a lavoro per trovare una soluzione che permetta al cileno di restare a Milano ed in tal senso è da registrare l'ok arrivato proprio dal Nino Maravilla: il giocatore e la società sono infatti d'accordo per un contratto fino al 2023, un anno in più rispetto a quanto pattuito col Manchester United. Con i Red Devils Sanchez guadagna 12 milioni netti (che possono diventare 15 coi bonus) all'anno, con l'Inter questa cifra verrebbe rivista al ribasso e spalmata su tre stagioni. Inoltre, i nerazzurri usufruirebbero degli sgravi previsti dal Decreto Crescita. L'Inter al club inglese ha proposto due strade: una porta al rinnovo del prestito per un altro anno. L'altra al prendere il cartellino ma senza esborsi economici, con l'Inter che farebbe leva sul netto risparmio in termini di ingaggio per i Red Devils. La posizione dello United per il momento è chiara: la richiesta di 20 milioni iniziali è stata limata a 15, ma non si andrà oltre anche per questioni di bilancio.

L'Inter sempre più in pole position per Sandro Tonali: secondo quanto riferito da Tuttosport, l'affare dovrebbe andare in porto con la formula del prestito con obbligo di riscatto, fissato attorno ai 35 milioni di euro. La definitiva fumata bianca potrebbe arrivare dopo la gara che vedrà impegnati Conte & Co contro il Getafe in Europa League.

L'Inter è in vantaggio sulla Lazio per il difensore dell'Hellas Verona, Marash Kumbulla. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport i nerazzurri hanno superato infatti l'offerta dei biancocelesti, che avevano messo sul tavolo 20 milioni e il cartellino di Andre Anderson. Lotito e Tare stanno pensando di alzare la parte cash oppure inserire un'altra contropartita e in questo senso i prossimi giorni saranno decisivi.

Il rinnovo di Pioli, arrivato all’improvviso, ha rimescolato tutto. Anche in chiave mercato. Come riporta La Gazzetta dello Sport, ad esempio, non appena Zlatan Ibrahimovic ha saputo della sua conferma, ha cambiato umore e prospettive. Ed è stato il tecnico stesso a dichiarare di voler proseguire con lo svedese, mettendo di fatto il club nella condizione, per quanto possibile, di andargli incontro.

In merito al futuro di Gianluigi Donnarumma, SportMediaset riferisce che la strada sembra essere abbastanza in discesa: si va verso un prolungamento per altri due anni a 6 milioni di euro stagione più un vantaggioso bonus da due milioni in caso di scudetto.

La scorsa settimana il rinnovo con il Milan, ora le nuove strategie di mercato che riguardano da vicino Stefano Pioli. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il tecnico non avrà un ruolo manageriale, com’era invece stato pensato per Rangnick. Continuerà a fare semplicemente l’allenatore, confrontandosi con la società sul mercato ed esponendo le proprie esigenze. Saranno i dirigenti ad avere l’ultima parola, ma i risultati ottenuti sul campo daranno al tecnico emiliano un potere considerevole. Un potere derivante dalla valorizzazione dell’attuale rosa.

Spazio anche al futuro di Giacomo Bonaventura sulle pagine de La Gazzetta dello Sport. Jack è un giocatore gradito a Pioli, occhio quindi ai possibili sviluppi: una situazione che fino a pochissimo tempo fa pareva irrimediabilmente destinata all’addio - scrive la rosea - adesso presenta uno spiraglio.

Oltre al possibile cambio societario la Roma pensa anche al futuro della dirigenza e con Morgan De Sanctis che potrebbe andare all'Ascoli i giallorossi sono alla ricerca di nuovi profili. Il ruolo di direttore sportivo è libero e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il sogno è Fabio Paratici. Difficile, se non impossibile arrivarci, visto che prima ci dovrebbe essere un divorzio tra il dirigente e la Juventus, e per questo motivo si valutano anche altri profili, tra i quali anche quello di Nicolas Burdisso.

Aggiornamento importante per quel che riguarda il futuro di Lorenzo Pellegrini, scrive il Corriere dello Sport. Secondo il quotidiano il centrocampista, che dopo l'operazione di ieri al naso spera di rientrare per la gara di Europa League contro il Siviglia con l'ausilio di una mascherina protettiva, ha deciso il suo futuro e non ascolterà le sirene di mercato almeno in questa sessione. Nei prossimi giorni scadrà la clausola rescissoria da 30 milioni di euro, col giocatore che a prescindere ha già deciso di restare in giallorosso e, magari, di diventare una bandiera del club.

Il Corriere dello Sport parla della straordinaria stagione di Ciro Immobile e spiega come la Lazio, per evitare rischi di ogni genere, abbia tutta l'intenzione di rivedere il contratto del suo bomber. Le sirene inglesi parlano degli interessi di Manchester United e Newcastle, club che potrebbero offrire uno stipendio ben più alto rispetto a quanto percepito nella Capitale. Per questo motivo la Lazio, nelle prossime settimane, potrebbe lavorare ad un prolungamento fino al 2025 con ingaggio fra i 4 ed i 5 milioni bonus esclusi.

Borja Mayoral, attaccante di proprietà del Real Madrid in prestito al Levante, piace molto alla Lazio e secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport ieri sera i suoi agenti hanno incontrato i dirigenti biancocelesti raggiungendo un'intesa di massima: contratto quinquennale con un ingaggio che oscilla tra gli 1,5 e gli 1,7 milioni annui. Il giocatore ha sostanzialmente detto sì alla proposta dei capitolini, ora c’è però da trovare l’accordo con il suo club. La distanza tra domanda e offerta tra i due club è di circa 5 milioni, 15 la proposta e 20 la richiesta, ma l'interesse comune è quello di trovare l'accordo, visto che il contratto del giocatore scade tra un anno e non vuole rinnovare.

La Fiorentina è alla ricerca del nuovo allenatore e il ballottaggio sembra essere tra Eusebio Di Francesco e Marco Giampaolo, con la conferma di Iachini più lontana. Secondo quanto riportato da Lady Radio, Marco Giampaolo sarebbe stato già contattato dalla Fiorentina e la preferenza del tecnico ricadrebbe proprio sui viola. La società gigliata ha però la concorrenza di Torino (al quale avrebbe chiesto tempo per una risposta) e Cagliari.

Il Sassuolo potrebbe mettere a segno un gran colpo in prospettiva. Secondo quanto riporta Sky Sport, i neroverdi avrebbero messo nel mirino Monchu, centrocampista del Barcellona B e già convocato da Quique Setien in prima squadra. La trattativa sarebbe in corso con il club emiliano che potrebbe anticipare anche la Fiorentina che era interessata al giocatore.

MANCHESTER UNITED, CONTATTI FITTI PER SANCHO, OBIETTIVO GREALISH, PIACE PAU TORRES DEL VILLARREAL. CHELSEA, QUESTA SETTIMANA ATTESO IL RINNOVO DI WILLIAN. EVERTON, PRESSING SU ZAHA. TOTTENHAM, FOYTH NEL MIRINO DEL LEEDS. BARCELLONA, PIACE ERIC GARCIA DEL MANCHESTER CITY. REAL MADRID, CEBALLOS VERSO IL RINNOVO DEL PRESTITO ALL'ARSENAL. ATLETICO MADRID, L'ARSENAL NON PAGHERA LA CLAUSOLA PER THOMAS. BAYERN, DUELLO CON IL BENFICA PER CAVANI.

Proseguono i contatti fra Manchester United e Borussia Dortmund per Jadon Sancho. Come riporta Sky Sports UK, le discussioni riguardano i soldi per il trasferimento del giocatore ai Red Devils. Il club della Ruhr avrebbe rinunciato ad un’offerta di 120 milioni di euro ma vorrebbe chiudere la vicenda entro il 10 agosto, data della ripresa dei lavori, per poter cercare un sostituto.

Jack Grealish resta il grande obiettivo del Manchester United per rinforzare il centrocampo. Dopo aver conquistato la qualificazione alla prossima Champions League, i Red Devils sono pronti a sferrare l'assalto decisivo al capitano dell'Aston Villa, perplesso però - almeno in partenza - dal fatto di non arrivare come titolare inamovibile tra le mura di Old Trafford. A riportarlo, questa mattina, è The Independent. Per il classe '95, nel 2019-2020, si contano 41 presenze, 10 gol e 8 assist tra Premier e coppe con la maglia dei Villains.

Il Manchester United è a caccia di nuovi profili per la prossima stagione. Il club inglese starebbe cercando giocatori giovani per rinforzare la rosa di Solskjeaer in vista del prossimo campionato. Secondo quanto riporta il Times, i Red Devils avrebbero messo nel mirino Pau Torres, difensore in forza al Villarreal e già nel mirino del Barcellona.

Willian pronto a rinnovare col Chelsea. Dopo mesi di rumors che volevano l'esterno brasiliano ormai in uscita dai Blues a fine contratto, nelle ultime ore le parti si sono avvicinate e già questa settimana dovrebbe così arrivare il suo tanto atteso nuovo contratto. A riportarlo è Sky Sports, che informa che l'ex Shakhtar proseguirà dunque al 90% la sua avventura con la maglia dei Blues. Willian, accostato nelle scorse settimane - tra le tante - a Juventus e Roma in Italia, è al Chelsea ormai dal lontano 2013.

Può essere l'estate giusta, può essere l'estate in cui Wilfried Zaha lascerà il Crystal Palace dopo aver sognato così a lungo il grande salto. Come riporta il Daily Mirror, sul talentoso esterno ivoriano ci sarebbe in particolare l'Everton di mister Ancelotti, deciso a presentare a breve un'offerta per alzare la qualità del proprio reparto avanzato. Il pressing - si legge - è costante, perché il classe '92 è uno dei principali obiettivi di mercato dei Toffees per la prossima stagione.

Dopo la promozione in Premier League, il Leeds è intenzionato a costruito una formazione competitiva per la prossima stagione. Secondo quanto riporta The Sun, il club di Marcelo Bielsa sarebbe intenzionato ad acquistare Juan Foyth. Il difensore ha un contratto con il Tottenham fino al 2022 ma il presidente Radrizzani sarebbe addirittura pronto ad un’offerta di 16,5 milioni di euro.

Barcellona a caccia di un difensore. Per la prossima stagione il club blaugrana starebbe pensando a rinforzare il proprio pacchetto arretrato. Secondo quanto riporta Marca, i catalani sarebbero sulle tracce di Eric Garcia, giovane centrale del Manchester City classe 2001 e che è cresciuto nella Cantera del Barça.

Dani Ceballos si appresta a trascorrere un’altra stagione all’Arsenal. Il centrocampista spagnolo di proprietà del Real Madrid non tornerà nella capitale. Secondo quanto riporta ESPN, le Merengues dovrebbero estendere il prestito con i Gunners.

Thomas Partey è da tempo nel mirino dell’Arsenal. Il centrocampista dell’Atletico Madrid è uno dei profili più interessanti e richiesti sul mercato. Secondo quanto riporta Sky Sport, i Gunners avrebbero informato i Colchoneros l’intenzione di non pagare la clausola da 50 milioni di euro per arrivare al giocatore.

Non solo Benfica sulle tracce di Edinson Cavani. Il club bavarese, riporta Le10Sport, è a caccia di un vice Lewandowski per la prossima stagione. L’idea sarebbe quella di pensare al Matador, in uscita dal Paris Saint-Germain. Non sarà facile ma potrebbe aprirsi un’asta fra il club tedesco e quello portoghese.