Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 21 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

ROMA, INCONTRO FRIEDKIN-EMENALO. LA FIORENTINA PUNTA SARRI O SPALLETTI PER L’ESTATE. MILAN, CALHANOGLU SPARA ALTO PER IL RINNOVO: 6 MILIONI. PARMA, KRUSE VUOLE 2-3 CALCIATORI STATUNITENSI NEL SUO CLUB. EMPEREUR RINNOVA CON L’HELLAS, FONSECA JR CON L’INTER

La Roma continua il casting per un nuovo direttore sportivo con Emanalo, ex Chelsea e Monaco, che starebbe scalando le posizioni tanto che nei giorni scorsi avrebbe incontrato il numero uno giallorosso Friedkin. La Fiorentina invece sembra guardare già all’estate dopo la conferma di Iachini in panchina. La dirigenza viola infatti ha intenzione di cambiare marcia fra un anno e punta due allenatori di alto profilo: Maurizio Sarri e Luciano Spalletti, col primo leggermente favorito. In casa Milan tiene banco la situazione di Hakan Calhanoglu con il fantasista che per rinnovare vorrebbe un contratto da sei milioni l’anno (attualmente guadagna 2,5) anche se la sensazione è che si possa a chiudere a cinque, il doppio dello stipendio attuale.

Il Parma nella giornata di oggi ha salutato Marcello Gazzola, che si ritira dal calcio e resta in gialloblù con un ruolo non ancora definito, e accoglie le parole del numero uno Kyle Krause che sogna di portare in futuro 2-3 giocatori statunitensi, ma con passaporto europeo, nella città ducale. Dopo le tante voci di mercato della scorsa estate, Gervinho è tornato a parlare, intervistato da Talent d'Afrique, e ha spiegato le motivazioni che lo hanno spinto a bloccare il trasferimento all’Inter. L'avvocato Alessandro Benini, che cura gli interessi di Emmanuel Gyasi, ha parlato del futuro del suo assistito: "Gyasi si trova molto bene a Spezia, è casa sua. Il rinnovo? Stiamo lavorando per trovare l'auspicato accordo con la società".

Due le ufficialità di giornata: l’Hellas Verona ha annunciato il rinnovo fino al 2022 di Alan Empereur; l’Inter quello di Matias Fonseca, figlio di Daniel, fino al 2023.

AGUERO-CITY, FUTURO IN BILICO. IL MANCHESTER UNITED CHIEDE 20 MILIONI PER JONES. TOTTENHAM: RINNOVI PER SON E LLORIS

Il futuro di Sergio Aguero al Manchester City appare in bilico. Il Kun è infatti in scadenza di contratto, ma non ha ancora deciso dove giocherà fra una stagione: "Siamo aperti a qualsiasi possibilità. – ha spiegato il suo agente -Per il momento non ho parlato ancora con nessuno, il suo futuro verrà deciso nei prossimi mesi". Il Manchester United avrebbe invece fissato il prezzo per il difensore Phil Jones, classe ‘92, che si appresta a salutare dopo quasi un decennio. Il club chiede 20 milioni di sterline per l’inglese che è rimasto fuori dal progetto tecnico di Solskjaer. Si profila un doppio rinnovo in casa Tottenham per altrettanti senatori: il club londinese nel giro di pochi giorni dovrebbe annunciare il prolungamento di Heung-min Son e del portiere Hugo Lloris.

Ryan Boudebouz saluterà il Saint-Etienne. Il trequartista, 30 anni, è volato nella giornata di ieri a Doha per trattare la cessione al Qatar Sports Club. Accostato a più riprese al campionato italiano, Milan in primis, Matias Zaracho (22) ha scelto il Brasile come prima tappa della sua esperienza al di fuori dell'Argentina. Il centrocampista offensivo lascia così il Racing Club e firma un contratto quinquennale con l'Atletico Mineiro.