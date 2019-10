Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'11 ottobre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVE, NUOVO ASSALTO A POGBA: SUL PIATTO EMRE CAN E MANDZUKIC. NAPOLI: PROBABILE DOPPIO ADDIO A FINE STAGIONE, MAXI CLAUSOLA PER BLINDARE FABIAN RUIZ. HANDANOVIC PRONTO A RINNOVARE CON L'INTER. DERBY DI MILANO PER MATIC. RANIERI HA FIRMATO CON LA SAMP. UFFICIALE: PARMA, GERVINHO FINO AL 2022

Secondo quanto riportato dal Sun in Inghilterra, la Juventus continua a sognare il ritorno di Paul Pogba già in vista del prossimo gennaio. I bianconeri sono pronti a mettere sul piatto il cartellino del centrocampista tedesco Emre Can, già fuori dalla lista Champions di Sarri, e di Mario Mandzukic, attaccante che piace ai Red Devils fin dalla scorsa estate.

Cambiano le strategie della Juventus in merito ai rinnovi di Juan Cuadrado e Blaise Matuidi. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il fatto che Sarri li abbia spesso utilizzati ha fatto riflettere la società e nei prossimi mesi è dunque probabile che Paratici offra loro un nuovo contratto.

Claudio Ranieri è il nuovo allenatore della Sampdoria. Il tecnico di Testaccio in queste ore ha infatti firmato il contratto da due milioni di euro a stagione che lo legherà alla società blucerchiata per le prossime due stagioni. Il rinnovo per il campionato 2020/21, riporta Sky Sport, scatterà in automatico in caso di salvezza. Manca solo l'annuncio ufficiale.

Doppio addio molto vicino in casa Napoli. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, sia José Callejon che Dries Mertens dovrebbero chiudere la loro esperienza in azzurro dopo sette stagioni. Entrambi non sarebbero infatti convinti dalle proposte di rinnovo fatte arrivare dal club. Per quanto riguarda Mertens, a Ciro sarebbe stato offerto un nuovo contratto biennale da 4 milioni, con la promessa di un ruolo da team manager nel Bari una volta appese le scarpette al chiodo. Il belga, però, non avrebbe accettato e starebbe guardandosi intorno, soprattutto in MLS. A Callejon è stato invece offerto di allungare per una stagione. Proposta da 4 milioni all'anno, ma la questione non sembra economica. Lo spagnolo, infatti, pare deciso a trasferirsi in Cina per raggiungere il suo mentore Benitez, complice anche la maxi-offerta da 10 milioni all'anno già arrivata in estate dal Dalian.

Il Napoli prova a blindare Fabian Ruiz dagli assalti di Real Madrid e Barcellona, con il Manchester City alla finestra. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il club azzurro, al di là del rinnovo e dell'adeguamento, ha già fatto presente all'entourage del centrocampista spagnolo che ritiene imprescindibile inserire nel nuovo contratto una clausola risolutiva da 120 milioni di euro, proprio per evitare gli assalti dall'estero.

Il rinnovo di Gianluigi Donnarumma tiene banco in casa Milan. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, la trattativa è al momento su un binario morto: i vertici del club vorrebbero allungare il contratto fino al 2024, spalmando e abbassando l'ingaggio dai 6 milioni attuali a circa 4. Raiola frena e tratta anche per Giacomo Bonaventura.

Samir Handanovic allunga con l'Inter. Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, sarebbe praticamente fatto il rinnovo del portiere sloveno, che dovrebbe prolungare di un anno più o meno alle stesse cifre.

Lautaro Martinez e l'Inter. Il rinnovo, spiega il Corriere dello Sport, è sempre più vicino. Pagato 22 milioni di euro, oggi ne vale 70. E l'accordo con clausola da 111 è sempre più vicino. Il club nerazzurro, peraltro, vuole accelerare i tempi anche perché Lionel Messi avrebbe consigliato al Barcellona di puntare direttamente sul Toro.

Nemanja Matic può diventare un rinforzo per il centrocampo dell'Inter. Nei giorni scorsi ci sono stati dei contatti con l'entourage del giocatore serbo del Manchester United, in scadenza a giugno 2020. Antonio Conte ha dato parere positivo, dopo averlo allenato proprio al Chelsea, durante la sua esperienza in Inghilterra. L'Inter è quella più interessata, ma - secondo quanto raccolto da TMW - anche il Milan sta valutando un suo possibile arrivo. Certo, ora i problemi sono altri, ma a centrocampo potrebbe servire un rinforzo. Gennaio è relativamente lontano, ma Matic piace a tutte e due i club di Milano. E lo United, appunto, non si metterà di mezzo.

Il rinnovo di Lorenzo Pellegrini con la Roma si avvicina. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport il club giallorosso vuole infatti eliminare dal contratto la clausola da 30 milioni di euro e per farlo offrirà il prolungamento, a cifre più elevate, con l'intesa che dovrebbe essere trovata a breve.

Con un breve comunicato, il Parma ha reso noto il rinnovo del contratto di Gervinho. Di seguito il testo integrale: "La Società Parma Calcio 1913 comunica di aver rinnovato il contratto economico con il calciatore Kouassi Gervais Yao, ora legato al club crociato fino al 30.06.2022".

La Gazzetta dello Sport fa un punto sul rinnovo di Federico Chiesa. Nonostante la scadenza 2022 i segnali sul futuro sono già chiari: lo stop alla cessione imposto da Rocco Commisso ha determinato una brusca frenata nel dialogo per il prolungamento e ormai siamo al muro contro muro. Papà Enrico non vuol sedersi a trattare e i pensieri non possono che andare alle trame per il mercato estivo. L’interesse di Inter e Juve è come una sorta di faro, ma il club viola (semmai) preferirebbe trovare clienti di peso all’estero. In estate si era parlato del Bayern e del PSG: inevitabile che se ne riparli.

Il futuro di Sandro Tonali sarà con ogni probabilità lontano dal Brescia e anche per questo motivo non è in programma un incontro per il rinnovo del centrocampista classe 2000, che ha il contratto in scadenza nel 2021, con opzione per il 2022. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, sia l'Inter che la Juventus sono sulle sue tracce, senza escludere piste estere, e in estate dovrebbe scatenarsi l'asta.

Jorge Franceschi, presidente del Belgrano, ha confermato l'accordo con il Genoa per la cessione del talento Bruno Amione: "Non è stato ancora ceduto ufficialmente perché è ancora minorenne e non sarebbe possibile portare a compimento il suo trasferimento. Però l'interesse del Genoa è reale ed esiste un accordo col club", riporta Il Secolo XIX..

BARCELLONA SU LAUTARO E RAFAEL LEAO PER SOSTITUIRE SUAREZ. OZIL VERSO IL FENERBAHCE, IL MANCHESTER CITY PUNTA RUBEN DIAS. CORSA A TRE PER LA PANCHINA DEL LIONE

Il Barcellona è alla ricerca di un attaccante pronto a raccogliere la pesante eredità di Luis Suarez. L'attaccante del Barça a gennaio spegnerà 33 candeline e il club blaugrana non vuole farsi trovare impreparato. Secondo quanto riportato da AS, sono due i giocatori nel mirino: entrambi giocano in serie A, per la precisione a Milano. Il favorito di Valverde è Lautaro Martinez, argentino dell'Inter che ha spaventato proprio i blaugrana nella sfida di Champions, vinta poi dal Barça con una doppietta di Suarez. Alle sue spalle c'è il rossonero Rafael Leao, una delle poche note positive del Milan di questo inizio di stagione.

Potrebbe tornare al Chelsea Ethan Ampadu, difensore centrale classe 2000 che i Blues hanno ceduto in prestito al Lipsia la scorsa estate. Alla base di questa possibilità, si legge sul Sun, l'inutilizzo del gallese in Bundesliga. Ampadu (19) col Lipsia non ha infatti disputato neanche un minuto in partite ufficiali in questa stagione.

Domenico Tedesco è sempre più vicino a diventare il nuovo allenatore dello Spartak Mosca, anche se la risposta definitiva alla proposta di contratto del club russo arriverà solo lunedì prossimo. A riportarlo è Sport-Express che rende nota anche la proposta di accordo per l'ex tecnico dello Schalke: 2 milioni di euro all'anno fino al 2022.

Secondo quanto rivelato dal portale turco Takvin, l'Arsenal starebbe trattando con il Fenerbahce il prestito dell'attaccante tedesco Mesut Ozil in vista del mercato di gennaio.

Secondo quanto riferito da L'Equipe, in corsa per la panchina del Lione non c'è solo l'ex ct della Francia Laurent Blanc. Oltre all'ex juventino infatti, resistono le candidature di Rudi Garcia, dopo l'esperienza al Marsiglia, e Jorge Sampaoli, ex ct dell'Argentina ora allenatore del Santos in Brasile.

Il Manchester City è pronto a muoversi già a gennaio per acquistare il difensore centrale del Benfica Ruben Dias. Il giocatore, che piace a Guardiola già dalla scorsa estate, è uno degli obiettivi principali del club inglese campione della Premier in carica. A riportarlo è il Daily Mirror.

Daniel Levy, presidente del Tottenham, ha ufficialmente alzato bandiera bianca. Dopo le ripetute proposte per il rinnovo del contratto s'è rassegnato all'idea che il centrocampista danese Christian Eriksen non rinnoverà il contratto in scadenza il prossimo giugno. Giunto a questa amara conclusione - scrive Marca - il patron degli Spurs ha dato mandato a un agente di fiducia di vendere il giocatore già a gennaio, per racimolare a sei mesi dalla scadenza del contratto 20-25 milioni di euro. Per il quotidiano spagnolo in pole c'è il Real Madrid. Ma Eriksen è calciatore che fa gola a mezza Europa: in Italia, la squadra maggiormente interessata è la Juventus.

Il Tolosa, tramite il proprio sito ufficiale, ha annunciato l'addio del tecnico Alain Casanova. L'allenatore ed il club transalpino nelle scorse ore si sono accordati per la risoluzione consensuale del contratto e la squadra è stata affidata, per il momento, a Denis Zanko.