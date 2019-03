Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 13 marzo

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, GIUNTOLI RINNOVA FINO AL 2024. SI ALLONTANA FORNALS: GLI AZZURRI NON PAGHERANNO LA CLAUSOLA RESCISSORIA. INTER-ICARDI, POSSIBILE CHIARIMENTO DECISIVO DOPO IL DERBY. IL TOTTENHAM SU VECINO: SERVONO 30 MILIONI DI EURO. ITALIA, LOMBARDO NUOVO ASSISTENTE TECNICO DI MANCINI. EMPOLI, ESONERATO IACHINI: TORNA ANDREAZZOLI. CAGLIARI, SONDAGGI DI MILAN E INTER PER PAVOLETTI. TORINO, PRESSING PER CUTRONE

Nessun cambio nel ruolo di direttore sportivo in casa Napoli. Cristiano Giuntoli, arrivato in azzurro nell'estate 2015, resterà in carica per altri cinque anni. Lo ha annunciato Aurelio De Laurentiis in conferenza da Salisburgo, poco prima dell'ufficialità arrivata tramite il profilo Twitter ufficiale del club azzurro.

Frenata in casa Napoli nella trattativa legata a Pablo Fornals, centrocampista del Villarreal. L'emittente Rai Sport fa sapere che il club azzurro ha comunicato agli agenti che non intende pagare la clausola rescissoria per l'ex Malaga, fissata a 30 milioni di euro. La dirigenza partenopea, a questo punto, potrebbe aver virato su un profilo più importante.

Mauro Icardi e l’Inter, prove di avvicinamento. Al momento nessun segnale affinché l’argentino possa giocare il derby domenica. Non escludendo che lo scenario possa cambiare magari dopo la partita di domani contro l’Eintracht, la sensazione è che la prossima settimana, approfittando della sosta, possa esserci un incontro risolutore tra l’entourage di Icardi e la società nerazzurra. Si cercherà un chiarimento definitivo o comunque di chiudere in un senso o nell’altro la vicenda. E Icardi potrebbe rientrare alla ripresa del campionato dopo la sosta delle Nazionali. L’Inter vuole riabbracciare il suo (ex) capitano e ancora oggi intende rinnovargli il contratto.

Matías Vecino è nel mirino del Tottenham. Secondo i media inglesi. gli spurs cercano i rinforzi per il centrocampo della prossima stagione e gli occhi sono finiti anche sull'ex calciatore della Fiorentina. Il ragazzo uruguaiano potrebbe lasciare l'Inter per una cifra vicina ai 30 milioni di euro.

C’è una new entry nella Nazionale di Roberto Mancini: è Attilio Lombardo, che inizia il suo percorso nello staff azzurro con il ruolo di assistente tecnico.

L´Empoli FC rende noto di aver sollevato dall´incarico di responsabile tecnico della Prima Squadra Giuseppe Iachini ed i suoi collaboratori Giuseppe Carillo e Fabrizio Tafani.

L´Empoli Fc comunica di aver affidato la guida tecnica della Prima Squadra a Aurelio Andreazzoli. Il nuovo allenatore dirigerà questo pomeriggio la prima seduta di allenamento a porte chiuse presso il Centro Tecnico Federale di Coverciano.

Leonardo Pavoletti entra nel mirino delle big. Il centravanti del Cagliari, possibile convocato da Roberto Mancini per le prossime due sfide a Udine e Parma, piace sia al Milan che all'Inter, entrambe alla ricerca di un attaccante di scorta per la prossima stagione. I rossoneri lasceranno andare Patrick Cutrone - possibile che la destinazione sia il Torino - e puntano a un vice Piatek ad alta affidabilità. I nerazzurri invece devono sbrogliare la grana Icardi, ma è credibile che Lautaro Martinez venga utilizzato come titolare sia come prima punta sia come seconda, lasciando quindi spazio a un arrivo ulteriore in avanti. I contatti sono già in corso e, diversamente alla scorsa estate (quando era stato inseguito dall'Atalanta) Pavoloso sarebbe intenzionato a cambiare.

Il Torino è in pressing su Patrick Cutrone. Con buone possibilità di riuscita, come spiega Tuttosport perché l'arrivo di Piatek ha spostato l'attaccante verso la panchina. L'idea è quella del prestito con diritto di riscatto e controriscatto.

MANCHESTER CITY, BERNANDO SILVA RINNOVA FINO AL 2025. ARSENAL, OCCHI SU TAGLIAFICO DELL'AJAX. LEICESTER, NEL MIRINO TIERNEY DEL CELTIC

Il Manchester City, attraverso i propri canali ufficiali, ha annunciato il rinnovo del contratto dell'esterno classe 1994 Bernardo Silva. Il portoghese, ex Monaco, ha firmato fino al 2025.

Secondo quanto riportato dal Daily Mail l'Arsenal ha messo gli occhi su Nicolas Tagliafico, terzino dell'Ajax. 26 anni, l'argentino è finito nel mirino anche dell'Atlético Madrid.

Brendan Rodgers potrebbe dare un altro dispiacere ai tifosi del Celtic, dopo l'addio di qualche settimana fa per trasferirsi sulla panchina del Leicester. Il tecnico, infatti, vorrebbe anticipare la concorrenza del Borussia Dortmund e mettere sotto contratto il giovane terzino scozzese Kieran Tierney, 21 anni. Lo riporta il Sun.