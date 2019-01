Mercato no stop - Indiscrezioni, trattative e ufficialità del 29 gennaio

Il punto su tutte le news di calciomercato della giornata appena andata agli archivi. Tra indiscrezioni, trattative e retroscena ecco le notizie più importanti.

Si conclude la telenovela legata a Martin Caceres, che si accasa alla Juventus fino a giugno 2019, in prestito dalla Lazio: "La S.S. Lazio comunica di aver ceduto a titolo temporaneo sino al 30 giugno 2019 il calciatore José Martín Cáceres Silva alla Juventus Football Club", si legge sul sito ufficiale dei biancocelesti.

FC Internazionale Milano comunica di aver ufficialmente concluso le seguenti operazioni con la società Delfino Pescara 1936: acquisto a titolo definitivo di Andrew Gravillon, con contestuale prestito del giocatore al club abruzzese fino al 30 giugno 2019; cessione a titolo definitivo con diritto di recompra di Gabriele Zappa, con contestuale prestito del difensore classe '99 dal Pescara ai nerazzurri fino al 30 giugno 2019.

Il futuro di Matias Vecino all'Inter non è più scontato. Dopo il rinnovo di fine ottobre - con un maxi comunicato dove i nerazzurri annunciavano il prolungamento per sei giocatori - l'uruguagio non è convinto di volere rimanere all'Inter, anche perché non sembra al centro del progetto. Il suo futuro però verrà sbrogliato a giugno, perché i tempi sono stretti e sarebbe difficile chiudere una cessione nel reparto, trovando poi un eventuale sostituto. Il sudamericano quindi va verso la permanenza finora, non avendo chiesto la cessione differentemente da Perisic.

Il Monaco continua a fare pressing per Joao Miranda, difensore centrale di proprietà dell'Inter. Il brasiliano, che ha escluso un ritorno in patria nonostante l'interesse del Flamengo, accetterebbe di buon grado un'avventura nel Principato, ma i tempi sono molto stretti e i nerazzurri preferirebbero non muovere le pedine in questo momento. Così, senza un sostituto - piace Bruno Alves, come alla Juventus - Miranda non potrà trasferirsi in Ligue 1.

Marko Rog è un nuovo giocatore del Siviglia, che lo ha tesserato in prestito fino al giugno prossimo: "Sevilla FC e SSC Napoli hanno raggiunto un accordo per l'acquisto senza opzione di acquisto fino al prossimo 30 giugno del centrocampista Marko Rog".

L'Atalanta ha comunicato l'acquisto di Roger Ibanez da Silva a titolo definitivo. Il difensore centrale, vent'anni, ha concluso il suo 2018 con 14 presenze in campionato e 7 in Copa Sudamericana. Arriva dietro il corrispettivo di 4 milioni di euro.

Continua la trattativa tra la Roma e il Besiktas per il difensore centrale croato Domagoj Vida. Ieri c'è stato il primo contatto tra le parti, oggi un nuovo aggiornamento con l'offerta formulata dalla società giallorossa e attesa di una risposta da parte della società turca. In questo momento si tratta, il nome del giocatore resta in cima agli obiettivi per la nuova difesa di Di Francesco. Lo rivela Sky Sport.

Si muove il mercato del Cardiff dopo la tragedia di Emiliano Sala. Il club gallese ha messo nel mirino Patrik Schick della Roma, presentando nelle ultime ore un'offerta di prestito oneroso da 2 milioni di euro più un milione in caso di salvezza con diritto di riscatto fissato a 30 milioni di euro.

Darwin Machis è un nuovo giocatore del Cadice. L'esterno d'attacco classe '93 arriva in prestito con diritto di riscatto fino a giugno dall'Udinese. Tale opzione si convertirebbe in obbligo di riscatto in caso di promozione del club spagnolo nella Liga. Si tratta di un ritorno in Spagna per il venezuelano, che in passato aveva militato nel Granada, nell'Huesca e nel Leganés.

L’Empoli FC comunica di aver raggiunto l’accordo con lo Zurigo per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive di Joel Untersee. Si tratta di un ritorno per il terzino classe '94, che aveva vestito la maglia del club svizzero nelle giovanili.

Arrivato a Genova ormai da qualche giorno, Andras Schafer (19) si è finalmente legato ai colori rossoblù. L'esterno ungherese ha iniziato la stagione come titolare al MTK Budapest, e si trasferisce in Liguria a titolo definitivo.

Il Genoa Cfc comunica di aver raggiunto un accordo con il FC Girondins de Bordeaux per il prestito con opzione di riscatto del calciatore Lukas Lerager.

Si muove il mercato della Sampdoria, che si assicura il portiere del futuro e del presente: Emil Audero diventerà a breve definitivamente un giocatore blucerchiato, continuando così l'avventura nel club in cui si è imposto come uno dei migliori estremi difensori della Serie A. Un riscatto pesante e fortemente voluto dal club genovese, che per ammorbidire la posizione della Juventus ha inserito il giovane Daouda Peeters, centrocampista guineano classe 1999 che i blucerchiati hanno tesserato l'estate scorsa. Per l'ex Club Brugge quindi passaggio a titolo definitivo in bianconero, mentre il portiere di origine indonesiana, ma punto di forza dell'Under 21 azzurra, farà il percorso inverso diventando a tutti gli effetti della Sampdoria.

Leandro Paredes ha firmato per il PSG. L'ex centrocampista della Roma, rilevato dai parigini dallo Zenit San Pietroburgo, ha firmato un contratto fino al 2023.

Jesé Rodriguez è un nuovo giocatore del Betis Siviglia. L'attaccante spagnolo classe '93 - di proprietà del Paris Saint-Germain - si trasferisce in Liga in prestito fino al termine del campionato.

Secondo quanto riportato dai media spagnoli, l'Arsenal ha trovato l'accordo con il Barcellona per il prestito oneroso di Denis Suarez fino al termine della stagione. Il giocatore, per ottenere il via libera alla cessione, ha prolungato il proprio accordo con i blaugrana fino al giugno del 2021.

Secondo quanto riportato dalla trasmissione spagnola El Chiringuito, il Real Madrid nella prossima estate metterà in pratica un forte rinnovamento della rosa che prevederà diverse partenze illustri. Tra i calciatori in partenza ci sono: Marcelo, Isco, Keylor Navas, Lucas Vazquez, Dani Ceballos e Jesus Vallejo.

Marouane Fellaini verso la Cina. Secondo quanto riporta Sky Sports UK, il Manchester United sarebbe infatti in trattativa con un club cinese per acquistare a titolo definitivo il centrocampista belga. In questa stagione il classe '87 ha collezionato 21 presenze con due gol e due assist.

Il Villarreal, attraverso un comunicato ufficiale, ha esonerato il tecnico Luis Garcia. L'ormai ex allenatore saluterà il club in una conferenza stampa. Il club spagnolo ha ufficializzato Javi Calleja come nuovo allenatore del club.