Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 agosto

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

JUVENTUS, PIRLO È IL NUOVO ALLENATORE: “HA LE CARTE IN REGOLA PER GUIDARE I GRANDI”. REBUS TORREIRA, GIAMPAOLO LO VORREBBE AL TORINO. C’È ANCHE IL MILAN. PSG, PER IL DOPO THIAGO SILVA OCCHI ANCHE SU KOULIBALY E SKRINIAR. L’AG. DI LAUTARO MARTINEZ: “TRATTATIVA MEDIATICA, STA BENE ALL’INTER”. GENOA, FAGGIANO È IL NUOVO DIRETTORE SPORTIVO.

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore della Juventus, di seguito l'annuncio ufficiale del club bianconero attraverso il proprio sito: "Sarà Andrea Pirlo il nuovo allenatore della Juventus. 41 anni, nato a Flero in provincia di Brescia, Andrea Pirlo ha una carriera leggendaria da calciatore che lo ha portato a vincere tutto, dalla Champions League al Campionato del Mondo nel 2006. Nei suoi quattro anni alla guida del centrocampo della Juventus, Pirlo ha vinto altrettanti scudetti, una Coppa Italia e due Supercoppe. Oggi inizia un nuovo capitolo della sua carriera nel mondo del calcio. Come si era detto circa una settimana fa: da Maestro a Mister. Da oggi per il popolo juventino sarà IL Mister, poiché la società ha deciso di affidargli la guida tecnica della Prima Squadra, dopo averlo già selezionato per la Juventus Under23. La scelta odierna si basa sulla convinzione che Pirlo abbia le carte in regola per guidare, fin dal suo esordio sulla panchina, una rosa esperta e di talento per inseguire nuovi successi. Andrea Pirlo ha firmato oggi un contratto biennale fino al 30 giugno 2022".

Lucas Torreira potrebbe aver concluso la sua avventura all’Arsenal. Il centrocampista uruguaiano, dopo sole due stagioni, può salutare la Premier League e tornare in Italia, dove tante squadre continuano ad apprezzarne le qualità. L'ex Sampdoria non rientrerebbe nei piani di Mikel Arteta e per questo avrebbe dato il via libera al suo agente, che ora punta a riportarlo in Serie A.

Tre opzioni per il futuro - Non è un mistero che il classe 1996 sia molto legato a Marco Giampaolo. Il tecnico abruzzese ha saputo più di chiunque altro esaltarne le caratteristiche e già aveva provato - senza successo - a portarlo al Milan nella scorsa estate. Adesso potrebbe riprovarci, anche se c'è un ostacolo piuttosto ingombrante: l'ingaggio del giocatore è di circa 3 milioni di euro, molto più alto del tetto salariale imposto da Cairo (Belotti ne guadagna 1,7, così come Verdi, Zaza, Izzo e Sirigu). Un problema non da poco, ma non è escluso che i granata ci provino, così come non è escluso che anche il Milan possa tornare alla carica, soprattutto qualora arrivasse un'offerta irrinunciabile per Ismael Bennacer. L'algerino ha convinto tutti nella sua prima stagione in maglia rossonera e sarà ancora titolare; un suo addio, però, spalancherebbe le porte a Torreira. Resta poi in piedi l'opzione Fiorentina, che gli affiderebbe un ruolo centrale nel progetto e gli garantirebbe lo stesso ingaggio percepito a Londra, e la pista spagnola: l'Atletico Madrid di Diego Simeone ha chiesto informazioni per il giocatore.

Il Paris Saint-Germain cerca sul mercato un sostituto per Thiago Silva, per cui da tempo ormai si vocifera di un possibile addio. Come riportato dalla testata francese Le10Sport, nel mirino oltre a David Alaba del Bayern Monaco ci sarebbero anche un paio di calciatori che militano in Serie A: si tratta di Kalidou Koulibaly del Napoli e di Milan Skriniar dell’Inter, due giocatori che di fronte ad offerte importanti potrebbero cambiare aria.

Carlos Beto Yaque, agente di Lautaro Martinez, ha commentato le voci di mercato che da mesi riguardando l'attaccante nerazzurro: Oggi Lautaro ha tre anni di contratto e sta benissimo dov'è. Ha fatto un'ottima stagione, ha ancora l'Europa League da giocare e spero che l'Inter possa andare fino in fondo alla competizione. Il trasferimento di Lautaro è un argomento più dei media che reale. È sempre stato un giocatore molto completo. Da ragazzino faceva molte scivolate e commetteva falli inutili, ma crescendo ha imparato molto. In adolescenza ha acquisito le virtù che ha oggi", ha detto a La Figura de la Cancha.

Dopo la risoluzione del contratto con il Parma è arrivata anche l'ufficialità come nuovo direttore sportivo del Genoa per Daniele Faggiano. Questo il comunicato del club: "Il Genoa CFC S.p.A. comunica di aver raggiunto un’intesa per il conferimento dell’incarico di Direttore Sportivo a Daniele Faggiano. Dal Presidente Enrico Preziosi e da tutto il Club un caloroso benvenuto al neo dirigente rossoblù".

REAL SOCIEDAD, BLINDATO MERQUELANZ. SPORTING BRAGA, LUNEDI’ LE VISITE DI NICO GAITAN. CHELSEA, IL BAYERN MONACO SI TIRA INDIETRO PER HAVERTZ. BARCELLONA, È AUBAMEYANG LA PRIMA ALTERNATIVA A LAUTARO MARTINEZ.

Attraverso i propri canali ufficiali, la Real Sociedad ha comunicato il rinnovo fino al 2025 di Martin Merquelanz. Il club basco ha deciso di blindare il calciatore dopo la sua esplosione al Mirandes, dove ha firmato 17 gol e 14 assist in Segunda Division.

Dopo l’addio al Lille da svincolato, Nico Gaitan ha trovato una nuova squadra. Il centrocampista 32enne argentino, infatti, è atteso lunedì a Braga per le visite mediche con lo Sporting. Il giocatore, al Benfica dal 2010 al 2016, firmerà un contratto di un anno più opzione per una seconda stagione. Lo riferisce L'Equipe.

Il Chelsea si avvicina a Kai Havertz. Il calciatore tedesco, come riportato dal Daily Star, è sempre più vicino ai blues: stando alle indiscrezioni riportate dal tabloid britannico, il Bayern Monaco si è definitivamente tirato indietro. Si parla anche di eventuali cifre per l'offerta da proporre al Bayer Leverkusen: i londinesi potrebbero mettere sul piatto ben 78 milioni di euro.

Nonostante nelle ultime ore sembra si sia sbloccata la trattativa per il suo rinnovo con l’Arsenal, il futuro di Pierre-Emerick Aubameyang resta argomento centrale sulla stampa sportiva. Come riportato da ABC, l’attaccante gabonese è finito nel mirino del Barcellona come prima alternativa a Lautaro Martinez, attaccante che l’Inter non sembra intenzionata a lasciar partire a buon mercato. L’attaccante dei Gunners è sempre piaciuto ai blaugrana e ora potrebbe tornare d’attualità.