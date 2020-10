Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 22 ottobre

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

MILAN, IL RINNOVO DI IBRAHIMOVIC SBLOCCA ANCHE QUELLO DI DONNARIMMA. FIORENTINA, CON L'UDINESE È L'ULTIMA OCCASIONE PER IACHINI. ROMA, FRIEDKIN VUOLE UN DIRETTORE GENERALE: PRENDE QUOTA IL NOME DI UVA. TORINO, GIAMPAOLO SI GIOCA LA FIDUCIA. LAZIO, BASTOS CEDUTO ALL'AL-AIN. SAMPDORIA, IL GREMIO PIOMBA SU GASTON RAMIREZ

Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, nelle prossime settimane Maldini e Gazidis proporranno il rinnovo di contratto a Zlatan Ibrahimovic. Un rinnovo che porterà lo svedese a giocare in rossonero almeno fino a 40 anni e che potrebbe anche facilitare i colloqui e l'intesa per il prolungamento di Gigio Donnarumma, con il portiere che vuole fortemente rinnovare e Mino Raiola che sarebbe pronto a dire sì a 10 milioni di euro a stagione.

La sfida di domenica contro l'Udinese potrebbe essere già decisiva per la panchina della Fiorentina e dunque per Giuseppe Iachini. Le pressioni sul tecnico sono forti e, anche se la proprietà non ha dato un vero e proprio ultimatum al tecnico, l'imperativo è vincere per evitare di trovarsi alle prese con una crisi irrecuperabile e dunque con un nuovo cambio alla guida tecnica. In più, ad agitare le acque intorno all'allenatore, oltre ai malumori dei tifosi, ci sono anche diversi rumors intorno a Maurizio Sarri, che sarebbe il tecnico individuato per l'eventuale sostituzione di Iachini. Addirittura si parla di una cena avvenuta martedì sera tra i dirigenti e lo stesso tecnico ex Juve, che però la società ha smentito nettamente. In ogni caso, la panchina è tutt'altro che salda e i prossimi 90 minuti saranno ad altissima tensione.

Michele Uva potrebbe presto entrare a far parte della dirigenza della Roma. L'attuale vice presidente della UEFA infatti, è tra i nomi che Friedkin starebbe valutando per il ruolo di direttore generale che andrebbe ad affiancare l'eventuale nuovo direttore sportivo, ovviamente ricoprendo mansioni diverse dal calciomercato.

"Giampaolo si gioca già la fiducia", scrive Tuttosport, stamani in edicola. Il quotidiano si sofferma sulla posizione del tecnico del Torino, che da domani al Crotone dovrà affrontare quattro partite più la Coppa per tirarsi su e non affondare. Le prime voci su un possibile avvicendamento in panchina sono già iniziate, con Donadoni e Nicola come possibili sostituti, senza scordarsi la variabile Longo.

Adesso è ufficiale: Bastos non è più un giocatore della Lazio. Di seguito l'annuncio del club biancoceleste: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo definitivo il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Bartolomeu Jacinto Quissanga all'Al-Ain Saudi Football Club".

Sirene dal Brasile per Gaston Ramirez. Il Gremio piomba sull’attaccante in scadenza di contratto con la Sampdoria. Ore importanti di valutazione, il Gremio sta pensando seriamente al profilo dell’uruguaiano che è stato ad un passo dal Torino. Ramirez, attratto dall’idea, riflette sulla possibilità di trasferirsi.

BARCELLONA, SI PENSA GIÀ AL RINNOVO DI ANSU FATI. ARSENAL, IN PROVA MITCHEL BERGKAMP: È IL FIGLIO DELLA LEGGENDA DEI GUNNERS DENNIS

Lo scorso 23 settembre il Barcellona ha comunicato l'ingresso in pianta stabile di Ansu Fati nel collettivo della prima squadra, con tanto di innalzamento della clausola rescissoria da 170 a 400 milioni. Oggi, esattamente un mese dopo, il club catalano ha iniziato a trattare il rinnovo di contratto con il giovanissimo talento nato nella Cantera del club. Come riporta Sport, infatti i colloqui fra la dirigenza blaugrana e l'agente del 17enne, Jorge Mendes, hanno già avuto inizio. Una trattativa, questa, che lo stesso quotidiano catalano racconta come tutt'altro che facile vista la corte che gran parte dei top club europei hanno cominciato a fare all'attaccante nonostante la volontà del calciatore sia diretta alla prosecuzione dell'avventura al Camp Nou. Mendes, a tal proposito, ha già chiesto al Barcellona un incontro per avviare la trattativa visto che l'attuale contratto di Fati scade nel giugno 2022 con un'opzione già prevista per un prolungamento biennale.

Un altro Bergkamp potrebbe vestire la maglia dell'Arsenal. Si tratta di Mitchel, figlio della leggenda dei Gunners Dennis. 22 anni, attualmente svincolato dopo l'esperienza all'Almere City, seconda divisione olandese, Mitchel Bergkamp è in prova con la squadra Under 23, con la quale si sta già allenando. Il papà è considerato uno dei migliori calciatori olandesi di sempre, nonché stella dell'Arsenal con cui ha giocato 423 partite (con 120 gol), vincendo tre Premier League.