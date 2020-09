Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del l'1 settembre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

INTER, VIDAL E KANTE PER LA MEDIANA. KOLAROV SEMPRE PIÙ VICINO. MA PRIMA SERVONO LE CESSIONI. JUVENTUS FRA DZEKO E SUAREZ. MILAN SCATENATO: ARRIVANO TONALI E DIAZ, MA SI SOGNA IL COLPO CHIESA. MAXI SCAMBIO FRA NAPOLI E ROMA. I PARTENOPEI PUNTANO ANCHE BOGA PER L'ATTACCO. L'ATALANTA CEDE CASTAGNE E PUNTA KARSDORP PER LA FASCIA. IL BOLOGNA SOGNA EL SHAARAWY PER L'ATTACCO. PERIN E DESTRO RESTANO AL GENOA. CAPRARI VERSO IL BENEVENTO. CROTONE, COLPO MAGALLAN DALL'AJAX

L’Inter vuole regalare almeno un paio di rinforzi in mezzo al campo ad Antonio Conte, ma deve fare i conti con una situazione finanziaria (come spiegato anche dal ds Ausilio che ha chiuso la porta alla suggestione Leo Messi) che non permette voli pindarici. Uno degli obiettivi è certamente Arturo Vidal che potrebbe liberarsi dal contratto che lo lega al Barcellona per tornare in Italia, l’altro è invece N’Golo Kante del Chelsea per arrivare al quale il club nerazzurro è pronto a sacrificare uno fra Brozovic e Skriniar che potrebbero così aggiungersi ai vari Perisic, Nainggolan, Joao Mario, Dalbert e, probabilmente, Vecino nella lista dei cedibili. Per quanto riguarda la difesa stanno entrando nel vivo le trattative per Marash Kumbulla dell’Hellas Verona e per Aleksandar Kolarov della Roma, con quest’ultimo ci sarebbe un principio d'accordo sulla base di un annuale con opzione per il secondo anno.

La Juventus invece continua il proprio casting per la prima punta da affiancare a CR7 e Dybala. Edin Dzeko della Roma resta sempre l’obiettivo prioritario, ma nelle ultime ore starebbero salendo le quotazioni di Luis Suarez in uscita dal Barcellona. Anche in questo caso ci sarebbe un principio d'accordo fra le parti anche se prima di chiudere servirà che l'uruguayano si liberi dal contratto che lo lega ai catalani.

Milan molto attivo nella giornata appena passata: i rossoneri hanno infatti chiuso con il Brescia per Sandro Tonali, un affare da 25 milioni (10 di prestito e 15 di riscatto) che coi bonus potrebbe arrivare addirittura a 35 milioni complessivi. Al giocatore andrà un contratto quinquennale da 2 milioni di euro a salire. In arrivo anche un altro giovane promettente come Brahim Diaz, classe ‘99, che arriverebbe in prestito dal Real Madrid con le due squadre che tratteranno in un secondo momento i costi del diritto di riscatto ed eventuale controriscatto. Il Milan è però al lavoro anche per un grande colpo in attacco con Maldini che starebbe lavorando per portare Federico Chiesa in rossonero anche se l’operazione appare molto complicata. Infine per la porta se non dovesse arrivare Begovic ci sarebbe l’idea Antonio Mirante della Roma.

Asse caldo fra Roma e Napoli che potrebbero mettere in piedi un importante scambio di mercato: Nikola Maksimovic e Arkadiusz Milik potrebbero vestire il giallorosso con Cengiz Under, Alessio Riccardi e Jordan Veretout a percorrere il cammino inverso. In uscita da Napoli c’è poi Kalidou Koulibaly che potrebbe trasferirsi all’estero con il Manchester City che sarebbe favorito sul Paris Saint-Germain. Per l’attacco il club partenopeo punta sempre su Jeremie Boga del Sassuolo per il quale è pronta un’offerta da 25 milioni più il cartellino di Adam Ounas che piace molto a De Zerbi.

Questo inizio di mercato vede molto movimento degli esterni: la Roma punta uno fra Cristiano Biraghi della Fiorentina e Sead Kolasinac dell’Arsenal. L’Atalanta ha praticamente ceduto Timothy Castagne al Leicester per 22 milioni di sterline, e si appresta a sostituirlo con Rick Karsdorp in uscita proprio dalla Roma. Il Bologna ha invece chiuso per Lorenzo De Silvestri, svincolato dal Torino, che firmerà un biennale. Bologna che lavora anche per rinforzare il reparto dei centrali difensivi: Kevin Bonifazi è uno degli obiettivi principali nonostante la concorrenza – Genoa e Atalanta – sia molto alta, mentre al momento non convince troppo Andrea Ranocchia, in uscita dall’Inter, che è seguito anche da Parma e il solito Genoa. Per l’attacco invece il sogno è riportare in Italia Stephan El Shaarawy dello Shanghai Shenhua. Il Cagliari non ha intenzione di perdere il portiere Alessio Cragno e per questo ha fissato a 30 milioni il prezzo di un’eventuale vendita, una cifra troppo alta per qualunque pretendente.

Il Genoa, oltre i due centrali difensivi, è pronto a riportare sotto la Lanterna Mattia Perin strappandolo alla concorrenza dell’Atalanta. Domani il portiere potrebbe già svolgere le visite mediche. Per quanto riguarda l’attacco invece si va verso il rinnovo di contratto di Mattia Destro, arrivato a gennaio dal Bologna, e si cerca un altro centravanti: Leonardo Pavoletti del Cagliari il favorito, ma c’è anche la pista che porta a Fernando Llorente del Napoli nonostante i costi siano più elevati. La Sampdoria ha preso Nicola Ravaglia dalla Cremonese e praticamente chiuso per la cessione di Gianluca Caprari al Benevento. Colpo a sorpresa del Crotone che preleva in prestito dall’Ajax Lisandro Magallan, classe ‘93, che i Lancieri avevano preso per sostituire De Ligt. Rinnovo infine in casa Torino dove il direttore generale Antonio Comi si è legato ai granata fino al 2022.

MANCHESTER UNITED, C’È VAN DE BEEK E SI PUNTA THIAGO ALCANTARA. L’ARSENAL CHIUDE CON MAGALHAES DEL LILLE. RAKITIC SALUTA IL BARCELLONA E TORNA AL SIVIGLIA. DIGIONE-GOMIS AVANTI ASSIEME FINO AL 2024. PORTO, PRESO L’ATTACCANTE TAREMI. PRIMA PANCHINA IN BRASILE PER AMANTINO MANCINI. ESONERO PER L’EX INTER FORLAN

All’estero tiene sempre banco la vicenda Messi con il Manchester City che avrebbe frenato visti i possibili strascichi legali che potrebbero allungare tantissimo i tempi e rischiare di bloccare l’affare tenendo l’attaccante sospeso fra Spagna e Inghilterra. Una situazione tale che il tecnico del City Guardiola avrebbe consigliato al giocatore di restare in Catalogna e finire lì la carriera. Nel frattempo l’altra squadra di Manchester, lo United, è a un passo dall’acquisto di Donny van de Beek dell’Ajax per 39 milioni più cinque di bonus. Sempre i Red Devils potrebbero chiudere a breve anche per un altro centrocampista come Thiago Alcantara in uscita dal Bayern Monaco. Dopo una lunga attesa, Gabriel Magalhaes è un giocatore dell'Arsenal. Il difensore brasiliano del Lille ha scelto i Gunners tra una lunga concorrenza di club. C'erano Napoli, Everton e Manchester United ma a spuntarla è stata la formazione di Mikel Arteta. Christian Norgaard, dopo la fugace apparizione in Serie A con la maglia della Fiorentina, è diventato uno dei punti fermi del Brentford in Championship, mettendo insieme ben 42 presenze nella stagione passata e conquistando anche la convocazione in Nazionale danese in vista dei prossimi match di Nations League. L'ex centrocampista viola, sempre più al centro del club inglese, ha rinnovato il contratto fino al giugno del 2024.

Il Barcellona si prepara a una vera e propria rivoluzione. Oltre Messi, Suarez e Vidal infatti sono diversi i giocatori in uscita dal club. Il primo a salutare è stato Ivan Rakitic che è tornato a quel Siviglia dove aveva giocato dal 2011 al 2014 prima di passare ai blaugrana.

Dopo sei anni passati in Italia e il passaggio successivo in Ligue 1 al Digione, Alfred Gomis sembra aver trovato la propria dimensione. Il portiere senegalese ha convinto il club francese, che dopo la prima stagione con i gufi, ha deciso di rinnovare il contratto fino al 2024. Ecco il comunicato del club:

Il Porto rende noto l'acquisto di Mehdi Taremi, attaccante iraniano di 28 anni. Acquistato a titolo definitivo dal Rio Ave, ha firmato un contratto quinquennale. Nuovo portiere per il Boavista. Dal Lille arriva in prestito l'italo-brasiliano Leo Jardim, titolare indiscusso ai tempi del Rio Ave. Un nuovo rinforzo per il PSV Eindhoven. In arrivo il difensore dell’Augsburg Philipp Max, classe 93. Operazione da 8 milioni più 2 di bonus. E al giocatore un contratto di cinque anni.

Amantino Mancini comincia una nuova avventura da allenatore in Brasile. L'ex giocatore di Roma e Inter, 40 anni, guiderà il Villa Nova AC, squadra di Serie B brasiliana. Lo rende noto il club con un comunicato ufficiale. Diego Forlan non è più l'allenatore del Penarol. È lo stesso tecnico a rassegnare le dimissioni, dopo la sconfitta di domenica contro i Wanderers. I gialloneri sono attualmente settimi in classifica, al suo posto è stato ingaggiato Mario Saralegui, mentre il suo vice sarà Ruben Paz, meteora del Genoa stagione 1989-90.