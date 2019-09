Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 24 settembre

Il punto su tutte le news della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

© foto di Insidefoto/Image Sport

GUARDIOLA-JUVE, IL RETROSCENA. RAKITIC ANCORA NEL MIRINO DEI BIANCONERI. FIORENTINA, SE SALTA MONTELLA ECCO SPALLETTI. MILAN, IN ESTATE RIFIUTATO TAMMY ABRAHAM. ROMA, PRONTO IL RINNOVO DI KOLAROV E INTANTO NUOVO ACCORDO PER IL BABY BOUAH

Il sito britannico The Athletic torna a parlare di Josep Guardiola e di Juventus e delle trattativa abbozzata la scorsa Primavera. Prima della gara di ritorno contro l'Atletico Madrid, il manager catalano ha incontrato il vice-presidente Pavel Nedved che gli ha offerto la panchina bianconera: Guardiola, però, già in quella occasione chiuse definitivamente la porta ai bianconeri per l'estate 2019. Per i prossimi anni, la Juventus resta però un'opzione valida: l'ex centrocampista del Brescia vorrebbe infatti allenare in futuro anche in Serie A e ritiene, al momento, quello bianconero il club italiano ideale col quale misurarsi.

In Italia la Juventus è attualmente alle prese con il caso di mercato legato a Mario Mandzukic, corteggiato dal Qatar. Stesse sirene, in casa Barcellona, per Ivan Rakitic, seguito dai bianconeri nel mercato estivo. Secondo quanto riferito da Tuttosport, anche il centrocampista è corteggiato dai club qatarioti, ma preferirebbe aspettare fine stagione (o eventualmente già gennaio) per trasferirsi altrove a parametro zero. In lizza sempre la Juventus, ma anche il PSG.

La dirigenza viola ha ribadito la fiducia in Vincenzo Montella e il suo operato, ma il fatto che la Fiorentina sia l'unica squadra ancora a secco di vittorie è un dato che pesa. Per questo, scrive Tuttosport, sul tecnico campano aleggia l'ombra di un candidato alla sua panchina. Si tratta di Luciano Spalletti, tecnico toscano e tifoso viola, ancora sotto contratto con l'Inter dopo l'esonero della scorsa estate.

Tammy Abraham è il giocatore del momento in Premier League. Sei gare e sette reti, uno ogni 58 minuti. Una media da grandissimo attaccante, un'esplosione che sta oscurando anche la stella di Oliver Giroud, Campione del Mondo con la Francia e d'Europa (League) con il Chelsea. Un uragano fermato solamente dal Liverpool, nel weekend. In estate, secondo quanto raccolto da TMW, il calciatore era stato proposto alla dirigenza rossonera, ma non era stato reputato all'altezza a causa della poca esperienza in una grande. Nella scorsa Championship Abraham era stato protagonista con la maglia dell'Aston Villa, con 26 gol - 25 nella stagione regolare più 1 nei playoff - e una Premier League riconquistata.

Nel clima di grande fiducia in cui si sta sviluppando la nuova Roma, l'apporto dei senatori è sempre più importante: basti pensare a quanto sta incidendo il serbo Aleksandar Kolarov nell'economia del gioco di Fonseca. Un impegno molto apprezzato dalla società, pronta a offrire il rinnovo all'esterno di difesa per un anno con opzione per un secondo anno: lo si legge quest'oggi su La Gazzetta dello Sport.

Devid Bouah ha rinnovato con la Roma. L'ufficialità arriva direttamente dal profilo Twitter del club giallorosso: l'attaccante classe 2001 della Primavera - si legge - prolunga il contratto fino al 2024. "Ti aspettiamo presto in campo!", il messaggio della Roma per il giocatore, reduce dalla recente rottura del legamento crociato anteriore.

VIVIANO VERSO LA RISOLUZIONE CON LO SPORTING CP. MANCHESTER UNITED-POGBA, INIZIATE LE TRATTATIVE PER UN CLAMOROSO RINNOVO. LIVERPOOL SU MADDISON, DORTMUND SU ODSONNE EDOUARD

Potrebbe concludersi a breve l'esperienza di Emiliano Viviano con la maglia dello Sporting Lisbona. Secondo quanto raccolto da TMW, il portiere classe 1985 - la scorsa stagione in prestito alla SPAL - è infatti vicino alla risoluzione col club portoghese. Resta da capire, adesso, quale sarà il futuro del giocatore ex Samp, Bologna e Fiorentina.

Nonostante le tante voci che vorrebbero un suo addio al Manchester United, Paul Pogba potrebbe decidere di rinnovare il contratto con il club inglese. I Red Devils, infatti, avrebbero avviato i contatti con il centrocampista francese e Mino Raiola per convincere il giocatore a restare a Old Trafford anche nelle prossime stagioni, allontanando così Real Madrid e Juventus. Lo riporta The Times.

Ci sarebbe un nome nuovo nella lista di mercato del Liverpool, in vista della sessione di trasferimenti invernale. I Reds, scrive infatti il Daily Star, stanno pensando di provare a battere la concorrenza del Manchester United e tentare l'anticipo per arrivare prima di tutti su James Maddison, centrocampista di 22 anni in forza al Leicester, che sta ben figurando da quando veste la maglia delle Foxes.

Gli osservatori del Borussia Dortmund sono al lavoro già da tempo per monitorare i progressi di Odsonne Edouard, attaccante in forza al Celtic. Le prestazioni del giocatore francese, classe 1998, stanno impressionando il club giallonero, che potrebbe tentare un assalto nella prossima estate. A riportarlo è Sky Sports Germania.