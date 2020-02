Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena dell'8 febbraio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

PARMA, PRESTO IL FACCIA A FACCIA CON GERVINHO. INTER, NEL 2021 IL DIVORZIO CON PIRELLI: È CACCIA A UN NUOVO SPONSOR. JUVENTUS, SI LAVORA AL RINNOVO PER DYBALA. LAZIO, QUASI FATTA PER IL RINNOVO DI LULIC FINO AL 2021.

Gervinho rimane fuori rosa, perché il Parma sta usando il pugno di ferro con l'attaccante ivoriano. Il giocatore è destinato a concludere la stagione con la società emiliana, lo strappo ha lasciato il segno, ma il ds Daniele Faggiano sta cercando di tutelare il patrimonio tecnico: È partita così un'operazione di ricucitura - spiega La Gazzetta dello Sport - di cui si cominciano a vedere i primi effetti. Ora si prospetta un faccia a faccia chiarificatore.

Da quando ha acquistato l’Inter, Suning ha investito più di 700 milioni di euro, oltre a lanciare con successo sul mercato un bond da 300 milioni per avere liquidità e poter gestire il club, sottolinea il Corriere dello Sport. Per questo sono arrivate le prime sponsorizzazioni dalla Cina, un modo per portare il fatturato 2018-19 oltre quota 400 milioni comprese le plusvalenze. Adesso tocca all’arrivo di un nuovo sponsor di maglia: il divorzio con Pirelli nell’estate 2021 è certo e, anche se il marchio italiano leader nella produzione di pneumatici resterà in qualche modo al fianco del club. Il gruppo Evergrande ha già avuto più di un contatto con la famiglia Zhang, con la quale è in affari in Cina, ma ci sono stati sondaggi pure con altri brand cinesi e americani.

La Juventus sta lavorando al rinnovo di Paulo Dybala. Il contratto è in scadenza al 30 giugno del 2022 e i suoi agenti stanno sondando con i bianconeri se ci siano i presupposti per continuare la sua avventura in bianconero. L'ingaggio sarebbe intorno ai 10 milioni di euro netti: un 20-25% in più rispetto a ora, come spiega Tuttosport. La Juve vuole farlo in fretta, arrivare a giugno sarebbe autolestinistico.

Senad Lulic e la Lazio ancora avanti, almeno fino al 2021. Il capitano resterà a Roma, lo hanno convinto le prospettive, la possibilità di giocare finalmente in Champions League e il corteggiamento di Inzaghi che premeva affinché uno dei suoi senatori rimanesse a Formello. La firma arriverà nei prossimi giorni - come riporta l'edizione odierna de La Repubblica - con il rientro in Svizzera che dovrà aspettare ancora.

UFFICIALE: PARTIZAN BELGRADO, PRESO VITAS. FIRMA PER DUE ANNI. RENNES, I PROPRIETARI VOGLIONO WENGER COME NUOVO PRESIDENTE. UFFICIALE: AZ ALKMAAR, RINNOVO FINO AL 2024 PER CHATZIDIAKOS. AG. BALE: "NON E' VERO CHE ZIDANE NON LO VUOLE. AMA IL REAL MADRID". AJAX, ONANA IN USCITA. COSTA 60 MILIONI: CI SONO CHELSEA E TOTTENHAM. LIVERPOOL, LALLANA HA DECISO: AD UN PASSO L'ACCORDO COL LEICESTER. PSG, RETROSCENA CAVANI: A GENNAIO HA RIFIUTATO IL BARCELLONA. PSG, THIAGO SILVA SCADE A GIUGNO: NESSUN COLLOQUIO PER IL RINNOVO. BORUSSIA DORTMUND, SANCHO PUO' RESTARE ANCHE LA PROSSIMA STAGIONE. TOTTENHAM, NEL MIRINO IL TALENTO SCUOLA LIVERPOOL RAFA CAMACHO. ROSE: "VIA DAL TOTTENHAM PERCHE' CON MOU NON AVREI MAI GIOCATO".

Il Partizan Belgrado ha concluso l'acquisto del difensore centrale Uros Vitas, ex di Gent e Mechelen. Si tratta di un ritorno in Serbia per lo stopper, che ha firmato un contratto biennale.

I proprietari del Rennes, François e François-Henri Pinault vogliono un nuovo presidente dopo la rescissione con Olivier Letang. In carica potrebbe esserci dunque Arsene Wenger, che ora lavora per la FIFA.

Il difensore della nazionale greca, Pantelis Chatzidiakos ha raggiunto un accordo con i dirigenti dell'AZ Alkmaar per prolungare il proprio contratto fino al 30 giugno del 2024. Il precedente accordo si sarebbe estinto nel 2021.

In una intervista a AS, Jonathan Barnett, l'agente di Gareth Bale, ha parlato del rapporto fra il suo assistito e Zidane. "Non è vero che non lo vuole. Florentino è innamorato di Bale, non è possibile ucciderlo perché se n'è andato prima dallo stadio. Chi dice che non parla spagnolo è un idiota, ama il Real Madrid, la città e la sua vita lì".

Il futuro di André Onana, attuale portiere dell'Ajax, sarà lontano dall'Olanda. Secondo il Daily Mail il destino più probabile è la Premier League, con Chelsea e Tottenham (i Blues non sono convinti di Kepa, gli Spurs devono sostituire Lloris) che non avrebbero problemi ad assecondare le richieste dei Lancieri di 60 milioni di euro.

Adam Lallana, centrocampista offensivo di proprietà del Liverpool, è vicinissimo al Leicester. Secondo Anfield Watch il giocatore, che può accordarsi con qualunque club visto il contratto in scadenza nel giugno 2020, ha praticamente trovato l'accordo con le Foxes nonostante gli interessi di Arsenal, Tottenham, Southampton e di squadre della MLS.

Nel corso del mercato di gennaio il Barcellona s'era messo alla ricerca di un attaccante che potesse rimpiazzare l'infortunato Suarez e l'aveva individuato in Francia. L'Equipe oggi svela un retroscena legato a Edinson Cavani, che avrebbe rifiutato la destinazione azulgrana per non essere poi in competizione col connazionale Suarez quando si riprenderà dal suo guaio fisico.

Sbarcato al Paris Saint Germain otto anni fa dal Milan, Thiago Silva è stato uno dei protagonisti centrali delle ultime stagioni dei parigini. Il suo contratto però scade alla fine della stagione e per il momento non ci sono state delle discussioni per il suo rinnovo contrattuale.

Il Borussia Dortmund non ha nessuna fretta di vendere Jadon Sancho. Dall'Inghilterra il Sun fa sapere che in estate sarà duello tra Chelsea e Manchester United, ma non è detto che il club tedesco apra alla sua cessione, consapevole del fatto che col passare del tempo il valore del classe 2000 è destinato a salire. Per questo è ipotizzabile una permanenza anche dopo la prossima sessione di mercato.

Cresciuto nel Liverpool, Rafa Camacho la scorsa estate ha lasciato l'Inghilterra per andare a farsi le ossa in Portogallo, allo Sporting. Ma le sirene della Premier League sono tornate a farsi vive per l'esterno offensivo lusitano. Il Tottenham, infatti, sta monitorando le prestazioni del giocatore in quel di Lisbona e ci starebbe facendo un pensierino per la prossima sessione di mercato. A scriverlo è l'Express.

Danny Rose ha lasciato il Tottenham nel mese di gennaio, direzione Newcastle, per provare a conquistare un posto nell'Inghilterra per il prossimo Europeo. Il terzino, intervistato dalla BBC, si è così espresso sul suo addio: "Un mese dopo l'arrivo di Mourinho sapevo già che non avrei mai giocato. Era difficile allenarsi sapendo questo, ma ci ho provato. Adesso per fortuna posso giocare ogni settimana e dimostrare di valere un posto a Euro2020".