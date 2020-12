Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 dicembre

ATALANTA

L'Atalanta si regala un altro colpo sul mercato. Joakim Maehle era già chiusa da giorni, ma nelle scorse ore è arrivata l'ultima e definitiva svolta (positiva) della trattativa: il giocatore è arrivato a Bergamo, ha sostenuto con successo le visite mediche e presto potrà mettersi a disposizione di Gasperini nonostante formalmente il mercato non sia ancora aperto. Per questo Maehle non potrà giocare alla ripresa del 3 gennaio contro il Sassuolo, ma verosimilmente sarà disponibile (e convocabile) per la gara del 6 gennaio contro il Parma. Intanto, come detto avrà a disposizione qualche giorno per prendere confidenza col nuovo ambiente e conoscere i compagni. Confermate anche le cifre dell'operazione Maehle: al Genk andrà una cifra di circa 10 milioni più bonus.

Sirene dall’MLS per il Papu Gomez. Ci prova il Cincinnati di Jaap Stam. Offerto al giocatore un contratto triennale. Il prossimo passo sarà un contatto tra società, perché il Cincinnati vuole capire la fattibilità dell’operazione. Il club allenato da Stam si unisce alla corsa per il Papu, mentre l’Atalanta prova a ricucire il rapporto e Inter, Milan, Roma e Napoli studiano la situazione senza minare gli equilibri interni tra la Dea e il giocatore. L’MLS chiama, il Cincinnati vuole il Papu...

BOLOGNA

Un anno e mezzo dopo il suo arrivo dal Club Brugge, il difensore Stefano Denswil potrebbe lasciare il Bologna per tornare nel club belga. Lo riporta il sito Hln.be, che parla di trattativa ai dettagli finali sulla base di un prestito secco fino al termine della stagione. L'accordo è stato raggiunto, manca - si legge - solo l'ufficialità.

CAGLIARI

Radja Nainggolan è sempre più vicino al ritorno al Cagliari. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TuttoMercatoWeb.com in queste ore l'Inter ha infatti dato l'ok al prestito di 6 mesi del belga e l'operazione è in fase di definizione. I nerazzurri pagheranno parte dell'ingaggio del centrocampista fino al termine della stagione e non verrà inserita alcuna opzione d'acquisto, visto che la società milanese vorrà valutarlo ancora in vista del prossimo anno dopo il buon lavoro fatto da Nainggolan in allenamento in questi mesi difficili. Il suo contratto con i nerazzurri scadrà nel giugno 2022.

FIORENTINA

Dusan Vlahovic non ha intenzione di rinnovare il proprio contratto con la Fiorentina. Per il centravanti è stata fatta un'offerta giudicata interessante dal club, che migliorerebbe l'attuale accordo che gravita intorno ai 300 mila euro fino al 30 giugno del 2023. Peccato che il giocatore non sia dello stesso avviso, anche in virtù di quanto successo in estate. Il Lipsia aveva proposto 25 milioni di euro per il cartellino del serbo, proposta rispedita al mittente.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport la Fiorentina si muoverà anche a centrocampo, soprattutto con alcune possibili uscite molto pesanti. I primi due nomi in bilico sono quelli di Pulgar e Duncan ma anche Bonaventura, in caso di offerta intrigante, potrebbe lasciare i viola dopo soli sei mesi di esperienza al Franchi.

GENOA

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport il Genoa starebbe aspettando un segnale da parte dell'ex difensore della Juventus Mehdi Benatia. Il centrale marocchino è qualcosa di più di una semplice idea per Preziosi, con il giocatore che ha chiesto al suo agente di vagliare il mercato in Serie A per tornare in Italia. Prima dovrà liberarsi dall'Al Duhail ma la firma con i liguri è una possibilità di questo mercato di gennaio.

Come si legge sulle colonne de Il Secolo XIX, il futuro di Gianluca Scamacca è al centro del mercato del Genoa. L'attaccante piace a Milan, Fiorentina e Roma, ma tutto passa dal Sassuolo che non lo vuole cedere per meno di 20 milioni. Se il Genoa, che lo ha in prestito fino a giugno, decidesse di dare il via libera per la cessione, è ovvio che il Grifone avrebbe bisogno di una nuova punta: affascina ma è complicata l'operazione Piatek, con l'Atalanta c'è stato un sondaggio per Lammers, la Fiorentina offre Cutrone e dal Belgio riemerge la candidatura di Michael Krmencik, a lungo inseguito un anno fa prima della fumata nera.

Denis Vavro vicinissimo al Genoa. Secondo quanto riportato da Sky Sport il difensore della Lazio, attualmente fuori lista, è a un passo dal definire l'accordo con i rossoblù e già domani potrebbe arrivare a Genova per poi svolgere le visite mediche giovedì. La formula dovrebbe essere quella del prestito con diritto di riscatto fissato a 15 milioni di euro e mancano soltanto gli ultimi dettagli prima della definitiva fumata bianca.

INTER

Graziano Pellé potrebbe rappresentare un'idea low cost per l'attacco dell'Inter. L'attaccante, che ha terminato vincendo un trofeo la propria esperienza in Cina con lo Shandong Luneng e segnando in finale contro il Jiangsu Suning, ha guadagnato 15 milioni netti negli ultimi anni e ora potrebbe accontentarsi di un ingaggio non superiore a quello di Pinamonti in uscita. Il gradimento di Conte non è in dubbio fin dai tempi della Nazionale e il fatto che nonostante non provenga da un campionato importante, sia stato sempre in campo fino a pochi giorni fa, può essere un punto importante in suo favore. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Nome nuovo per il futuro tra i pali dell'Inter. Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport, infatti, nel mirino per il dopo Handanovic ci sarebbe anche quello di Rui Silva. Il portiere del Granada, 26 anni, andrà in scadenza a giugno e non rinnoverà con gli spagnoli. I nerazzurri sono in pressing - si legge - ma anche la Roma è in corsa.

L'Inter sta cercando un profilo "alla Kessie" per il proprio centrocampo. I nerazzurri starebbero seguendo la situazione di Alfred Duncan, mediano che finora ha deluso nella Fiorentina. Il suo profilo è interessante perché è cresciuto nel vivaio interista e in viola ha raccolto solo 161 minuti. Sarebbe il vice Gagliardini che, attualmente, non c'è. A riportarlo è Tuttosport.

Rodrigo de Paul potrebbe lasciare Udine. Senza rotture ma con un accordo consensuale, chiaramente, visto il rapporto che lo lega all'Udinese, l'Inter potrebbe gettare le basi per prenderlo in prestito biennale con obbligo di riscatto fissato tra i 22 e i 25 milioni di euro. Una trattativa che sotto traccia la dirigenza sta provando a portare avanti da tempo e il prestito biennale permetterebbe anche di dilazionare il pagamento e di non farlo pesare da subito sulle casse del club.

L'ormai prossimo approdo di Mauricio Pochettino sulla panchina del PSG potrebbe dare una mano all'Inter in chiave cessione di Eriksen, dando il via libera allo scambio con Leandro Paredes. Un'ipotesi che resta in piedi ma che potrebbe prendere corpo con qualche giorno di ritardo perché come sempre, con un cambio di guida tecnica, molte valutazioni dovranno essere fatte dal nuovo allenatore e dunque anche il mercato dei francesi, difficilmente decollerà nei primi giorni utili. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

JUVENTUS

Quello dell'americano Bryan Reynolds dell'FC Dallas, club statunitense, è uno dei nomi più chiacchierati di questi giorni sul mercato internazionale. Seguito con forza nelle scorse settimane anche dalla Roma, sul terzino destro ed esterno c'è la Juventus. Che lo segue con interesse, pensando di prenderlo in collaborazione con una società di Serie A col Cagliari in pole position. Una trattativa ancora non definita. Voci dall'America spiegano che per 8.5 milioni la trattativa si sarebbe chiusa ma ancora non è definita. L'interesse della Juventus è concreto ma lo è altrettanto quello belga del Bruges. Anzi: in Belgio sono fiduciosi per riuscire a battere i bianconeri sul tempo e nella corsa a Reynolds, tentato chiaramente dalla chiamata bianconera, contano di provare a chiudere il preaccordo col Dallas e di portare il ragazzo a casa già nei prossimi giorni. Ma non è solo il club belga su Reynolds, il cui talento è certo ma il finale di questa piccola telenovela è tutto da scrivere.

Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è ogni giorno più in bilico. I bianconeri starebbero pensando di inserirlo nella trattativa col Lione per arrivare a Depay, giocatore in scadenza che è da tempo nei pensieri del Barcellona ma che potrebbe anche raggiungere Torino in caso di offerta all'altezza (almeno 5 milioni a stagione). L'ex viola piace molto anche al Milan, con Mino Raiola, suo procuratore, che sta cercando una soluzione per farlo giocare con continuità in vista dell'Europeo. A riportarlo è La Stampa.

La Juventus si sta muovendo con decisione sul centrocampista del Genoa Nicolò Ravella, in scadenza nel prossimo giugno. Al momento il giocatore non ha accettato le proposte di rinnovo da parte di Preziosi e i bianconeri appaiono in netto vantaggio su Inter e Roma anche perché la Vecchia Signora sembra disposta a un'operazione alla Zapata, ovvero che preveda l'acquisto immediato ma lasciando il giocatore in prestito al Grifone almeno fino a giugno se non fino al 2022. I lavori sono in corso e le parti trattano spedite. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, l'agente di Paulo Dybala sarebbe pronto a tornare in Italia per incontrare la Juventus già nel mese di gennaio. Jorge Antun vuole incontrare Paratici per fare chiarezza sulla possibilità di rinnovare il contratto in scadenza nel 2022 e potrebbero esserci novità già nelle prossime settimane. In ogni caso è da escludere che l'argentino, anche senza prolungamento, possa muoversi in questa sessione di mercato.

MILAN

Più di Ibrahimovic e Calhanoglu, quello di Gianluigi Donnarumma è senza dubbio il rinnovo di contratto più importante su cui sta lavorando il Milan tra i giocatori con un contratto in scadenza a giugno.

Mai come in questa stagione, il portiere della Nazionale classe '99 si sta affermando su altissimi livelli attirando l'attenzione delle più importanti società in Italia in Europa.

Le richieste e le proposte fioccano, ma al momento l'unica trattativa concreta è quella col Milan. Disponibilità totale al dialogo, c'è da entrare anche nel concreto del discorso clausola, ma un paletto ben preciso è già stato fissato: il nuovo stipendio non dovrà essere inferiore ai 10 milioni di euro netti a stagione. Il Milan ha recepito il messaggio, la trattativa va avanti e il finale è ancora da scrivere.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, Mateo Musacchio, difensore in uscita dal Milan ormai da tempo nel mirino del Genoa, sarebbe orientato a dire di no alla proposta già presentata dal club di Preziosi nelle scorse settimane.

Il Milan lavora per trovare l'accordo con lo Strasburgo per Mohamed Simakan. Il calciatore francese ha superato Kabak e Lovato nella lista degli obiettivi rossoneri e Maldini, che non ha mai smesso di tenere rapporti amichevoli con il club transalpino, è pronto per tornare alla carica. Se a ottobre 12 milioni non bastarono per acquistare il cartellino del calciatore, visto il momento che sta attraversando lo Strasburgo in campionato, è possibile che a gennaio la cifra venga ritenuta giusta per la sua eventuale partenza. Il giocatore ha già detto sì e non è poco, ma l'accordo tra società ancora non è vicino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Trova eco sulla stampa scozzese la notizia emersa ieri circa l'interesse del Milan nei confronti di Odsonne Edouard, attaccante classe 1998 del Celtic, identificato dagli uomini mercato dei rossoneri come possibile vice Ibrahimovic. Stando a quanto riportato dal Daily Record, però, l'intenzione della dirigenza del club di Glasgow sarebbe quella di non privarsi del giocatore a meno di un'offerta vicina ai 35 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal tabloid inglese The Sun, il Milan avrebbe messo nel mirino Wilfred Zaha in vista del mercato di gennaio. L'attaccante del Crystal Palace viene considerato come una vera e propria stella dal proprio club e per questo l'operazione sembra tutt'altro che semplice. Per poter convincere gli inglesi a lasciarlo partire servirebbero tanti milioni di euro il che rende piuttosto complicata l'operazione nel corso del mercato invernale.

NAPOLI

Quella di Arek Milik è una situazione in costante divenire, e che in queste ore sta trovando nuovi tasselli da inserire nel puzzle. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo As, infatti, il giocatore avrebbe dato il suo sì per il trasferimento all'Atletico Madrid, che lo avrebbero individuato come erede di Diego Costa che ha rescisso il contratto. Al momento, però, il tutto deve passare sul binario tra il club spagnolo ed il Napoli: De Laurentiis, infatti, non scende dalla sua richiesta di 15 mln per far partire l'attaccante polacco. La speranza - si legge - è che il patron del Napoli possa accettare un'offerta da 8-10 mln, magari con delle clausole comprese.

ROMA

La Roma prosegue il pressing per riportare El Shaarawy nella Capitale. Non tanto sul giocatore, da tempo convinto di ritornare a Trigoria, quanto sullo Shanghai Shenhua - sottolinea il Corriere dello Sport - che non è convinto di liberare il ragazzo con la formula del prestito gratuito. El Shaarawy, in vacanza a Dubai, è in attesa di notizie. La formula del prestito è un problema che aveva fatto saltare la trattativa già a settembre e che rischia di bloccare tutto anche a gennaio: per questo la Roma si sta guardando intorno alla ricerca di un’altra opportunità di mercato che possa accontentare Fonseca (uno dei nomi preferiti dal tecnico portoghese è quello di Bernard Duarte dell'Everton).

Parlando del mercato della Roma, il Corriere dello Sport sottolinea come l’ultima suggestione riguardi Facundo Ferreyra, che il Benfica sarebbe disposto a cedere. Con Fonseca allo Shakhtar tra il 2016 e il 2018 l’attaccante argentino realizzò 46 gol in 70 partite giocate tra campionato e coppe. E’ stato offerto alla Roma, ma non è più giovanissimo e negli ultimi tempi ha giocato poco per problemi fisici.

Uno dei nomi preferiti dal tecnico Paulo Fonseca per l'attacco della Roma è quello di Bernard Duarte, attaccante dell’Everton che con Ancelotti sta trovando poco spazio. Con Tiago Pinto, nelle quasi quotidiane conference call avute con Fonseca, più il tattico Leal e il vice Campos, si è fatto il suo nome così come quelli di tanti altri visionati. Uno di questi - sottolinea il Corriere dello Sport - è Roman Yaremchuk del Gent: contratto in scadenza nel 2023, il venticinquenne (più centravanti che trequartista) ha una valutazione di circa dieci milioni di euro e in questa stagione ha realizzato undici gol e quattro assist in ventidue presenze tra campionato, preliminari di Champions e girone di Europa League. Occhi puntati anche sul Portogallo, patria di Tiago Pinto: uno dei nomi studiati è quello di Otavio, trequartista offensivo (può giocare anche sulla fascia) del Porto. È un giocatore che piace anche in virtù dell’età (compirà 26 anni a febbraio) e del contratto. Il brasiliano infatti è in scadenza (30 giugno 2021) e ha attirato l’attenzione di diversi club europei, tra cui il Siviglia di Monchi, il Valencia e l’Atalanta.

SAMPDORIA

La Sampdoria sonda il mercato delle punte e guarda con interesse a Lammers, in uscita dall'Atalanta e già cercato anche dai cugini del Genoa. L'altro nome è quello di Patrick Cutrone, che lascerà la Fiorentina a gennaio ma che ha già ricevuto diverse proposte dall'Italia e dalla Premier League. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

È arrivato il rinnovo di contratto per Tommaso Augello. Questo il comunicato diramato quest'oggi dalla Sampdoria: Il presidente Massimo Ferrero e l’U.C. Sampdoria comunicano di aver rinnovato il contratto relativo ai diritti alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Augello. Per la soddisfazione di tutti il difensore – 32 presenze e una rete con la nostra maglia – si è legato al club blucerchiato fino al 30 giugno 2025.

La Sampdoria blinda il proprio futuro. E lo fa in primis chiudendo a doppia mandata i contratti dei protagonisti di questa stagione. Dopo Tommaso Augello, per adesso l'unico rinnovo ufficiale, domani sarà annunciatoanche quello di Maya Yoshida. Ma non è finita qui: ha firmato il nuovo contratto anche il centrale gambiano Omar Colley col quale le trattative andavano avanti da tempo. Il club di Ferrero non si è fermato però a questi tre, blindando anche un quarto giocatore ovvero uno dei perni del gioco di Ranieri: come raccolto da Tuttomercatoweb.com ha firmato il nuovo contratto anche il regista svedese Albin Ekdal.

TORINO

Secondo quanto riferito da La Stampa questa mattina, il Torino starebbe pensando all'attaccante della Fiorentina Kouamé, potenzialmente in uscita dal club viola visto il poco utilizzo prima da parte di Iachini e poi da parte di Prandelli. Il primo sondaggio esplorativo è già stato effettuato e potrebbe essere intavolato uno scambio di attaccanti con protagonista Simone Zaza, che però piace anche all'Inter di Conte per il ruolo di vice Lukaku.

Il Torino è pronto a sfidare l'Atalanta per il trequartista della Sampdoria Gaston Ramirez. L'uruguaiano, già cercato in estate, è finito ai margini della rosa di Ranieri e potrebbe partire entro la fine di gennaio. A riportarlo è La Stampa.

SPAGNA

Termina qui l'avventura di Diego Costa all'Atletico Madrid. Il club della capitale spagnola ha infatti comunicato la risoluzione del contratto, che sarebbe terminato il prossimo 30 giugno, con l'attaccante. Nei giorni scorsi il giocatore aveva chiesto alla società di concludere anticipatamente l'avventura per motivi personali e nella giornata di oggi è arrivata la rescissione. Al momento della rescissione la proprietà dell'Atletico ha inserito una penale, che scatterà qualora Diego Costa nei prossimi giorni decidesse di firmare per una rivale diretta dei colchoneros.

Intervento in conferenza stampa, il tecnico del Real Madrid Zinedine Zidane ha parlato del mercato: "Ho tutti i miei giocatori. Quello che posso dire è che i giocatori sono molto uniti e questa è la cosa più importante. Non posso controllare il resto. I rinnovi di Sergio Ramos e Lucas Vazquez? Le trattative ci sono e sapete cosa penso di queste cose. Voglio che tutti questi giocatori rimangano qui perché sono i migliori. E voglio che queste cose vengano risolte rapidamente, naturalmente".



FRANCIA

Arriva finalmente l'ufficialità della separazione fra Thomas Tuchel e il PSG. Sul proprio sito ufficiale il club transalpino ha pubblicato pochi istanti fa una nota in merito:

Dopo un'analisi approfondita della sua situazione sportiva, il Paris Saint-Germain ha deciso di mettere fine al contratto con Thomas Tuchel.

"Vorrei ringraziare Thomas Tuchel e il suo staff per tutto ciò che hanno portato al club - ha detto Nasser Al-Khelaïfi, presidente del Paris Saint-Germain -. Thomas ha messo molta energia e passione nel suo lavoro e, naturalmente, ricorderemo i bei momenti che abbiamo condiviso insieme. Gli auguro il meglio per il suo futuro".