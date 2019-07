Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Dimitri Conti

NAPOLI, ECCO ELMAS. LUKAKU-INTER IN STANDBY. JUVE IN PRIMA LINEA PER ICARDI. MILAN, BENNACER HA FATTO LE VISITE E CORREA È PIÙ VICINO. IDEA MARTINEZ PER ATALANTA E FIORENTINA. RILANCIO TORINO PER VERDI, RIGONI VERSO LA SAMPDORIA. CAGLIARI, ARRIVANO ROG E NANDEZ. BOLOGNA, FINITA LA TELENOVELA SKOV OLSEN.

Saltata ufficialmente l'operazione tra Juventus e Benfica per il portiere Mattia Perin, come riferisce La Gazzetta dello Sport. Sull'ex Genoa, invece, si stanno muovendo Monaco e Porto.

Sembra allontanarsi l'obiettivo Federico Chiesa per la Juventus. Come riporta FirenzeViola.it, infatti, è andato in scena il tanto atteso incontro con Rocco Commisso, nel quale è stata ribadita la volontà di tenerlo.

Con una nota sul proprio sito ufficiale il Fenerbahçe annuncia di aver trovato l'accordo con il Napoli per la cessione di Elif Elmas. Il centrocampista è in viaggio verso l'Italia per effettuare le visite mediche.

Per il momento, l'operazione Inter-Romelu Lukaku è da considerarsi in stand-by. Nonostante il pressing di Conte per avere quanto prima un centravanti. Ma per il Corriere dello Sport la trattativa non dovrà forzatamente chiudersi entro l'8 agosto.

L'Inter ha un piano B a Lukaku? Il club nerazzurro ha già avviato i contatti con il Lille per Rafael Leao, attaccante di 20 anni che però non è ancora pronto per guidare una big.

In casa Inter torna di moda il nome di Arturo Vidal. I nerazzurri hanno preso contatti con l'agente. Difficile chiudere l'affare in prestito, ma possibile che si arrivi a fine agosto a trattare.

Quale futuro per Mauro Icardi? Per il Corriere dello Sport l'apertura di Maurito alla destinazione Napoli è totale, anche se la Juventus resta in prima linea.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato dell'Inter, parlando anche di Ivan Perisic, una cui cessione non è da escludere. L'alternativa può arrivare dalla Germania: il '92 serbo Filip Kostic dell'Eintracht.

Casting nerazzurro anche per la fascia sinistra. Tra i vari nomi, scrive Tuttosport, ci sarebbero sia Aleksandar Kolarov della Roma che Emerson, del Chelsea.

Ismael Bennacer presto sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Milan. Il centrocampista algerino classe '97, di proprietà dell'Empoli, ha svolto oggi le visite mediche con i rossoneri. Ben quattro ore e mezzo.

Milan che sta provando a stringere per Angel Correa. I rossoneri non offrono 50 milioni all'Atletico, ma partono da una base fissa di 38-40 milioni, più bonus. Domani l'incontro decisivo.

Il Milan resta alla ricerca di un innesto importante per la difesa di Giampaolo, col nome di Merih Demiral sempre in cima alla lista. In questo senso ci sono da registrare nelle ultime ore altri contatti con la Juventus.

Spunta una pista italiana per il futuro di Jean-Clair Todibo, centrale difensivo francese del Barcellona. Secondo quanto riportato da France Football il giocatore classe 1999 sarebbe l'ultima idea per la retroguardia del Milan.

Toby Alderweireld, salvo sorprese, rimarrà con il Tottenham. Come riportato dal Mundo Deportivo, il belga ha una clausola rescissoria che scadrà questo giovedì, per 27 milioni di euro: la Roma dovrà affrettare le operazioni.

Una rosa da sfoltire. In casa Roma continua la ricerca di acquirenti per alcuni esuberi: da Nzonzi a Gonalons, fino a Bianda e Olsen, sono tanti i giocatori che non rientrano nei piani di Paulo Fonseca.

Nella serata di sabato, racconta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito e Igli Tare hanno proposto il rinnovo di contratto a Felipe Caicedo. C'è però anche il Boca Juniors a far pressione sul giocatore.

Possibile futuro in Italia per Franco Cervi, attaccante classe '94 in uscita dal Benfica. Per l'argentino - riporta 'A Bola' - sono arrivate alla società lusitana due offerte: una dall'Atalanta, un'altra dal Boca Juniors.

Roger Martinez, finito qualche anno fa nel mirino dell'Inter, potrebbe far comodo a diverse squadre di Serie A: l'attaccante colombiano, classe '94, piace ad Atalanta e Fiorentina.

Il Torino prova a stringere e tenta il sorpasso sulla Sampdoria per Simone Verdi: l'ultimo rilancio infatti è una proposta da 20 milioni subito più 5 di bonus. Uno sforzo importante da parte dei granata.

La Sampdoria si avvicina all'esterno offensivo argentino Emiliano Rigoni. La proposta è stata accettata (1 milione per il prestito oneroso, più riscatto a 11 al raggiungimento di un certo numero di presenze) dallo Zenit.

Nahitan Nandez è praticamente un giocatore del Cagliari. Secondo quanto raccolto da TMW il club sardo ha raggiunto l'accordo con il Boca Juniors: 18 milioni di euro più il 20% della plusvalenza nell'eventuale futura rivendita.

Anche Marko Rog farà lo stesso. Il centrocampista croato del Napoli infatti ha svolto quest'oggi le visite mediche con il Cagliari, che lo acquisirà in un affare da 18 milioni complessivi.

Nella giornata di domani, spiega il Corriere dello Sport, Andreas Skov Olsen arriverà a Bologna per sostenere la seconda parte delle visite mediche e poi a Casteldebole per il primo allenamento. Una telenovela a lieto fine.

Il Corriere dello Sport fa il punto sul mercato in entrata del Bologna e spiega come all'appello manchi ancora un centrocampista centrale: il primo nome è quello di Jorrit Hendrix del PSV, valutato 8 milioni.

La giornata del ritorno di Pedro Obiang. A Sassuolo è arrivato il via libera per prenotare il volo verso l'Italia dell'ex centrocampista della Sampdoria. Il West Ham ha accettato l'offerta da 8 milioni più bonus.

Si avvicina un nuovo innesto per il Parma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il club ducale nel giro dei prossimi giorni proverà a chiudere con il Genoa per Giuseppe Pezzella, terzino sinistro classe 1999.

Ultime sul mercato in entrata del Genoa direttamente da Sky Sport. C'è infatti una trattativa in corso per Roque Mesa, centrocampista classe 1989 del Siviglia.

Il Genoa, scrive il Corriere dello Sport, è vicinissimo all'acquisto di Kevin Agudelo, centrocampista classe '98 dell'Atletico Huila.

Un pour parler che potrebbe diventare qualcosa di più. La SPAL pensa ad Emanuele Giaccherini, in uscita dal Chievo Verona.

Camillo Ciano obiettivo concreto dell'Hellas Verona: sul piatto 1.8 milioni di euro per l'ala del Frosinone che ha un contratto in scadenza nel 2021. Al momento, però, la società di patron Stirpe continua a far muro.

Attraverso i propri canali ufficiali, l'Hellas Verona ha comunicato di aver ceduto, a titolo definitivo, le prestazioni sportive del calciatore Enrico Bearzotti alla società Modena FC 2018.

L'asse Brescia-Clermont continua ad essere saldo: dopo aver acquistato Ayé, il club del presidente Cellino è nuovamente in trattativa con la squadra francese: l'obiettivo è un vecchio pallino, Mathias Pereira Lage.

IN CASA REAL C'È IL CASO BALE. PSG, MBAPPE VUOLE FARE COME NEYMAR. BETIS, PRESO FEKIR. ATLETICO, KALINIC NON PARTE PER GLI USA. ARSENAL: SALIBA IN, KOSCIELNY OUT.

Continua ad impazzare il tormentone Gareth Bale in casa Real Madrid. Se in Europa le offerte latitano, visto il suo maxi-ingaggio, lo stesso non si può dire della Cina: Jiangsu e Beijing si sono fatte avanti.

Inizia l'operazione uscite per il Real Madrid, che devono assolutamente pensare ai vari esuberi. Dani Ceballos e Lucas Vazquez potrebbero lasciare: i due calciatori spagnoli piacciono molto all'Arsenal.

Kylian Mbappé sulle orme di Neymar. E non solo in quanto a talento calcistico. Secondo quanto riporta Le Parisien, il giovane attaccante francese sarà infatti il prossimo a forzare il divorzio dal Paris Saint-Germain.

Dal canto loro però i parigini non vorrebbero lasciarlo andare e, scrive il Sun, stanno preparando un'indecente proposta di rinnovo da 50 milioni di euro annui per convincerlo a rimanere.

Il Betis ha preso Nabil Fekir, centrocampista offensivo classe '93 sondato anche dal Napoli negli ultimi giorni. Chiuso l'accordo con l'Olympique Lione grazie a un'offerta da 22 milioni di euro più 8 di bonus.

Gerard Lopez, presidente del Lille, ha parlato del futuro di Rafael Leao, attaccante cercato anche da squadre italiane: "Abbiamo proposte importanti. Se parliamo di ingaggio, se le big sono interessate non possiamo competere".

Nikola Kalinic è lontano dall'Atletico Madrid. Come riportato da Marca, il croato non rientra più nei piani di Diego Simeone e potrebbe andaesene. Non è stato convocato per la tournée negli USA.

William Saliba domani svolgerà le visite mediche con l'Arsenal. Il giovane e talentoso difensore del Saint-Étienne, classe 2001, si trasferirà per 30 milioni, ma resterà in prestito nel suo club attuale per un'altra stagione.

Laurent Koscielny è pronto a tornare in patria. Secondo quanto riporta RMC Sport, il difensore classe 1985 dell'Arsenal avrebbe infatti trovato un accordo col Rennes.

Marcus Thuram è un nuovo calciatore del Borussia Mönchengladbach. L'attaccante francese, figlio di Lilian Thuram, si trasferisce in Bundelsiga dopo le esperienze francesi con Guingamp e Sochaux.

Ethan Ampadu è un nuovo giocatore del Lipsia. Il difensore arriva in prestito dal Chelsea e tornerà in forza ai Blues al termine della stagione.