Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 29 luglio

vedi letture

NAPOLI, OSIMHEN HA FIRMATO: MANCA SOLO L'UFFICIALITA'. ELMAS VERSO IL RINNOVO. INTER, IL TOTTENHAM SI MUOVE PER PERISIC. IL BARCELLONA DETTA LE CONDIZIONI PER LAUTARO. SI STRINGE PER KUMBULLA. MILAN, SU MARC ROCA ANCHE IL SIVIGLIA. IDEA DEULOFEU, SI TRATTA PER IL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC. LAZIO, IMMOBILE NEL MIRINO DI ANCELOTTI. IL PIANO DEI BIANCOCELESTI PER DAVID SILVA. JUVENTUS, ACCORDO CON MILIK: ORA BISOGNA CONVINCERE IL NAPOLI. KHEDIRA E HIGUAIN VERSO LA RISOLUZIONE. CAGLIARI, LA PREMIER TENTA NANDEZ. VERTONGHEN CONTESO, MA A BREVE L'ANNUNCIO UFFICIALE.

Arek Milik sempre più vicino alla Juventus, con qualche complicazione. Secondo quanto riferito da Tuttosport, i bianconeri lavorano col Napoli all'affare per portare il centravanti polacco a Torino. C'è l'accordo col giocatore, resta da trovare quello con i partenopei. Tra le ipotesi, resta viva quello di uno scambio di Federico Bernardeschi. I problemi, però, sono legati alla questione diritti d'immagine, anche perché il fantasista ha ceduto a una società privata i propri e come noto questo è un ostacolo storico nelle trattative col club azzurro. Le alternative? Restano in piedi i nomi di Romero e Pellegrini.

Ipotesi risoluzione per Gonzalo Higuain e Sami Khedira. Tuttosport fa il punto sulla situazione dei due, in partenza a fine stagione dalla Juventus. Il Pipita, come è noto, non disdegnerebbe un rientro al River Plate, ma l'ingaggio è un ostacolo non da poco a un suo trasferimento. E il centrocampista piace in Germania, ma prende in considerazione anche di chiudere fuori Europa. In entrambi i casi, però, secondo il quotidiano il ds Paratici starebbe valutando la possibilità di una risoluzione dei due contratti.

Lautaro Martinez è e rimane la priorità del mercato del Barcellona per quanto riguarda l'attacco. Per il completamento dell'operazione, però, sembra che vi siano alcune condizioni a cui il club catalano deve far fronte per poter davvero acquistare l'argentino dell'Inter. A riportare la notizia è oggi il Mundo Deportivo che racconta di come la società blaugrana abbia la necessità di abbassare la valutazione di 70 milioni di euro del'ex Racing Avellaneda con l'inserimento di una contropartita tecnica che sarebbe stata identificata in Junior Firpo, laterale mancino classe 1996, valutato 40 milioni di euro. Oltre a questo aspetto il Barcellona per inserire Lautaro dovrà liberare almeno un posto nel parco attaccanti dato che ad oggi sono presenti Messi, Suarez, Griezmann, Dembele, Fati, Brathwaite il neo acquisto Francisco Trincao prelevato a gennaio dallo Sporting Braga per la prossima stagione. Fra questi i più probabili indiziati a lasciare la Catalogna sono l'ex Leganes e lo stesso Ousmane Dembele al centro di numerosi rumors di mercato già nei mesi scorsi.

Opzione Tottenham per Ivan Perisic. Secondo quanto riportato da Goal José Mourinho starebbe pensando al croato, giocatore gradito e che il tecnico portoghese ha tentato di avere alle proprie dipendenze già al Manchester United. 31 anni, il giocatore è in prestito al Bayern Monaco che ha un'opzione sul riscatto di 20 milioni di euro, cifra ritenuta troppo alta dai bavaresi.

L'Inter stringe per Marash Kumbulla. Anche grazie a due giovani: secondo quanto riferito da Tuttosport, la società nerazzurra, al momento in vantaggio sulla Lazio per il difensore classe 2000, starebbe lavorando con l'Hellas sulle contropartite tecniche. Nello specifico, oltre a lasciare un altro anno a Verona il giovane Eddy Salcedo, l'Inter potrebbe mettere sul piatto il giovane Edoardo Vergani, classe 2001, per avvicinare la valutazione di 30 milioni di euro fatta dal club scaligero.

L'Inter vorrebbe evitare uno "Zaniolo-bis" con Pinamonti e proverà a trattare il riacquisto dal Genoa dopo i 18 milioni investiti da Preziosi per portarlo in Liguria. La Juve ha fatto più di un pensierino sull'attaccante classe '99 e per questo Marotta vorrebbe riportarlo in nerazzurro, magari trovandogli una nuova collocazione in prestito per permettergli di crescere ancora. Il Verona ha già sondato il terreno ma non mancano le possibilità all'estero, con Raiola che potrebbe portarlo al Nizza come Balotelli, sempre che non rimanga al Genoa.

Carlo Ancelotti ha chiesto alla proprietà dell'Everton un importante sforzo economico per rinforzare la squadra, che ha chiuso la Premier League al 12° posto. Il tecnico, riporta 90min.com, chiede di avere voce in capitolo su ogni trasferimento in entrata o in uscita. Fra gli obiettivi principali un centravanti, vista la scarsa prolificità mostrata nell'ultimo campionato. Obiettivo principale Ciro Immobile. Una fonte vicino al club ha confermato al portale come la proprietà abbia grandi piani e sia disposta ad assecondare le richieste dell'allenatore.

La Lazio tratta per l'arrivo di David Silva dopo che lo spagnolo si è svincolato a fine contratto dal Manchester City. I biancocelesti non possono garantirgli gli 8 milioni a stagione che percepiva in Premier, ma a 35 anni difficilmente li potrebbe guadagnare altrove. L'idea di tare è quella di proporgli 3-4 anni di contratto al massimo degli standard laziali, ovvero 3,5-4 milioni all'anno. Il centrocampista ha ricevuto altre proposte da MLS e Dubai, ma solo la Lazio potrebbe garantirgli il palcoscenico della Champions e grandi obiettivi per chiudere al meglio la carriera. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Zlatan Ibrahimovic vuole restare al Milan e da qui si inizierà a trattare per prolungare il rapporto anche in vista della prossima stagione. Le parti dovranno venirsi incontro con lo svedese che potrebbe abbassare le pretese di 6 milioni come base fissa di ingaggio, inserendo qualche bonus che possa permettergli di guadagnare una cifra simile raggiungendo determinati obiettivi. Però non bastano i soldi per convincerlo ad andare avanti: chiede garanzie di potenziamento della rosa per puntare allo scudetto e anche il posto assicurato. Con Pioli confermato, su quest'ultimo punto non dovrebbero esserci dubbi, con Zlatan pronto a sedersi per trovare la giusta intesa per andare avanti insieme al suo Diavolo. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Si allunga la lista dei pretendenti per Marc Roca, centrocampista in uscita dall'Espanyol dopo la retrocessione del club catalano. Dopo il Milan, club che pare aver già incontrato gli agenti del calciatore, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, sul 21 dell'Espanyol si sarebbe inserito anche il Siviglia. Roca (23) ha una clausola rescissoria da 40 milioni di euro ma vista la retrocessione l'Espanyol punta ad incassare una cifra fra i 15 e i 25 milioni di euro.

Secondo quanto riportato dal Watford Observer, Gerard Deulofeu potrebbe lasciare il Watford a seguito della retrocessione in Championship. Sull'ex Milan sono arrivati già i primi sondaggi e proprio i rossoneri mantengono l'interesse nei suoi confronti. Occhi al Valencia, con l'arrivo in panchina di Javi Gracia, tecnico che l'ha avuto proprio con gli Hornets.

Victor Osimhen è un giocatore del Napoli, adesso manca solo l'ufficialità. Secondo quanto riportato da Sky Sport l'attaccante ha infatti firmato il contratto e tutti i documenti sono stati sistemati. Nelle prossime ore arriverà l'annuncio di Aurelio De Laurentiis, ma l'operazione è stata conclusa.

Elmas sta discutendo il proprio rinnovo con il Napoli con la trattativa che è già iniziata e che potrebbe presto portare al prolungamento del giocatore macedone. Inoltre, il club azzurro presto dovrà parlare con Gattuso che non ha fretta ma che vuole iniziare il prossimo campionato con il rinnovo firmato e non con i dubbi sul prolungamento rispetto all'attuale accordo in scadenza nel 2021. A riportarlo è Il Mattino.

E' già finita la pace tra il Cagliari e Nahitan Nandez con il centrocampista che potrebbe lasciare la Sardegna nel corso delle prossime settimane. Il rinnovo è servito per calmare le acque dopo le minacce e la possibile causa che il suo agente avrebbe portato avanti senza un nuovo accordo, ma ora le sirene inglesi suonano forte e potrebbero convincerlo a cambiare dopo un solo anno in Italia. Lo vogliono Crystal Palace e West Ham, con gli Hammers avvantaggiati da un corteggiamento che parte da lontano. Giulini non farà sconti e chiederà i 36 milioni di euro della clausola per lasciarlo partire. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Jan Vertonghen è da poco un giocatore libero da vincoli, dopo aver chiuso la sua esperienza Tottenham. Il belga ha rilasciato un'intervista a Talksport, cercando di fare chiarezza sul suo futuro. E sulla sua nuova squadra precisa: "La conoscerete quanto prima. Sto valutando le opzioni, cercando di fare la scelta migliore. Ora la finestra trasferimenti è più lunga rispetto all'anno scorso, per cui ho più tempo per scegliere. Futuro ancora in Inghilterra? Dipende dalle opzioni. Ho qualcosa nella mia testa, vedremo...". Il belga, già accostato l'anno scorso alla Roma e sempre nel mirino dei giallorossi, è anche stato accostato a Inter e Fiorentina ed è un candidato per un'eventuale sostituzione di Kalidou Koulibaly al Napoli.

BENFICA, SMENTITO L'INTERESSE PER CAVANI. SI PENSA A GERSON. IL PSG CHIEDE CUNHA: L'HERTHA VUOLE 50 MILIONI DI EURO. IL BAYERN MONACO CHIEDE ALMENO 30 MILIONI PER THIAGO ALCANTARA. IL CITY HA TROVATO L'ACCORDO CON FERRAN TORRES. BARCELLONA, SUAREZ PENSA AL FUTURO. ARSENAL, CEBALLOS VERSO LA PERMANENZA. BOATENG, SEGNALI D'AMORE ALLA PREMIER. BORUSSIA DORTMUND, LE OFFERTE PER SANCHO ENTRO IL 10 GIUGNO.

Il Borussia Dortmund non si muoverà dalla richiesta 120 milioni per Jadon Sancho. Lo riporta il Kicker, che aggiunge un ulteriore dettaglio: una deadline fissata al 10 giugno per le squadre interessate. Si è fatto avanti fin qui il Manchester United con una proposta che non ha soddisfatto i tedeschi.

Edinson Cavani al Benfica? Assolutamente no. La smentita ufficiale arriva direttamente dal club lusitano, tramite una nota pubblicata sul sito internet: la squadra portoghese, a quanto pare, non è assolutamente interessata all'acquisizione dell'ex attaccante del Paris Saint-Germain. Inoltre la società ha smentito anche le voci riguardante il presidente Luss Filipe Vieira: il numero uno del Benfica non è stato coinvolto in nessuna trattativa di mercato.

Gerson, ex centrocampista di Roma e Fiorentina, apre al trasferimento al Benfica. Il brasiliano, 23 anni, è un giocatore gradito da Jorge Jesus che ha allenato nella sua esperienza al Flamengo, con cui ha vinto campionato e Copa Libertadores.

Arrivano conferme dalle colonne della BILD in merito all'interesse del PSG nei confronti di Matheus Cunha dell'Hertha Berlino. Il club parigino avrebbe, infatti, avviato i contatti sia con l'entourage del brasiliano che con la dirigenza della società tedesca per valutare la fattibilità dell'operazione. La richiesta dell'Hertha per il cartellino dell'attaccante è stata di 50 milioni di euro.

30 milioni di euro, questa è la cifra fissata dal Bayern Monaco per Thiago Alcantara. Lo riporta Sport Bild. Il centrocampista ha un contratto in scadenza nel 2021 e ha già fatto sapere che non continuerà con i bavaresi. Il trasferimento al Liverpool è a un passo con i reds forti dell'accordo col giocatore.

Ferran Torres è ad un passo dal Manchester City. I due club, come riportato da Marca, hanno trovato l'accordo sulla base di 25 milioni, a cui andranno sommati ben 12 milioni di bonus variabili. Il giocatore firmerà a breve l'accordo quinquennale con la compagine inglese: manca soltanto l'ufficialità, ma ormai Torres è un nuovo giocatore del City.

Nelle prossime settimane Luis Suarez sarà chiamato a decidere cosa vorrà fare nel suo prossimo futuro. Da una parte c'è l'ultimo anno di contratto con il Barcellona, con una clausola per il rinnovo automatico fino al 2022 qualora l'uruguaiano prendesse parte ad almeno il 60% delle partite del club catalano. Dall'altra, invece, c'è la possibilità di salutare il club blaugrana per emigrare negli States dove ad attenderlo c'è la MLS. L'ex Liverpool, stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo ha, infatti, ricevuto una proposta importante dall'Inter Miami, club di proprietà di David Beckham.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'Arsenal avrà a disposizione Dani Ceballos anche la prossima stagione. Il centrocampista spagnolo si è trasferito la scorsa estate a Londra in prestito oneroso dal Real Madrid. Nonostante i Gunners non siano intenzionati a esercitare l'opzione di riscatto di 30 milioni, è possibile una nuova operazione a titolo temporaneo.

Attraverso i microfoni di SkySport Jerome Boateng difensore del Bayern Monaco è tornato a parlare del suo futuro, aprendo le porte ad un possibile ritorno in Premier League, campionato nel quale ha già militato con la maglia del Manchester City: "Non direi di no ad un ritorno in Inghilterra - ha spiegato il centrale tedesco -. Adoro guardare la Premier League e mi è piaciuto molto giocarci. Purtroppo nella mia esperienza al City sono stato sfortunato perché mi sono infortunato subito e poi non mi è stato possibile giocare nella posizione che mi era stata assicurata".