Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 2 novembre

vedi letture

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, NOMVE NUOVO PER IL MERCATO DI GENNAIO: PIACE LUKA SUCIC DEL SALISBURGO. NUOVO TENTATIVO PER EMERSON ROYAL. INTER, IL RINNOVO DI LAUTARO NON È IN DUBBIO: A BREVE LA FIRMA, 5 MILIONI PIU' BONUS A STAGIONE. FIORENTINA, SI VA VERSO LA CONFERMA DI IACHINI. TORINO, SEMPLICI IDEA FORTE PER LA PANCHINA SE SALTA GIAMPAOLO

Milan già attivo sul mercato per uno dei centrocampisti più promettenti del calcio internazionale. Stiamo parlando di Luka Sucic, classe 2002 nato a Linz in Austria ma con passaporto croato. Il giocatore, attualmente nelle fila del Salisburgo, è stato inserito nella lista dei possibili obiettivi da Zvonimir Boban ma è rimasto fra gli osservati speciali anche dopo l’addio del dirigente. Secondo quanto appreso dalla nostra redazione, infatti, il Milan avrebbe l’intenzione di acquistare il cartellino del calciatore nel prossimo mercato di gennaio, lasciando in prestito fino all’estate al club attuale, con l’obiettivo di anticipare la concorrenza degli altri top club che da tempo stanno seguendo la situazione.

Il Milan torna su Emerson Royal. Come sottolinea questa mattina il portale Todofichajes, i rossoneri avrebbero già riallacciato i contatti col Barcellona in vista della prossima stagione. Il laterale brasiliano, attualmente in prestito al Betis, piace molto al dirigente Paolo Maldini e, dopo il primo tentativo degli scorsi mesi, il 'Diavolo' è pronto così a tornare alla carica per l'estate 2021.

Il Milan torna su Emerson Royal. Come sottolinea questa mattina il portale Todofichajes, i rossoneri avrebbero già riallacciato i contatti col Barcellona in vista della prossima stagione. Il laterale brasiliano, attualmente in prestito al Betis, piace molto al dirigente Paolo Maldini e, dopo il primo tentativo degli scorsi mesi, il 'Diavolo' è pronto così a tornare alla carica per l'estate 2021.

Situazione stabile. Salvo sorprese Beppe Iachini continuerà a guidare ancora la Fiorentina. Si va quindi verso la conferma della fiducia al tecnico anche in vista dei prossimi impegni. La partita contro il Parma potrebbe fare da spartiacque. Al momento nessun segnale di cambiamenti né per quanto riguarda l’allenatore e ne il direttore sportivo Pradé. Iachini-Fiorentina, al momento avanti ancora con fiducia.

Secondo quanto riportato da La Nazione, Leonardo Semplici è il candidato forte alla sostituzione di Marco Giampaolo nel caso in cui il Torino non dovesse rispondere positivamente alle prossime due gare contro Genoa e Crotone. Il tecnico toscano conosce benissimo Vagnati che lo ha voluto e lanciato alla SPAL e che, in caso di bisogno, sarebbe pronto a chiamarlo alla corte di Cairo.

NEYMAR STANCO DI ASPETTARE IL BARCELLONA: RESTA AL PSG ALMENO FINO AL 2022. L'EX INTER ASAMOAH NEL MIRINO DEL MONTREAL IMPACT. GYAN ASAMOAH TORNA IN PATRIA: HA FIRMATO CON IL LEGON CITIES

Neymar ha deciso: resta al Paris Saint-Germain, almeno fino al 2022 (scadenza del suo contratto attuale). Come sottolinea oggi As, la stella brasiliana si sarebbe infatti stancata di aspettare il Barcellona, da tempo alle prese con problemi societari ed economici, e avrebbe deciso quindi di non cambiare aria iniziando anzi a valutare il rinnovo.

Continua a raccogliere consensi il nome di Kwadwo Asamoah, laterale ghanese attualmente svincolato dopo la risoluzione del contratto con l’Inter. Stando a quanto raccolto dalla nostra redazione per il giocatore ci sarebbe stato negli ultimi giorni un interessamento da parte del Montreal Impact, franchigia canadese della MLS. Asamoah, però, assieme al suo entourage sta continuando a lavorare ad alcune piste europee, con la possibilità di vederle divenire realtà nel giro delle prossime settimane.

A distanza di 17 anni da quando lasciò il Ghana per vestire la maglia dell'Udinese Asamoah Gyan, attaccante classe '85 e recordman della Nazionale africana, è tornato in patria per firmare con il Legon Cities dove con tutta probabilità chiuderà una carriera che lo ha visto protagonista in due continente: quello europeo e quello asiatico. Gyan, ex anche del Modena in Italia, dopo aver giocato in Francia (Rennes) e Inghilterra (Sunderland) ha iniziato a girovagare per l’Asia vestendo le maglie di Al-Ain eAl-Ahli negli Emirati Arabi, Shanghai SIPG in Cina e North East United in India, con in mezzo una nuova avventura europea con i turchi del Kayserispor