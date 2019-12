Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 30 dicembre

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

LA JUVE METTE LE MANI SU KULUSEVSKI E UFFICIALIZZA L'ADDIO DI MANDZUKIC. PERIN VA AL GENOA CON BEHRAMI. LA ROMA VICINA ALLA CESSIONE AL GRUPPO FRIEDKIN, L'INTER FRA VIDAL E ALONSO. MILAN VICINO A TODIBO, IL NAPOLI AFFONDA IL COLPO PER LOBOTKA, LA FIORENTINA FA PASSI AVANTI PER CUTRONE

Juventus grande protagonista della giornata di mercato, con Fabio Paratici che ha messo a segno il colpaccio Dejan Kulusevski, classe 2000 di proprietà dell'Atalanta ma in prestito al Parma. Alla Dea andranno 35 milioni più bonus, con la cifra finale di 42-43 milioni facilmente raggiungibile. Intanto è arrivata l'ufficialità della cessione di Mario Mandzukic all'Al Duhail, mentre la trattativa per lo scambio cfra Emre Can e Paredes col PSG si complica. In uscita anche Mattia Perin che nelle scorse ore ha svolto le visite mediche col Genoa.

L'altra grande protagonista di giornata è la Roma, che nelle prime ore di ieri ha comunicato l'esistenza di una trattativa col Gruppo Friedkin per la cessione societaria. Nonostante tutto il ds Petrachi prosegue nel proprio lavoro, ad oggi i nomi più caldi per Fonseca sembrano essere quelli di Mariano Diaz del Real Madrid e Nahitan Nandez del Cagliari.

L'Inter, perso Kulusevski, continua a sognare Arturo Vidal: il tecnico del Barcellona Valverde ha detto che il cileno non si muoverà, ma la trattativa c'è e i nerazzurri sperano di spuntarla, magari dopo la Supercoppa di Spagna. In difesa vicino Darmian dal Parma, mentre Marcos Alonso continua ad avere una valutazione extralarge. Per questo si valutano alternative, fra cui Marcos Acuna dello Sporting CP.

Il Milan dal canto suo non sta a guardare ed in attesa dello sbarco di Zlatan Ibrahimovic pensa al ritorno di Petagna come vice dello svedese. Il tutto, ovviamente, subordinato alla cessione di Kris Piatek che ha mercato in Italia e in Germania. I passi avanti più concreti però sono stati fatti in difesa, reparto che potrebbe presto accogliere Jean-Clair Todibo dal Barcellona, prestito con diritto di riscatto a 20 milioni.

Il Napoli, con i suoi uomini mercato, è volato a Madrid per incontrare il Celta Vigo: l'obiettivo è il centrocampista Lobotka, sul piatto 16 milioni più 2 di bonus. Per la fascia sinistra, con Ghoulam in uscita, occhi su Leonardo Koutris dell'Olympiacos, mentre in fatto di rinnovi sembra Allan il giocatore più vicino alla firma fino al 2024.

Il Genoa, dopo Nicola, accoglie due rinforzi: il primo è Perin dalla Juve, il secondo Valon Behrami, entrambi alle visite nelle scorse ora. Con loro dentro anche un attaccante: oltre a Michal Krmencik del Viktoria Plzen piace Mattia Destro del Bologna, che intanto spera di chiudere entro il weekend con l'Atalanta per Musa Barrow in prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

La Fiorentina spinge per Patrick Cutrone, ex Milan oggi al Wolverhampton, e potrebbe far partire in prestito Pedro, su di lui forti Gremio e Flamengo. A centrocampo piace Meité del Torino, in difesa Bonifazi, Marcos Rojo e Juan Jesus della Roma su cui c'è anche il Cagliari.

Alla SPAL, che sogna il colpo Kjaer in difesa, è stato proposto Vitinho del Cercle Bruge, mentre Udinese ed Hellas Verona si sfidano per Adem Ljajic del Besiktas.

REAL MADRID, ACCORDO PER IL RINNOVO DI BENZEMA. CANCELO VUOL TORNARE A VALENCIA, L'EVERTON SOGNA JAMES RODRIGUEZ. CHELSEA, GRANDI PIANI DELL'ESTATE: IDEA COUTINHO. DEVIS MANGIA NUOVO CT DELLA NAZIONALE MALTESE

In Europa notizia particolarmente importante per il Real Madrid, che nelle scorse ore ha raggiunto l'accordo con Karim Benzema per il rinnovo del contratto dell'attaccante fino al 2024. Il Barcellona, invece, si interroga sull'utilità dell'affare Neymar: il brasiliano potrebbe tornare di moda solo come eventuale dopo Messi. Restando in Spagna, l'Atletico Madrid sta provando a far arrivare Cavani già a gennaio: se i dirigenti non dovessero riuscirci, tutto su Cedrc Bakambu, ex Villarreal oggi in Cina al Beijing Sinobo Guoan. L'Espanyol si sfila dalla corsa a Hulk, per ammissione del ds Rufete, mentre il Valencia incassa il sì di Joao Cancelo anche se manca ancora l'accordo col City.

In Inghilterra l'Everton di Carlo Ancelotti pensa a James Rodriguez del Real Madrid, mentre il Chelsea in ottica estiva sogna il colpaccio Coutinho nel caso in cui il Bayern Monaco non dovesse riscattare il brasiliano dal Barcellona. L'Arsenal vuole Lemar, ma l'Atletico non scende dalla valutazione di 70 milioni di euro, il West Ham saluta Maresca che lascia lo staff tecnico dopo l'arrivo di Moyes.

Chiusura con una notizia riguardante la nazionale di Malta: il nuovo commissario tecnico è Devis Mangia, contratto fino al 2023.