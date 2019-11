Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 9 novembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Juve molto attiva su Herling Haaland, stella ventenne del Salisburgo. Come riporta il Corriere dello Sport nei giorni scorso la dirigenza bianconera ha incontrato l'agente del norvegese Mino Raiola per fare il punto della situazione e valutare la fattibilità di un'operazione che secondo alcuni si attesta già sui 90 milioni di euro. Per Haaland nelle scorse settimane Raiola ha incontrato anche il Napoli

Come si è lasciato sfuggire Vincenzo Montella, tecnico della Fiorentina, a margine della conferenza stampa odierna, Luca Ranieri ha rinnovato il suo contratto con la Fiorentina. Secondo quanto raccolto da FirenzeViola.it, l'accordo è arrivato nella scorse ore, con il difensore che ha firmato fino al 2024.

C'è ancora tempo per appendere le scarpe al chiodo, per Fabio Quagliarella, nonostante le 36 primavere. L'attaccante della Sampdoria, riporta La Gazzetta dello Sport si incontrerà nelle prossime settimane col club per discutere il rinnovo del suo contratto, in scadenza a giugno. E che sarò rinnovato per un'ulteriore stagione. Il capocannoniere della scorsa Serie A è protagonista fin qui di un inizio complicato, segnando solo due reti fra campionato e Coppa Italia in 10 presenze.

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta di Dortmund hanno scosso il mondo Inter. Un piccolo terremoto che con le sue onde ha coinvolto e travolto anche la dirigenza nerazzurra. Come riporta Tuttosport l'organigramma dell'Inter, nelle ore successive alla sconfitta di Champions, hanno palesato al tecnico di essere sulla stessa linea di pensiero. Tanto che negli ultimi giorni sia Giuseppe Marotta che Piero Ausilio hanno parlato col tecnico per rassicurarlo. Steven Zhang vuole un'Inter sempre più forte e già a gennaio farà di tutto per completare la squadra attraverso il mercato.

Il futuro di Elseid Hysaj sembra essere lontano dal Napoli. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport infatti, l'ex Empoli non rinnoverà il suo contratto in scadenza del 2021 e si sta guardando intorno per il suo futuro. Non è un mistero infatti che la Roma e il ds Petrachi ci stiano facendo un pensierino, visto anche l’infortunio di Zappacosta. L’impressione è che l’affare si farà, ma più a giugno che a gennaio.

Il Liverpool non è interessato a Kylian Mbappè, parola di Jurgen Klopp. Il tecnico tedesco ha spento sul nascere le voci che volevano anche i campioni d'Europa sul campione francese: "Dal punto di vista sportivo non ci sarebbero molte ragioni per non prenderlo. È tutta una questione di soldi, ovviamente. Nessuna chance di prenderlo. Assolutamente nessuna chance. Mi spiace di aver ucciso questa storia. Ma non credo che ci sia una squadra che possa acquistare Mbappé dal Paris Saint-Germain".

Secondo quanto riportato dal Telegraaf Erik ten Haag lascerà l'Ajax al termine della prossima stagione. L'olandese è il prescelto dal Bayern Monaco per la prossima stagione. I bavaresi hanno recentemente esonerato Niko Kovac e potrebbero ripiegare da qui a giugno per un traghettatore. Oltre a Ten Hag fra i candidati alla panchina dei campioni di Germania c'è anche Thomas Tuchel.

Secondo quanto riportato da el Desmarquez, il Real Madrid potrebbe tornare alla carica a gennaio per Paul Pogba. La carta per arrivare al francese è James Rodriguez. Zinedine Zidane vuole a tutti i costi l'ex Juventus mentre il colombiano, nonostante il reintegro in squadra dopo il prestito al Bayern, non è stato inizialmente considerato nel progetto dei blancos.

Intervistato da La Gazzetta dello Sport, Jorginho parla della sua esperienza al Chelsea e del suo rapporto con Maurizio Sarri: "Posso solo ringraziarlo per quello che mi ha insegnato. Gli devo molto. Abbiamo vissuto insieme una bella esperienza: tre anni a Napoli e uno a Londra. Con lui sono cresciuto, maturato e migliorato". Sulla sua permanenza: "Volevo dimostrare anche questo: di poter camminare con le mie gambe senza il sostegno della fiducia di Sarri".

Granit Xhaka come Mauro Icardi? Così sembra in casa Arsenal. Le offese al pubblico durante la partita contro il Crystal Palace, in cui lo svizzero abbandonando il campo ha apostrofato con un sonoro "Vaffan****" sono ritenute troppo gravi dalla società e a nulla sono servite le scuse pubbliche del giocatore, che al momento è stato escluso dalle successive due partite. Non ci sarà nemmeno stasera a Leicester e stando alle parole di Unai Emery le misure nei suoi confronti, salvo colpi di scena, sono drastiche: nessuna possibilità di tornare in prima squadra e cessione al miglior offerente a gennaio. Intervenuto in conferenza stampa, Emery ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di un giocatore come Xhaka, ma non so se giocherà di nuovo con noi".

In settimana Rodrygo (18) ha rubato la scena a tutti in casa Real Madrid. Merito della tripletta col Galatasaray, il secondo più giovane della storia a farlo. ESPN ha raccontato un retroscena legato al classe 2001, che prima di firmare per la Casa Blanca avrebbe rifiutato un trasferimento al Liverpool.

Il Manchester United è intenzionato a fare sul serio per Christian Eriksen (27), centrocampista in uscita dal Tottenham dopo il mancato rinnovo di contratto. Stando a quanto riferito da El Desmarque, infatti, a gennaio i Red Devils sarebbero pronti ad offrire 42 milioni di sterline (quasi 49 milioni di euro) per strapparlo alla concorrenza. Sul giocatore c'è anche il Real Madrid.