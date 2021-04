Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'1 Aprile

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE, AGUERO ESCLUDE DYBALA. DE SCIGLIO AL LIONE PER ARRIVARE A UNO FRA AOUAR E CHERKI. L’INTER GUARDA IN TURCHIA PER LA PORTA: OBIETTIVO CAKIR. LA LAZIO SEGUE L’EX VIOLA VITOR HUGO, IL BOLOGNA INSISTE PER ARNAUTOVIC. LAFONT VERSO IL MARSIGLIA. RANIERI-SAMP, STAND BY

La Juventus continua a sognare Sergio Aguero per rinforzare il proprio reparto offensivo anche se appare difficile una convivenza con Paulo Dybala. Se davvero si vorrà puntare sul giocatore in uscita dal Ciy allora bisognerà ragionare sulla cessione dell’ex Palermo. Con il Lione intanto si lavora a un asse di mercato con Mattia De Sciglio che dovrebbe restare in Francia, assieme a un conguaglio economico, in cambio di uno dei talenti della squadra di Aulas: Houssem Aouar è il nome in cima alla lista, anche se viene valutato 50 milioni, con Rayan Cherki, fantasista classe 2003, come seconda scelta. Ma attenzione anche a Memphis Depay. Sempre per l'attacco torna di moda il nome di Arkadiusz Milik che il Marsiglia sarebbe pronto a rivendere per 12 milioni in estate. Dalla Spagna potrebbe invece arrivare Kang-In Lee del Valencia, giocatore valutato 12 milioni, ma che potrebbe partire per una cifra attorno ai 7-8 milioni. Sarà invece addio definitivo con Douglas Costa sul quale c’è l’interesse del Tigres in Messico e di alcuni club di MLS. In uscita anche Juan Cuadrado che piace molto al Galatasaray in Turchia.

L’Inter a gennaio potrebbe essere costretto a una cessione importante per far fronte al disimpegno di Suning e a un bilancio che piange anche a causa del Covid-19. Ma intanto continuano le voci sui possibili rinforzi: per la difesa è sempre caldo il nome di Maksimovic che lascerà a fine contratto il Napoli, mentre per la porta piace Ugurcan Cakir del Trabzonspor e della nazionale della Turchia che però viene valutato 30 milioni più il 25% della futura rivendita. Il Milan invece ha riallacciato i contatti, attraverso il ds Massara, con Josip Ilicic dell’Atalanta che potrebbe rinforzare la trequarti nella prossima stagione anche se i rossoneri non sono disposti a fare follie per acquistarlo.

Nuovo nome per la difesa della Lazio, che avrebbe rivolto le proprie attenzioni verso il brasiliano Vitor Hugo, già visto in Italia con la maglia della Fiorentina. Il difensore centrale, ora al Trabzonspor, sarebbe oggetto di un’offerta di 5 milioni da parte del ds Tare. Il Marsiglia su Alban Lafont. Il portiere del Nantes, ma di proprietà della Fiorentina, è un'idea per raccogliere l'eredità di Steve Mandanda, destinato a retrocedere nelle gerarchie del tecnico Jorge Sampaoli. Il Nantes ha una opzione d'acquisto per 7 milioni di euro ma il portiere non sembra intenzionato a restare. Non c'è ancora uno sviluppo sulla questione rinnovo per Claudio Ranieri. Almeno in positivo, perché rimangono le distanze e si riducono i tempi per riuscire a trovare un'intesa. Il tecnico romano ha chiesto alla Sampdoria un contratto con aumento di stipendio mentre dall'altra parte la società vorrebbe dilazionare l'attuale remunerazione dell'allenatore, che pesa sulle casse del club. Marko Arnautovic è ormai diventato un vero e proprio chiodo fisso per il direttore del Bologna Sabatin. Il dirigente rossoblu, dopo aver fallito l'acquisto dell'attaccante austriaco a gennaio, adesso è pronto per tornare alla carica e acquistare il giocatore attualmente "bloccato" a Shanghai. Il suo eventuale arrivo sarebbe un gancio per convincere Mihajlovic a restare con ancora maggiore convinzione, considerando che in caso di programmi che non collimino con le sue ambizioni, l'addio anticipato rispetto al contratto in scadenza nel 2023, non è del tutto da escludere.

TOUR DI RAIOLA PER HAALAND: CONTATTI CON BARCELLONA E REAL MADRID. MA C’È ANCHE IL MANCHESTER CITY CHE PUNTA ANCHE MESSI E KANE. MBAPPE SPAVENTA IL PSG. IL BAYERN SU SON E LUCAS VAZQUEZ

È il futuro di Erling Haaland a tenere banco nella giornata appena passata. Il suo agente Mino Raiola e il padre del norvegese infatti hanno fatto un vero e proprio tour in Spagna parlando prima con il presidente del Barcellona Joan Laporta e poi con quello del Real Madrid Florentino Perez. Ma il futuro del centravanti del Borussia Dortmund, che ha intenzione di trattenerlo per un altro anno, potrebbe essere anche in Inghilterra con il Manchester City molto interessato al giocatore e pronto a sfidare le big di Liga per lui. Non solo, secondo i media inglesi, i Citizens vorrebbero comporre una coppia formata da Haaland e Messi anche se i costi della doppia operazione appaiono eccessivi anche per la squadra degli sceicchi. L’alternativa porta sempre al nome di Harry Kane che il Tottenham non ha alcuna intenzione di perdere nonostante le sirene provenienti da Manchester dove anche lo United sarebbe pronto a presentare un’offerta per l’inglese.

La stella del Paris Saint-Germain e della Francia Kylian Mbappé potrebbe lasciare il proprio paese stanco delle tante critiche che ha ricevuto negli ultimi tempi. Tutte le big europee – Real Madrid e Barcellona in testa – sono avvisate. Il Bayern Monaco invece punta il sudcoreano Son Heung-Min che potrebbe così tornare in Germania dopo le esperienze con Amburgo e Bayer Leverkusen. Assieme a lui potrebbe arrivare anche Lucas Vazquez che ha deciso di non rinnovare con il Real Madrid: sul laterale però ci sono anche Manchester United e Chelsea.

Allan McGregor rinnova coi Glasgow Rangers e resta a "casa", come da lui stesso dichiarato subito dopo l'annuncio. Lo storico portiere, 39 anni già compiuti, ha firmato infatti un contratto di un altro anno col club scozzese dopo aver accumulato già 24 presenze anche in questa stagione. L'ex difensore del Liverpool, Daniel Agger diventa allenatore. e inizia il suo percorso nella sua Danimarca, all'HB Køge, squadra che milita in seconda divisione. Kasper Junker, fresco campione di Norvegia con la maglia del Bodo/Glimt e vincitore della classifica marcatori 2020 con 27 reti in 25 partite, saluta e vola in Giappone. L'Urawa Red Diamonds ne annuncia l'acquisto. Trasferimento a titolo definitivo, costo del cartellino 2 milioni di euro. 27 anni, danese, si è messo in mostra lo scorso settembre nella partita valida per il terzo turno preliminare di Europa League, segnando la rete del momentaneo vantaggio per i suoi contro il Milan.