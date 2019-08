Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 agosto

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, ECCO DANILO: CANCELO SVOLGE LE VISITE COL CITY. INTESA COL TOTTENHAM PER LA CESSIONE DI DYBALA. MILAN: CORREA HA CHIESTO LA CESSIONE ALL'ATLETICO, IL LIONE VUOLE SUSO. JAMES ASPETTA SOLO IL NAPOLI, CHE INTANTO SONDA DZEKO. ROMA, FALCAO È PIÙ DI UN'IDEA. ATALANTA: CONTATTI PER SKRTEL. LE UFFICIALITÀ: LAZOVIC AL VERONA, ZMRHAL AL BRESCIA

Juventus

Tutto pronto per l'inizio dell'avventura alla Juventus di Danilo. Il terzino destro brasiliano, che arriva dal Manchester City nello scambio che ha portato Cancelo alla corte di Guardiola (già superate le visite), è sbarcato in Italia nel pomeriggio. Le visite mediche sono previste per la giornata di mercoledì e l'accordo sarà quadriennale.

Offerta del Tottenham per Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club inglese ha recapitato una proposta da 70 milioni di euro e la Juventus avrebbe dato il suo ok. Adesso il calciatore dovrà trovare un accordo con gli Spurs nel corso delle prossime 45 ore, visto che il calciomercato in Premier League terminerà giovedì alle 18.

Cristiano Ronaldo vuole Mauro Icardi alla Juventus. Il ds Paratici sta lavorando in Inghilterra per le uscite che porteranno diversi milioni in cassa e che, secondo La Gazzetta dello Sport, serviranno per convincere l'Inter a lasciar partire Maurito. A CR7 andrebbe bene anche Lukaku per carità, ma gli preferirebbe l'argentino perché boa a tutti gli effetti e capace di aprirgli gli spazi partendo dall'esterno.

Daniele Rugani è pronto a salutare la Juventus: secondo Il Corriere dello Sport sul proprio portale, il difensore ha un'intesa con l'Arsenal per un contratto da 4 milioni a stagione. Da definire ora l'accordo con la società bianconera che potrebbe essere disposta anche a un prestito (magari biennale) con un riscatto garantito intorno ai 40 milioni. Su Rugani c'è anche il Wolverhampton.

Rischia di diventare un caso la situazione di Gonzalo Higuain in casa Juventus. I bianconeri vorrebbero cedere l'argentino, il quale però dal canto suo sta rifiutando ancora la soluzione Roma, allenandosi a testa bassa per convincere il club a non venderlo. Ora che poi la pista Lukaku sembrerebbe essersi allontanata, al Pipita non dispiacerebbe rimanere e giocarsi il posto con gente del calibro di Ronaldo e Dybala. Lo scrive Tuttosport.

Mattia Perin si avvicina alla Ligue 1, dove ad attenderlo c'è il Monaco. Stando a quanto riportato dal quotidiano portoghese A Bola, ci sarebbe l'accordo per il trasferimento del portiere ex Genoa nel Principato. Il 26enne, che non aveva superato le visite mediche col Benfica, è tornato alla Juve ma solo per cercarsi una nuova sistemazione dopo il ritorno in bianconero di Buffon. Qualora la trattativa dovesse concludersi l'estremo difensore bianconero passerebbe al Monaco in prestito con diritto di riscatto fissato a 12 milioni.

Milan

Novità sul conto del mercato del Milan dalle pagine di Tuttosport. In particolare i rossoneri stanno provando la stretta finale su Angel Correa. L'argentino ha capito che nell'Atletico Madrid non riuscirà, almeno non in poco tempo, a ritagliarsi un ruolo da protagonista, e ha chiesto alla società biancorossa di essere ceduto. I Colchoneros non scendono però dalla valutazione di 55 milioni, con il Milan fermo sulla sua di 45.

Dalla Francia, tramite le frequenze di RMC Sport, emerge la conferma dell'interesse del Lione per Suso. L'esterno del Milan continua ad essere uno dei giocatori in uscita con l'obiettivo di fare cassa e il gradimento da parte dell'OL viene confermato direttamente dal presidente del club transalpino, Jean-Michel Aulas: "Suso è uno dei profili che stiamo seguendo", si legge su Milannews.

Napoli

Hirving Lozano e il Napoli. Sembrava cosa fatta e invece ancora niente accordo. Il motivo è presto detto: i diritti d'immagine che il giocatore non vuole concedere a De Laurentiis. Si dice che il messicano guadagni più dagli accordi pubblicitari che dal calcio e dunque è facilmente comprensibile il suo ostracismo nei confronti di un accordo che non lo lasci libero di trattare la propria immagine. Intanto anche il PSG tratta con il PSV e mette a rischio l'operazione, perché da stand-by a blocco della trattativa il passo è breve. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.

Continua il pressing interno di James Rodriguez sul Real Madrid per andare al Napoli. Il giocatore ha ribadito di voler solo la maglia azzurra e con il suo procuratore Jorge Mendes sta facendo pressione su Florentino Perez per ottenere il via libera e raggiungere Ancelotti. De Laurentiis è convinto di vincere la battaglia a distanza con il pari ruolo madridista e, secondo La Gazzetta dello Sport, alla fine ce la farà davvero.

Attraverso Radio Kiss Kiss emerge un retroscena di mercato che riguarda il Napoli. Secondo l'emittente ufficiale del club azzurro, c'è stato per l'attacco anche un sondaggio con la Roma per Edin Dzeko, in uscita dal club della Capitale perché non rinnoverà il contratto in scadenza a giugno 2020 e che da tempo è seguito dall'Inter. Anche lo stesso giocatore si è informato, tramite alcune telefonate, a proposito dell'ipotesi di approdare in Campania.

In casa Napoli (ri)spunta il nome di Everton Soares. Come riporta Sky Sport, l'attaccante del Gremio è tornato infatti di moda sulle scrivanie della dirigenza azzurra. Nelle ultime ore c'è stato un nuovo rilancio, il club brasiliano chiede tanti soldi per il talento classe 1996, ma i partenopei sembrano fare sul serio e stanno portando avanti i contatti senza sosta.

Inter

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, l'attaccante in esubero dall'Inter George Puscas è vicino al passaggio in Inghilterra. Il Birmingham, società che milita in Championship, ha messo sul piatto 10 milioni di euro per il calciatore rumeno, utili per l'Inter per l'eventuale assalto alla punta che verrà.

Secondo il portale inglese Sky Sports UK, il Manchester United intanto ha rifiutato una nuova offerta dell'Inter per Romelu Lukaku. Il club inglese - si legge - ha detto no alla nuova proposta della società meneghina da 74 milioni di euro.

Roma

In attesa di capire quale sarà il futuro di Edin Dzeko, la Roma sfoglia la margherita per capire quale potrebbe essere il sostituto del bosniaco: Higuain si allontana sempre di più e la nuova tentazione ora si chiama Radamel Falcao del Monaco. Secondo il Corriere dello Sport, la scorsa settimana si è sondato il terreno, anche se l'ottimo pre-campionato disputato da Dzeko ha messo persino in dubbio la sua partenza.

Lazio

Grandi novità di mercato in casa Lazio, riferite da Tuttosport. Il quotidiano spiega la nuova strategia biancoceleste per la Champions: far rinnovare Sergej Milinkovic-Savic. Il serbo sembrava destinato a uscire, ma con la chiusura del mercato in Premier che si avvicina, appare difficile riuscire a piazzarlo altrove. Perciò l'idea è accelerare sul rinnovo: il suo attuale contratto è a 3 milioni annui e a scadenza 2023, ma i principali top club potrebbero offrirgli il doppio. Lotito no, ma spera di avvicinarsi a quella cifra tramite l'inserimento di numerosi e corposi bonus di rendimento. Il che lo renderebbe il più ricco nella rosa della Lazio, di cui diventerebbe a quel punto il propulsore principale nella rincorsa alla Champions League.

Dopo l'addio di Badelj, la Lazio continua a lavorare agli esuberi con Wallace che potrebbe presto prendere la via dell'Inghilterra con il suo agente Mendes pronto a piazzarlo al Wolverhampton come Neto e Jordao. Durmisi sembra destinato a vestire la maglia del Besiktas. Ci sono anche Brondby e Marsiglia. A riportarlo è Il Tempo.

Dopo l'operazione Milan Badelj, Fiorentina e Lazio potrebbero scontrarsi per un obiettivo comune. I viola da tempo stanno seguendo con interesse la crescita del talento del Genk Sander Berge, centrocampista classe '98 valutato circa 20 milioni di euro. Secondo Il Messaggero però nelle ultime ore anche Tare e Lotito hanno messo nel mirino il norvegese, autore lo scorso anno di 40 presenze e due reti con la maglia del club belga.

Nome nuovo per il mercato della Fiorentina, in particolare per ciò che riguarda l’attacco: secondo quanto raccolto da Firenzeviola.it, il club viola avrebbe aumentato in questi ultimi giorni le proprie attenzioni sull’attaccante del Fluminense Pedro (nome completo Pedro Guilherme Abreu dos Santos), brasiliano classe ’97 senza passaporto comunitario. Per il giocatore, cercato in passato anche dall’Inter, ci sarebbero state già conversazioni tra le due società, visto anche l’ottimo rendimento che il talento sta avendo in questo inizio di campionato.

Atalanta

Il Torino è ancora alla ricerca del vice di Salvatore Sirigu. I granata, scrive Tuttosport, hanno chiesto il prestito di Marco Sportiello all'Atalanta, che però dal canto suo vuole 6 milioni per lasciarlo andare. Rimane forte la candidatura di Alberto Paleari, anche se il Cittadella non chiede poco per liberare il suo titolare. Rimane decisamente più sullo sfondo invece il 33enne Emiliano Viviano dello Sporting.

Spunta un nome nuovo per la difesa dell'Atalanta. Come riporta Sky Sport, i nerazzurri in queste ore avrebbero infatti avviato i contatti con Martin Skrtel. Centrale di grande esperienza, classe 1984, lo slovacco è attualmente svincolato dopo aver militato tre stagioni nel Fenerbahce e in Italia è stato accostato anche al Parma.

Fiorentina

Secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Joe Barone, braccio destro del presidente della Fiorentina Commisso e uomo mercato viola insieme al ds Daniele Pradè, negli ultimi giorni sta parlando assiduamente con Massimo Cellino, presidente del Brescia, del futuro di Tonali. L'obiettivo è quello di abbassare le pretese per il regista, con i viola che sono pronti ad aspettare pur di fare un tentativo reale per il talento delle Rondinelle.

Secondo quanto riportato da Il Tempo, visti i tempi ristretti del mercato inglese, la Roma non perde d'occhio German Pezzella, difensore della Fiorentina in rotta con il tecnico Montella e potenzialmente pronto a salutare i viola. Pradè nel frattempo ha già bloccato il sostituto: si tratta di Kannemann del Gremio.

Le altre

Nelle prossime ore Nahitan Nandez arriverà in Italia. Come raccolto da TMW, il centrocampista del Boca Juniors ha finalmente ricevuto il benestare per volare in Sardegna e firmare col Cagliari. Agli Xeneizes andranno complessivamente 18 milioni di euro.

Lasse Schöne nel pomeriggio è atterrato a Genova, con oltre 200 tifosi all'aeroporto ad attenderlo. L'ormai ex centrocampista dell'Ajax, che ricoprirà il ruolo di regista nel nuovo Genoa di Andreazzoli, è stato accolto tra l'entusiasmo generale dei suoi nuovi tifosi. Sbarco in Italia e visite mediche anche per Kevin Agudelo, centrocampista classe '98 che proviene dall'Atletico Huila.

Novità sul futuro di Dennis Praet della Sampdoria, riportate da Sky Sport: il Leicester City è in trattative avanzate con l'interno di centrocampo belga per prenderlo nelle prossime ore.

Asse di mercato Chievo Verona - SPAL. Parti in chiusura per Nenad Tomovic, prossimo a raggiungere Leonardo Semplici a titolo definitivo. Affare in dirittura d’arrivo. La SPAL lavora anche per Leris, contatti in corso per limare i dettagli. E intanto si raffredda la pista Giaccherini, con il Brescia che nei prossimi giorni potrebbe muovere passi concreti. Ecco quanto raccolto da TMW.

Ormai è davvero questione di poco tempo perché arrivi l'annuncio ufficiale del passaggio di Giangiacomo Magnani al Brescia. Il difensore, che arriverà dal Sassuolo, si trova già a Seefeld al lavoro con il gruppo agli ordini dell'allenatore Eugenio Corini. Ieri, lunedì 5 agosto, ha svolto l'intera seduta pomeridiana insieme alle Rondinelle. Lo scrive TuttoBrescia.it..

Le ufficialità di giornata

L'Hellas Verona FC comunica di aver acquisito, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Darko Lazovic. Il centrocampista, classe 1990, ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2022.

Jaromir Zmrhal è un nuovo giocatore del Brescia Calcio. Il centrocampista classe '93, acquistato a titolo definitivo dallo Slavia Praga, si lega al club di patron Cellino con un contratto valido fino a giugno 2023.

COUTINHO VERSO IL RITORNO IN PREMIER. LE UFFICIALITÀ: YAZICI AL LILLE, KOSCIELNY AL BORDEAUX E ROONEY NUOVO GIOCATORE E VICE-ALLENATORE DEL DERBY COUNTY (DA GENNAIO 2020)

Coutinho può tornare in Premier League, ma non indosserà la maglia del Liverpool. Stando dalle indiscrezioni riportate da L’Equipe, il giocatore brasiliano del Barcellona è vicino all’Arsenal. La trattativa è a buon punto e le parti hanno trovato l’accordo per un prestito con diritto di riscatto. Le prossime ore saranno decisive per definire l’operazione: ricordiamo che il mercato inglese in entrata chiuderà l’8 agosto.

Christian Eriksen, trequartista danese del Tottenham, rimane l’obiettivo numero uno del Manchester United. Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, il club inglese potrebbe tentare l’assalto al calciatore già nelle prossime ore. C’è poco margine, vista la chiusura imminente del mercato, ma i Red Devils faranno comunque un tentativo.

Il Paris Saint-Germain è alla ricerca di un terzino destro da mettere a disposizione di Thomas Tuchel. L'ultima idea del club francese è Serge Aurier, difensore in forza al Tottenham che piace anche ad altre società di Ligue 1. Per il calciatore ivoriano, classe 1992, sarebbe un ritorno nella capitale transalpina: Aurier ha già giocato tre stagioni nella Ville Lumière. Lo riporta The Sun.

Le ufficialità di giornata

Yusuf Yazici è un nuovo giocatore del Lille. A comunicarlo il club francese tramite i propri canali ufficiali: il turco, nelle scorse settimane, era stato accostato anche alla Lazio.

Bojan Krkic non è più un giocatore dello Stoke City. La conferma arriva direttamente dai canali social del club inglese: le parti hanno risolto consensualmente il contratto dopo cinque anni.

Wayne Rooney sarà il nuovo vice allenatore e giocatore del Derby County. L’ex attaccante del Manchester United si unirà ai Rams nel gennaio 2020: le parti hanno trovato l’accordo per un anno e mezzo, con l’opzione di estensione fino al 2022. Il calciatore inglese arriva dal DC United, squadra militante in MLS.

Laurent Koscielny lascia ufficialmente l’Arsenal. Il club londinese ha comunicato, tramite i propri canali ufficiali, la cessione del difensore francese al Bordeaux.