Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 23 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Dimitri Conti

JUVE, IDEA ROSE. NAPOLI, ELMAS A DIMARO. INTER: LUKAKU SI ALLONTANA, DZEKO SI AVVICINA. MILAN: BENNACER HA FIRMATO, SILVA-MONACO PER ORA SALTA. LAZIO, UFFICIALE JONY. FIORENTINA, GIORNO DI CONFRONTO CON CHIESA. CAGLIARI, ECCO ROG. BOLOGNA, FIRMA SKOV OLSEN.

Nuovo incrocio, questa volta di mercato, fra Juventus e Tottenham. Secondo quanto riportato dal Daily Mail i bianconero nelle prossime ore avvieranno i contatti con i londinesi per Danny Rose.

Non solo Paris Saint-Germain, c'è una nuova pretendente per Blaise Matuidi. L'esperto centrocampista della Juventus, come riporta Tuttosport, potrebbe interessare infatti anche al Manchester United.

Secondo La Gazzetta dello Sport, il principale candidato a lasciare la Juventus tra gli attuali centrocampisti è Sami Khedira. La rosea ipotizza che si possa arrivare a una risoluzione del contratto con buonuscita.

Elif Elmas è arrivato al Napoli. Il macedone classe '99 quest'oggi ha svolto le visite mediche con gli azzurri, ed in serata è anche arrivato nel ritiro di Dimaro.

Romelu Lukaku si allontana dall'Inter. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport la trattativa legata la belga resta infatti molto difficile. Lo United ha dato l'ultimatum: si deve chiudere entro la prossima settimana.

A meno di clamorose novità sarà infatti Edin Dzeko il primo innesto dell'Inter. La Roma, informa Il Messaggero, sta anche abbassando le pretese e da 20 milioni è scesa a 18.

Ismael Bennacer può considerarsi a tutti gli effetti un nuovo calciatore del Milan. L'algerino classe '97 ha lasciato la sede del club dopo la firma sul contratto valido fino a giugno 2024.

André Silva non ha trovato l'accordo con il Monaco per il suo trasferimento in Ligue 1. Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, i monegaschi giocano troppo al ribasso col Milan.

Secondo quanto appreso da TMW, il Milan ha individuato un nome nuovo per la difesa: è quello di Jackson Porozo, ecuadoregno di proprietà del Santos.

L'alternativa a Gonzalo Higuain, per la Roma, è Mariano Diaz. Venticinquenne di proprietà del Real Madrid, ha un ingaggio alla portata per i giallorossi, circa 2,5 milioni di euro netti a stagione.

Malcom si offre clamorosamente alla Roma, un anno dopo il suo inaspettato dietro-front. E i giallorossi non lo depennano a priori.

Secondo quanto riportato da A Bola, il Benfica avrebbe messo nel mirino Robin Olsen, portiere svedese della Roma. Anche West Ham e Fenerbahce fanno sul serio.

Gregoire Defrel lascerà sicuramente la Roma in questa finestra di mercato e Tuttosport ipotizza come destinazioni future possibili o il Cagliari o la Premier.

Jonathan Rodríguez, meglio noto come Jony, è ufficialmente un nuovo esterno di centrocampo della Lazio.

Dominik Szoboszlai come sostituto di Sergej Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, la Lazio continua a credere che l'ungherese del Salisburgo sia il rimpiazzo ideale per il serbo.

Nome nuovo per il mercato della Lazio. Come riporta Tuttosport, dalla Francia rimbalza infatti la candidatura del giovane Stanley Nsoki del Paris Saint-German per la difesa.

Non solo il Benfica sui giovani della Lazio, Pedro Neto e Bruno Jordao. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport nelle ultime ore è infatti entrato in gioco anche il Monaco.

Kaan Ayhan rimane uno degli obiettivi primari dell'Atalanta per la difesa. La proposta per ora è di 7 milioni, la richiesta del Fortuna Dusseldorf è fissata a 12.

L'Atalanta è alla ricerca di un nuovo attaccante da consegnare a Gasperini e, secondo quanto appreso da TMW, negli scorsi giorni ci sono stati contatti con Diego Farias del Cagliari.

Colpo di scena nella trattativa - che sembrava ormai vicina alla conclusione - tra la Sampdoria e lo Zenit per Emiliano Rigoni. Dopo i contatti tra le parti, nelle ultime ore - secondo quanto raccolto da TMW - si è inserito il Torino.

Il Torino è alla ricerca del vice-Sirigu. Come riporta Tuttosport, ai dirigenti granata intriga anche il profilo di Lorenzo Montipò del Benevento.

In casa Fiorentina è stata una giornata di confronti tra la presidenza, la dirigenza e Federico Chiesa. Al giocatore, che ha commentato "non ci sono problemi, parlerò con il club", è stata ribadita la volontà di tenerlo.

Kevin Bonifazi è nel mirino della Fiorentina e La Nazione spiega che il giocatore piace molto al club viola che vorrebbe prenderlo in prestito.

Keita Balde verrà ceduto dal Monaco in questa sessione di mercato. La Fiorentina, oltre al Valencia, si è informata nelle scorse settimane.

Vitor Hugo ha lasciato ieri sera il ritiro della Fiorentina negli USA. Come scrive il Corriere dello Sport, il difensore tornerà a giocare nel Palmeiras, sua prossima destinazione, per una cifra attorno ai 5 milioni di euro.

Riccardo Saponara è uno di quei giocatori in procinto di lasciare la Fiorentina. Come riporta La Gazzetta dello Sport, per il classe '91 ci sono due ipotesi: la prima riguarda il Lecce, la seconda l'Udinese.

Il Leicester City è molto interessato al centrocampista della Sampdoria, Dennis Praet. Il belga però non è interessato alla destinazione inglese.

Non solo Rigoni e Verdi, la Sampdoria guarda anche in Francia per rinforzare l'attacco. Secondo quanto riporta Tuttosport, infatti, i blucerchiati pensano al jolly offensivo del Metz, classe '99, Ibrahima Niane.

Marko Rog è ufficialmente un nuovo giocatore del Cagliari. La società sarda ha annunciato tramite il suo profilo Twitter l'ingaggio del centrocampista croato con la formula del prestito e riscatto obbligatorio dal Napoli.

Si profila un ritorno in Germania per Kevin-Prince Boateng. Dopo l'esperienza in prestito al Barcellona e il rientro al Sassuolo - riporta Sportmediaset - il centrocampista è infatti corteggiato nuovamente dell'Eintracht Francoforte.

Arrivato a Bologna Andreas Skov Olsen, centrocampista classe 1999. Svolte anche le visite mediche con i rossoblù, firmerà un contratto per i prossimi cinque anni.

Alla ricerca di un centrale di difesa per la prossima stagione, la SPAL ha chiesto informazioni su Ivanildo Fernandes, difensore classe '96 di proprietà dello Sporting Lisbona.

Vola in Serie B Michele Cremonesi. Il calciatore della SPAL è stato ufficialmente ceduto al Venezia. A darne l'annuncio è stato lo stesso club estense.

Stephane Omeonga è un nuovo giocatore del Cercle Brugge. Il centrocampista, 23 anni, torna in patria in prestito dal Genoa. Il club belga si è riservato nell'accordo il diritto di riscatto.

Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX il Genoa sarebbe vicino all'acquisto dall'Eintracht Francoforte del trequartista giapponese Daichi Kamada. Sul giocatore c'è anche la Fiorentina.

Il Brescia continua a seguire Lorenzo Tonelli per la difesa, secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport.

Arrivo ufficiale per il settore giovanile dell'Hellas Verona. Come si apprende dal sito della Lega Serie A, è stato infatti depositato il contratto del giovane Serdan Dzaferi.

CASO BALE, L'AGENTE: NIENTE PRESTITO. LO CELSO VERSO IL TOTTENHAM. PSG: CI SIAMO PER GUEYE, ECCO IL BABY EX CANTERANO SIMONS. NEWCASTLE, RECORD DI SPESA PER JOELINTON.

Jonathan Barnett, agente di Gareth Bale, ha parlato a Sky Sports del futuro del suo assistito precisando che il gallese non lascerà il Real Madrid in prestito.

Giovanni Lo Celso non è stato convocato dal tecnico del Betis Rubi, per la trasferta in Messico. Un segnale chiaro di come l'argentino sia a un passo dalla cessione. Verso il Tottenham.

Le prime avvisaglie si erano registrate lo scorso aprile. Ora il Manchester City potrebbe dare l'assalto decisivo a Thiago Almada, talentino classe 2001 del Velez Sarsfield che in patria si sono affrettati a definire 'nuovo Messi'.

Idrissa Gueye è vicinissimo a diventare un nuovo giocatore del PSG. La conferma arriva da Le Parisien che spiega come il club transalpino e l'Everton siano oramai d'accordo sul trasferimento sulla base di 32 milioni.

Decimo acquisto da parte del Siviglia, scatenato in questa sessione di mercato: preso Nemanja Gudelj, centrocampista serbo proveniente dal Guangzhou Evergrande.

Joelinton è ufficialmente un nuovo attaccante del Newcastle. Spesa record per il club inglese, che ha versato circa 45 milioni di euro all'Hoffenheim. Contratto fino al 2025.

Xavi Simons, baby talento di 16 anni assistito da Mino Raiola, ha lasciato la cantera del Barcellona firmando un contratto fino al 30 giugno 2022 con il PSG.

Nuova avventura internazionale per Vincent Janssen, attaccante olandese. La prima punta classe '94 ha infatti lasciato a titolo definitivo gli inglesi del Tottenham, che ne hanno annunciato ufficialmente la cessione al Monterrey.