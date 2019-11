Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 6 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

MILAN, DUE COLPI PER GENNAIO: RAKITIC E DE PAUL. KESSIE NEL MIRINO DEL WOLVERHMTPON- CALABRIA PIACE AL SIVIGLIA: SE PARTE ASSALTO A CELIK DEL LILLE. NAPOLI, FABIAN RUIZ NON HA DUBBI: SUL MERCATO PRIORITÀ AL REAL MADRID. UDINESE, TROOST-EKONG RINNOVA FINO AL 2023. PARMA, SI LAVORA AL RINNOVO DI SCOZZARELLA

Il Milan lavora a un paio di acquisti di livello per il mercato di gennaio, almeno secondo quanto riporta Sportmediaset. A centrocampo Zvonimir Boban punta forte su Ivan Rakitic, ormai separato in casa a Barcellona e obiettivo anche dell'Inter, mentre per l'attacco il nome più caldo è quello di Rodrigo de Paul dell'Udinese. Il Real Madrid, nel frattempo, ha proposto ai rossoneri il prestito del giovane Brahim Diaz.

Il Wolverhampton torna a guardare in casa Milan per rinforzare la propria rosa. Come riporta Sportmediaset, i Wolves starebbero monitorando con grande attenzione il centrocampista Franck Kessié per gennaio. In cambio di un'offerta da 25 milioni di euro l'ex Atalanta e Cesena, autore di un gol in dieci presenze in quest'avvio di stagione, potrebbe partire.

Il Milan pensa a una rivoluzione sulla fascia destra. Come riporta Sportmediaset, qualora i rossoneri dovessero riuscire a cedere Davide Calabria, si butterebbo subito su Mehmet Celik del Lille. Il giovane terzino italiano piace al Siviglia e la trattativa potrebbe decollare sulla base di un conguaglio da 15 milioni di euro.

Continuano i rumors riguardanti il futuro di Fabian Ruiz. Secondo quanto riporta ESPN, il centrocampista spagnolo avrebbe già indicato il Real Madrid come destinazione preferita in caso di cambio di maglia. Tant'è che coi blancos sono già stati avviati da tempo dei contatti informali. Il talento classe '96 piace però anche a Barcellona, Manchester United e Manchester City.

Rinnovo in casa Udinese, annunciato sui social della squadra friulana: Wlliam Troost-Ekong rimane in bianconero fino al 2023, come rivelato proprio dalla società. Proprio il difensore ha dato appuntamento allo stadio per la prossima sfida interna dei bianconeri, che domenica sfideranno la SPAL alla Dacia Arena.

Matteo Scozzarella negli ultimi tre anni è stato una costante al centro del campo crociato. E nell'ultima stagione sembra cresciuto tanto sia sotto l'aspetto della personalità che della lettura della partita, diventando fondamentale nel Parma di questa stagione. Così la società starebbe lavorando al rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno, secondo quanto riportato dalla Gazzetta di Parma. L'idea sarebbe quella di prolungare il contratto di due stagioni a cifre attorno ai 400mila euro l'anno.

HONDA RIPARTE DAL VITESSE, CONTRATTO FINO A GIUGNO 2020. BAYERN MONACO, WENGER È IL FAVORITO PER LA SUCCESSIONE DI KOVAC

Keisuke Honda riparte dall'Eredivisie. Il fantasista giapponese, dopo qualche giorno di prova, ha convinto il Vitesse Arnhem, che ha deciso di metterlo sotto contratto fino a giugno 2020. Honda era fermo dopo il termine dell'avventura in Australia, con i Melbourne Victory. Il club olandese ha comunicato che il giocatore dovrebbe unirsi alla squadra dopo la sosta per gli impegni delle Nazionali.

Secondo quanto riportato dalla Bild, Arsene Wenger è il favorito per la panchina del Bayern. 70 anni, il tecnico alsaziano è fermo da più di un anno dopo 22 stagioni alla guida dell'Arsenal. I bavaresi hanno fatto un tentativo per Thomas Tuchel, rifiutato. Wenger potrebbe firmare fino al termine della stagione con il Bayern che nel frattempo vorrebbe affidare la panchina, dalla stagione 2020-21, a Erik ten Hag.