Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 25 luglio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

NAPOLI, GLI AGENTI DI PEPÈ A DIMARO: ACCORDO CON IL LILLE, DISTANZA PER L'INGAGGIO. INCONTRO PARATICI-PASTORELLO, LA JUVENTUS RESTA VIGILE PER LUKAKU. IL TOTTENHAM PREPARA 90 MILIONI PER DYBALA, CANCELO VERSO IL MANCHESTER CITY. INTER, CLAMOROSA IPOTESI CAGLIARI PER NAINGGOLAN. POLITANO NON È INCEDIBILE, SONDAGGIO DEL TORINO. LUNEDI' INCONTRO MAROTTA-ROMA PER DZEKO, BALLANO 6 MILIONI. LAZIO, MILINKOVIC-SAVIC AD UN PASSO DAL MANCHESTER UNITED. MILAN, VICINO L'ACCORDO COL WOLVERHAMPTON PER CUTRONE

Nel corso del primo pomeriggio è andato in scena un incontro tra gli agenti di Nicolas Pepe, stella del Lille, e la dirigenza del Napoli. L'accordo fra i club già c'è, grazie a una offerta da 50 milioni di euro più il cartellino di Ounas. La distanza, così, è sulle commissioni e l'ingaggio: lo stipendio richiesto dal calciatore è di 5 milioni di euro, il Napoli per ora è fermo a 3,5.

La Juventus resta alla finestra e vigile per Romelu Lukaku. Mentre gli uomini mercato dell’Inter si preparano a rientrare in Italia per l’affondo sul centravanti del Manchester United, Fabio Paratici ha visto Federico Pastorello, agente di Lukaku. Incontro nel pomeriggio in quel di Milano, la conferma che l’interesse dei bianconeri nei confronti del belga non è solo una manovra di disturbo nei confronti dell’Inter, ma qualcosa in più.

Arriva dall'Inghilterra e in particolare dalle colonne del Daily Mail la notizia che il Tottenham abbia contattato la Juventus per Paulo Dybala. Secondo il quotidiano d'oltremanica gli Spurs sarebbero pronti a mettere sul piatto per l'attaccante argentino quasi 90 milioni di euro con i primi contatti fra i club risalenti a circa un mese fa. Manchester United e PSG sono gli altri due club che hanno mostrato interesse per l'ex Palermo ora alla corte di Maurizio Sarri.

Il dg della Juventus Fabio Paratici ieri è volato in Inghilterra per provare a sbloccare qualche cessione. In questo senso - sottolinea Tuttosport - continuano i colloqui con il Manchester City per Joao Cancelo. E’ un affare da 55 milioni, col terzino portoghese che vuole raggiungere Pep Guardiola. Prima però, i campioni d’Inghilterra devono trovare una soluzione per Danilo.

Ultime sul futuro di Radja Nainggolan raccolte da TMW. Il centrocampista belga non intende lasciare l'Italia: non è una questione si soldi, in ritiro il giocatore ha dato tutto, ma l'Inter non ha mai mai cambiato idea sulla propria posizione presa da tempo. Sampdoria e Cagliari (la destinazione sarda è molto gradita al giocatore) sono due ipotesi, ma non le uniche: si ragiona sulla base di un prestito con obbligo di riscatto condizionato. L'obiettivo è incassare quei 28,5 milioni che attualmente pesano sul bilancio dei nerazzurri, ovviamente molto complicato considerato età e condizione fisica non eccellente del belga nel corso dell'ultima stagione a Milano.

L'Inter non esclude una partenza di Matteo Politano, riscattato dal Sassuolo per 20 milioni di euro solamente qualche settimana fa, dopo il prestito oneroso da 5. L'attaccante esterno non è troppo funzionale al modulo di Antonio Conte, dunque in caso di un'offerta interessante non farebbe le barricate per tenerlo. La valutazione è intorno ai 20 milioni (per non generare una minusvalenza). I granata stanno tentando di capire la fattibilità dell'operazione Verdi, con il Napoli che continua a chiedere 25 milioni di euro e Cairo che preferirebbe spenderne qualcuno meno. Così Politano rischia di essere un'opzione: c'è stato un sondaggio, nei giorni scorsi. Politano, inoltre, è monitorato dall'Atalanta: non ci sono ancora stati passi ufficiali, ma il calciatore piace al tecnico nerazzurro Gasperini.

Edin Dzeko attende di trasferirsi all'Inter e secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport la prossima settimana dovrebbe essere finalmente quella giusta. Secondo il quotidiano il giorno buono potrebbe essere lunedì, visto che Marotta incrocerà la Roma durante la presentazione del calendario della Serie A e in quell'occasione ci saranno aggiornamenti o al massimo verrà fissato un nuovo appuntamento per chiudere l'operazione. Tra domanda e offerta ballano adesso 6 milioni di euro e la Roma non nè intenzionata a scendere dalla richiesta di 18 milioni.

Sergej Milinkovc-Savic è a un passo dal Manchester United. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport l'agente del calciatore, Mateja Kezman, sarebbe in queste ore a Manchester per definire i dettagli del trasferimento.Affare da 75 milioni più 5 di bonus facilmente raggiungibili più eventuali altri 10 per obiettivi meno facili da raggiungere. Al serbo un ingaggio da 5,8 milioni a salire. La Lazio potrà a questo punto operare sul mercato acquistando oltre al sostituto del serbo (favorito Yazici del Tranbzonspor) anche un altro centrocampista, un attaccante e un difensore.

Se nelle scorse ore è saltato il passaggio di André Silva al Monaco, presto un altro attaccante del Milan potrebbe fare le valigie: stiamo parlando di Patrick Cutrone, finito da diverse settimane nel mirino del Wolverhampton. Secondo quanto riferisce Sky Sports, i due club avrebbero trovato un accordo per il trasferimento in Premier League del giovane attaccante milanista. L'intesa sarebbe stata raggiunta sulla base di 16 milioni di sterline più bonus, cioè circa 18 milioni di euro più bonus. Cutrone si trova negli USA con il resto della formazione rossonera per l'International Champions Cup e vorrebbe riflettere ancora un po' prima di prendere una decisione.

ARSENAL, PRESO DANI CEBALLOS. BARCELLONA, KLUIVERT NUOVO DIRETTORE TECNICO DELLE GIOVANILI. RAKITIC NON RINNOVA CON I BLAUGRANA. PSG, SMENTITA LA CESSIONE DI NEYMAR

Vecchio obiettivo per il Milan, Dani Ceballos ha preso la rotta verso la Premier League. Il centrocampista è stato ufficializzato quest'oggi dall'Arsenal, arrivando in prestito per una stagione.

La notizia era già trapelata nei giorni scorsi, ma ora è ufficiale: Patrick Kluivert è il nuovo direttore tecnico delle giovanili del Barcellona. Seconda avventura in blaugrana per l'attaccante olandese, che torna con i catalani dopo l'avventura da calciatore.

Ivan Rakitic si allontana dal Barcellona. Il centrocampista croato non riceverà nessun adeguamento di contratto, in scadenza nel 2021. Valverde ha già specificato al calciatore che non sarà titolare, stando a quanto riportato da AS il tecnico blaugrana potrebbe avanzare Sergi Roberto. L'Inter ha dimostrato interesse per il calciatore, ma prima bisognerà capire quali saranno le intenzioni del calciatore.

Continua una delle trattative più impegnative del mercato estivo. Neymar, che nonostante le voci di mercato sta continuando la preparazione con il club parigino, non è in vendita: come riportato dal Mundo Deportivo Nasser Al-Khelaifi non ha intenzione di cedere il calciatore. L'operazione non conviene alla società parigina, ma nonostante tutto il Barcellona non molla la presa.