Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 7 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

DYBALA-JUVE, SI LAVORA AL RINNOVO FINO AL 2025. LAUTARO: SOLO BARCELLONA SE LASCIA L'INTER. NAINGGOLAN-KESSIE, MILAN E INTER POTREBBERO TORNARE A PARLARE DI UN CLAMOROSO SCAMBIO. LOZANO VUOLE GIÀ LASCIARE NAPOLI. RETROSCENA FIORENTINA: OFFERTI 50 MILIONI A GENNAIO PER TONALI.

La Juventus e Paulo Dybala al lavoro per il rinnovo del contratto dell'argentino. Ne scrive Tuttosport, che fa il punto sull'andamento delle trattative: la richiesta della Joya è di 10 milioni di euro netti a stagione. L'accordo è in scadenza nel 2022 e la Vecchia Signora ha la ferma volontà di trattenere il proprio numero 10, dopo l'addio vicinissimo in estate. I vertici bianconeri vedranno nei prossimi giorni Jorge Antun, storico amico di famiglia e uomo chiave nelle trattative con Dybala. Con lui diversi contatti negli ultimi mesi, il prossimo vis-a-vis (non ancora programmato) dovrebbe essere quello decisivo per arrivare alla fumata bianca per siglare una nuova intesa fino al 2025. Cioè dieci anni dopo l'arrivo al Palermo.

Occhi in Olanda per la Juventus del futuro. Secondo quanto riferito da Tuttosport, giungono infatti conferme sull'interessamento bianconero nei confronti di Donyell Malen, 21enne attaccante del PSV Eindhoven, e per il 19enne Myron Boadu, bomber dell'AZ Alkmaar.

Qualora dovesse lasciare l'Inter in estate, Lautaro Martinez prenderebbe in considerazione solo il Barcellona. Secondo quanto raccolto dal Daily Star, infatti, il Toro non ha nessuna intenzione di andare a giocare in Premier League: nulla da fare per Manchester United e Manchester City, che negli ultimi mesi avevano seguito con attenzione i progressi dell'argentino.

Gli occhi della Serie A arrivano su un giocatore del Real Madrid. Stando a quanto riportato da Don Balon Lazio, Napoli e Roma avrebbero messo al centro delle proprie attenzioni Nacho, difensore dei Blancos in scadenza di contratto il prossimo giugno e con scarsissime possibilità di rinnovo. Da non scartare la concorrenza di altre due società spagnole come Valencia e Villarreal.

Mentre la Fiorentina tentava l'assalto e il Cagliari riusciva a strappare il sì del giocatore, l'Inter trattava l'addio di Radja Nainggolan con un altro club. Si tratta del Milan che, secondo quanto riportato da FcInterNews, lavorava sull'ipotesi di uno scambio con Franck Kessie, centrocampista ivoriano emerso come possibile obiettivo di mercato dei nerazzurri anche nella sessione invernale di trasferimento. Da non escludere che tale ipotesi venga ripresa in esame la prossima estate quando terminerà il prestito secco del belga in Sardegna e le due società dovranno operare per la costruzione delle rispettive rose per la stagione 2020/2021.

Matteo Pessina e un futuro tutto da scrivere. Il centrocampista dell'Hellas Verona, che potrà riscattarlo a fine stagione dall'Atalanta a 4,5 milioni di euro ma che potrà essere poi riacquistato dalla Dea per 500.000 euro in più, sta facendo molto bene in questa stagione, a prescindere dal ruolo in cui viene utilizzato, e su di lui potrebbe scatenarsi un'asta in estate, visto che secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport Inter, Milan, Napoli e Fiorentina sono alla finestra. Difficile che il suo cartellino venga pagato meno di 20 milioni di euro: l'Atalanta è pronta a fare un'altra plusvalenza.

L'avventura di Hirving Lozano al Napoli potrebbe essere già molto vicina alla fine. Il messicano, infatti, ha già dato mandato al suo agente Mino Raiola di trovare una nuova sistemazione, anche a titolo definitivo. Troppo poco lo spazio ottenuto con Rino Gattuso (47 minuti in A) per essere soddisfatti. Le possibilità più concrete sembrano poter essere il Valencia e l'Everton di Ancelotti. Gli azzurri, nel caso in cui dovesse arrivare un'offerta che permetta alla società di recuperare l'investimento estivo, non si opporrà al trasferimento. A riportarlo è Gonfialarete.com.

Diciotto milioni di euro. È la cifra che il Manchester United, riporta la stampa inglese, vuole dalla Roma per la cessione a titolo definitivo del centrale di difesa inglese Chris Smalling. Arrivato lo scorso 30 agosto in prestito oneroso per 3 milioni di euro, il calciatore classe '89 anche grazie alle ottime prestazioni che sta fornendo in Serie A ha attirato l'interesse di diversi club inglesi. Ecco perché, adesso, i red devils chiedono una cifra piuttosto importante, nonostante il giocatore pochi mesi fa fosse ai margini del progetto United.

Il recupero di campionato fra Lazio ed Hellas di mercoledì è stata anche l'occasione per un contatto di mercato. Secondo quanto riportato da Il Messaggero il ds capitolino Igli Tare avrebbe avviato i primi colloqui con l'entourage di Marash Kumbulla, centrale difensivo degli scaligeri, da tempo nel mirino anche di Inter e Napoli.

La Gazzetta dello Sport rivela un retroscena sull'ultima sessione di calciomercato. La Fiorentina aveva offerto 50 milioni di euro per Sandro Tonali, centrocampista del Brescia tra i più talentuosi del campionato. L'all-in della società di Commisso però è stato respinto da Cellino e quasi certamente Tonali (in orbita anche Juve) non sarà mai un giocatore viola, scrive la rosea. Anche se il retroscena rivela le ambizioni della Fiorentina.

IL BARCELLONA HA SCELTO LUCAS PEREZ, ADEBAYOR VERSO IL PARAGUAY. BAYERN: PER ACQUISTARE COUTINHO SERVONO 90 MILIONI DI EURO. RENNES, RISOLTO IL CONTRATTO DEL... PRESIDENTE!

Novanta milioni di euro. È la nuova cifra chiesta dal Barcellona, rivela il Mundo Deportivo, per cedere al Bayern Monaco l'attaccante brasiliano Philippe Coutinho. Acquistato nel gennaio 2018 per 160 milioni di euro (120 + 40 di bonus), il calciatore classe '92 s'è trasferito al Bayern la scorsa estate con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 120 milioni di euro. Dalla Baviera, però, hanno già fatto passare il messaggio che la cifra pattuita in estate non verrà spesa e allora ecco il nuovo prezzo: 90 milioni di euro. Una cifra che farà incorrere il Barça in una pesante minusvalenza.

Mikel Arteta, manager dell'Arsenal, guarda già alla prossima stagione. Il tecnico spagnolo pensa infatti ad una squadra senza Pierre-Emerick Aubameyang, Alexandre Lacazette e Mesut Ozil. I tre giocatori, secondo quanto riportato dal Sun, sono tutti sul mercato e saranno ceduti in estate.

Proseguirà in Paraguay la carriera di Emmanuel Adebayor, attaccante togolese ex Arsenal che in estate è stato vicino al trasferimento al Lecce. Il calciatore classe '84 ha raggiunto un accordo con l'Olimpia Asuncion, club che vuol tornare competitivo in tutto il Sud America e in queste ore ha ufficializzato anche l'arrivo di Derlis Gonzalez.

André Onana ha già fatto sapere ai dirigenti dell'Ajax che al termine della stagione vuole lasciare il club per tentare una nuova avventura lontano dall'Olanda. Il portiere ha un contratto fino al 2022 e, per questo, il suo trasferimento potrebbe costare fino a 60 milioni di euro. A riportarlo è il Daily Mail.

È Lucas Perez, attaccante dell'Alaves, il giocatore che il Barcellona vuole acquistare per sostituire Ousmane Dembelé che nei prossimi giorni dovrà operarsi in Finlandia. La Federazione ha dato la possibilità ai blaugrana di acquistare un giocatore purché giochi in Spagna o sia comunque svincolato e il 31enne, autore di 8 gol in questa stagione, pare essere il prescelto. Sul contratto ha una clausola da 20 milioni di euro, ma l'Alaves è pronta a trattare ed è per questo che viene attualmente preferito alle alternative, ovvero a Stuani e Angel. A riportarlo è AS.

Lorenzo Crisetig riparte dalla Spagna. Il centrocampista friulano classe '93, che in Italia ha vestito le maglie di Spezia, Crotone, Cagliari, Bologna, Frosinone e Benevento, ha firmato un contratto col Mirandes (seconda divisione) fino al termine della stagione. Crisetig era svincolato dallo scorso giugno dopo la scadenza del contratto col Bologna.

Olivier Letang non è più il presidente del Rennes. Il club francese, di proprietà dell'imprenditore François Pinault, ha informato infatti sui propri canali ufficiali di aver trovato un accordo per la sua risoluzione di contratto.