Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità de 19 novembre

LEGA SERIE A, SI È DIMESSO MICCICHÈ. JUVENTUS, BONUCCI FINO AL 2024. INTER, STANKOVIC PUO' TORNARE. NAPOLI, SI CERCA DI BLINDARE FABIAN

Trova conferma l'indiscrezione lanciata da Dagospia sull'addio di Gaetano Micciché dalla presidenza della Lega Serie A. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il dirigente ha rassegnato le sue dimissioni ed è atteso solo l'annuncio ufficiale.

È una lunga e intensa storia, quella che lega Leonardo Bonucci alla Juventus. Una storia che continuerà ancora, fino al 2024, per la precisione: è ufficiale infatti il rinnovo di Leo con i colori bianconeri.

Sette gol in quattordici gare. Una media di uno ogni centocinquantotto minuti. Dany Mota Carvalho, riferimento dell'attacco della Juventus Under 23, è nel mirino del Porto. Che lo ha seguito anche con l'Under 21 lusitana dove, in tre gare, ha segnato tre reti. Nato in Lussemburgo ma di passaporto portoghese, preso in estate dalla Virtus Entella, secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com in terra lusitana, il Porto vorrebbe fare sul serio per Mota Carvalho con un'offerta importante a breve.

L'Inter Miami CF è una nuova società di Major League Soccer e che il 14 marzo giocherà la prima contro i Los Angeles Galaxy. Nel 2020 l'esordio, adesso il club della Florida sogna un grande colpo. Secondo Tuttosport oggi in edicola sarebbe pronta un'offerta importante per convincere Mario Mandzukic della Juventus.

Potrebbe presto tornare all'Inter Dejan Stankovic, ex centrocampista dei nerazzurri ai tempi di Mourinho e del Triplete del 2010. Stando a quanto riportato dal Corriere dello Sport il serbo dovrebbe andare a ricoprire un ruolo dirigenziale nel settore giovanile del club di Suning.

Il Napoli prova a blindare Fabian Ruiz dall'offensiva del Barcellona. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, il ds Giuntoli è infatti in costante contatto con Alvaro Torres, agente del centrocampista spagnolo, per rinnovare il contratto fino al 2025.

Il vice presidente del Napoli, Edo De Laurentiis presente alla cena di presentazione della kermesse "4-4-2 La Fiera del Calcio" ha rilasciato alcune dichiarazioni riportate da TeleVomero durante la trasmissione "L'Infedele": "Servirebbero figure come Calaiò e Montervino negli spogliatoi del calcio italiano. Montervino è un uomo che tiene alla società, lo stipendio mensile va rispettato, va onorata la maglia e la città. Il tifoso viene allo stadio per il giocatore quindi ci vuole rispetto, rispetto e rispetto. Mi ricordo una chiamata di Montervino dove chiedeva a mio padre di tornare dalle proprie mogli dopo un ritiro di quattro settimane. Con il buon senso si ottiene tutto, bisogna rispettare il posto di lavoro, i ragazzi sono pur sempre dipendenti.

TOTTENHAM, ESONERATO POCHETTINO. MOURINHO PUO' ESSERE IL SUCCESSORE. SPAGNA, TORNA LUIS ENRIQUE. PSG, AVANTI CON MBAPPE

Mauricio Pochettino non è più l'allenatore del Tottenham. Il tecnico è stato esonerato in questi minuti dal club londinese. Termina dopo cinque anni e mezzo l'avventura dell'argentino, che solo sei mesi fa aveva guidato la squadra alla finale di Champions League. 47 anni, paga il pessimo avvio di stagione con la squadra attualmente quattordicesima in Premier League, con l'onta dell'eliminazione in Coppa di Lega contro il Colchester, squadra di quarta divisione e l'umiliante ko per 2-7 in casa contro il Bayern Monaco in Champions League.

Il Tottenham è fresco di esonero di Mauricio Pochettino. Una decisione arrivata in serata da parte degli Spurs che ha aperto subito la caccia al possibile erede. Il proprietario Daniel Levy è in costante contatto con la dirigenza. Il nome più caldo è anche quello a effetto, Josè Mourinho. Una trattativa che può prendere il via a breve con il portoghese che avrebbe dato la sua disponibilità al dialogo con gli Spurs. Poi Eddie Howe, tecnico inglese del Bournemouth da sempre stimato dalla dirigenza dei londinesi per metodi e filosofia. L'altra pista che ha in mente Levy porterebbe a Carlo Ancelotti del Napoli, certamente non semplice. Lo stesso dicasi per Julian Nagelsmann mentre Massimiliano Allegri sarebbe si affascinato ma per adesso convinto a proseguire nell'anno di stop. A meno, s'intende, di proposte irrinunciabili.

L'annuncio è ufficiale: Luis Enrique torna sulla panchina della Spagna. "Torna al suo posto -ha detto il presidente della Federcalcio iberica, Luis Rubiales in conferenza stampa-. Possiamo confermare che sarà di nuovo alla guida della Nazionale". Luis Enrique aveva lasciato l'incarico a Robert Moreno dopo la malattia che ha portato alla scomparsa della figlia.

Kylian Mbappe e il PSG, futuro ancora insieme. Rinnovo del contratto per due anni oltre la scadenza attuale sempre più vicino. Gli ultimi dettagli verranno limati probabilmente entro il mese di novembre. Si lavora ad un cospicuo aumento dell’ingaggio che con bonus vari arriverebbe a circa 32 milioni annui. Il PSG vuole allontanare il Real Madrid, Mbappe si avvicina sempre di più al rinnovo...

Archiviata la delusione per il 2-2 interno contro Andorra, l'Albania riparte da Edy Reja. Ne ha parlato al Corriere dello Sport il numero uno della federcalcio di Tirana, Armat Duka: "Penso che il ct sarà ancora lui. Certo, dispiace per il risultato con Andorra, forse li abbiamo sottovalutati". Oggi, spiega il quotidiano, le parti discuteranno del rinnovo di contratto.